¿Qué es el costo total de propiedad (CTP)?

El costo total de propiedad, o CTP, es un cálculo que cuantifica el costo total de un producto o servicio durante todo su ciclo de vida. Tiene en cuenta los costos directos (como el precio de compra inicial) y los costos indirectos (como el tiempo dedicado a adaptarse a los nuevos sistemas), así como los costos a corto y largo plazo y el ahorro de costos.
En entornos híbridos y que priorizan la nube, comprender el CTP es esencial para alinear las inversiones en tecnología con los resultados del negocio. Permite a las organizaciones ir más allá de los precios y descubrir el verdadero impacto financiero de las decisiones de TI.
Por ejemplo, supongamos que una organización busca agregar más almacenamiento de datos y está decidiendo si elegir una solución on premises, agregar más almacenamiento en la nube o alguna combinación de ambos.
La compra de servidores internos adicionales requiere una mayor inversión inicial en hardware, infraestructura de red y espacio en el centro de datos. También puede haber un aumento en los costos de personal, mantenimiento, modernización y electricidad asociados a la operación in situ. Sin embargo, esta opción puede proporcionar mayor seguridad y control, cualidades con valor propio.
Los planes de suscripción al almacenamiento en la nube requieren una inversión inicial considerablemente menor y también implican menos gastos generales, ya que el proveedor se encarga del mantenimiento del hardware, la seguridad, las operaciones del centro de datos, entre otras cosas. Esta solución también es más escalable, un atributo que podría valer mucho para una empresa que necesita tanta flexibilidad.
Aunque el costo inicial es menor, a menudo hay tarifas adicionales asociadas con el almacenamiento en la nube, como gastos mensuales basados en el consumo de recursos o tarifas de salida de datos, o paquetes de Internet actualizados para facilitar el movimiento de datos entre los sistemas locales y la nube. En ambos casos, puede haber costos asociados con la migración de datos (como el tiempo dedicado a la migración o las tarifas de migración en el caso del almacenamiento en la nube) o el tiempo dedicado por los empleados a aprender nuevos sistemas.
El CTP es un cálculo vital que las organizaciones deben considerar al evaluar productos y servicios de TI. La computación en la nube, el software como servicio (SaaS), la infraestructura como servicio (IaaS) y otras tecnologías ofrecen diferentes fortalezas y debilidades financieras que sus predecesoras on premises.
El CTP puede ayudar a las empresas a determinar si un determinado producto o servicio aporta suficiente valor comercial como para justificar su adopción. Al proporcionar un panorama financiero más preciso del costo total de un producto, el CTP también puede ayudar a mejorar la asignación de recursos, la gestión del presupuesto, la evaluación de proveedores y más.
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Los factores incluidos en el CTP varían según el tipo específico de producto o servicio, el modelo de pago y otros factores. Los costos comunes que influyen en el CTP incluyen:
El costo inicial de adquisición de un activo de TI puede variar drásticamente según el tipo de producto o servicio y el tipo de sistema de pago. Pero podemos clasificar de manera general estas inversiones en dos tipos: on premises y off premises. Veamos nuestro ejemplo de almacenamiento de datos en detalle paso a paso.
Una compra on premises incluirá la adquisición de hardware, como discos duros y servidores de almacenamiento conectados a la red, cableado y estanterías (almacenamiento para almacenamiento, por así decirlo). En este ejemplo, se requeriría la instalación tanto de hardware como de software. Esto representa una inversión inicial significativa.
Una versión off premises de esta adquisición de almacenamiento podría consistir en una solución de almacenamiento en la nube. Esto no requiere instalación, ya que el almacenamiento real está alojado en otro lugar, pero requeriría más análisis inicial. ¿Qué tipo de almacenamiento se utiliza actualmente? El almacenamiento en caliente, al que se accede con frecuencia, suele ser más caro que el almacenamiento en frío, para el almacenamiento de archivos al que se accede con poca frecuencia.
El almacenamiento en la nube suele ofrecerse mediante un modelo de suscripción, en lugar de una compra única de hardware, lo que significa que el costo inicial puede ser bajo, pero no es representativo del costo real. El CTP ayuda a las organizaciones a cuantificar esos costos a mediano y largo plazo.
Tras la inversión inicial, una organización puede disponer de una serie de discos duros y almacenamiento en red, o bien de una suscripción nueva a un servicio de almacenamiento en la nube. ¿Y ahora qué?
Es fácil pasar por alto los costos en tiempo, mano de obra y ajustes que conlleva la configuración inicial, ya que no todos estos factores se traducen directamente en cifras monetarias. Por ejemplo, lleva tiempo, ya sea que los empleados internos o un consultor externo, diseñen y creen un sistema de archivos, transfieran archivos al nuevo sistema y eduquen al personal existente sobre cómo acceder a los archivos.
En el caso de los consultores externos, ese es un nuevo costo, que se puede tener en cuenta con bastante facilidad. Pero si los empleados internos serán los que hagan la configuración, los cálculos del CTP tendrán que analizar cuántas horas se dedicarán a este proyecto en lugar de otro trabajo y cuantificar ese costo.
En ocasiones, este análisis puede presentarse en forma de costo horario total: un cálculo detallado que incluye la tarifa por hora del empleado, los beneficios, los impuestos, los gastos generales (como el equipamiento de TI y el espacio de oficina), la capacitación de los empleados e incluso los costos de contratación.
Una vez que el nuevo sistema está en funcionamiento, los costos no desaparecen. Todavía hay muchos costos involucrados con la operación en curso. En el caso de nuestro sistema de almacenamiento on premises, estos costos pueden incluir costos más indirectos, como aumento de las facturas de electricidad, compensaciones de sustentabilidad, espacio de oficina adicional para albergar servidores, el costo de cualquier personal recién contratado asignado para mantener el nuevo sistema, suscripciones de seguridad y mayores tarifas de infraestructura de red.
Los costos operativos son diferentes para nuestro modelo de almacenamiento en la nube. La tarifa de suscripción es permanente, por lo que, aunque el costo inicial pueda ser menor, ese gasto se incurre de forma recurrente. El almacenamiento en la nube a veces también incluye tarifas de egreso, un cargo impuesto por los proveedores de almacenamiento en la nube por la eliminación de datos de su nube. Esto puede incluir la descarga de datos, la conexión a otras aplicaciones o el uso de los datos para responder a las llamadas a la API.
También vale la pena medir la productividad. ¿A los empleados les resulta más fácil o más difícil usar el nuevo sistema? ¿Cambiaron las solicitudes de asistencia de TI? ¿Se han perdido datos? Las encuestas detalladas a los empleados y a TI pueden arrojar luz sobre la pérdida de productividad, lo que puede mejorar los cálculos.
Para una solución de almacenamiento on premises, los costos de mantenimiento pueden incluir actualizaciones de hardware, compras de almacenamiento adicional, reparaciones y licencias de software para una funcionalidad adicional. Las soluciones de almacenamiento en la nube requieren poco mantenimiento, pero si es necesario realizar algún cambio en el contrato de almacenamiento inicial, los cálculos de costos pueden variar considerablemente.
Por lo general, es fácil ampliar el espacio de almacenamiento de una solución en la nube, pero este cambio suele conllevar un aumento en el costo de la suscripción que se paga cada mes.
En algunos casos, la automatización puede utilizarse para gestionar y optimizar los costos del almacenamiento en la nube. Por ejemplo, las estrategias de gestión del ciclo de vida de los datos (DLM) pueden mover automáticamente los datos menos utilizados al almacenamiento en frío, pero esto también requiere una configuración adicional y, probablemente, costos asociados con el software DLM.
En caso de caídas del sistema o pérdida de datos, la interrupción puede causar daños económicos significativos. Es importante calcular todos los daños potenciales de una interrupción de este tipo. Estos pueden incluir:
El CTP mide el valor a lo largo de todo el ciclo de vida de una compra, lo que ayuda a analizar el retorno de la inversión (ROI). Eso incluye comprender lo que sucede al final de la vida útil de un producto.
La visibilidad del ciclo de vida es crítica para la planificación a largo plazo, especialmente en entornos dinámicos donde los servicios evolucionan rápidamente y los costos de vendor lock-in (dependencia de proveedores) o cambio pueden afectar la flexibilidad futura. En el caso de nuestro sistema de almacenamiento, una solución de almacenamiento on premises se puede revender o reutilizar para recuperar parte del desembolso inicial, aunque con depreciación.
Para el almacenamiento en la nube, esto se vuelve más complicado. El almacenamiento en la nube no se compra; se alquila. Al final de un ciclo de vida de almacenamiento de datos, es posible que una organización tenga que pagar por la salida de datos y no posea ningún hardware que pueda revender. También existe la posibilidad de que, en algún momento, sea necesario cambiar de servicio. Los costos del almacenamiento en la nube pueden variar, o un proveedor puede dejar de ofrecer un servicio, dos situaciones que podrían obligar a una organización a volver a empezar el análisis de almacenamiento desde cero.
Los dos principales tipos de costos que pueden surgir al calcular el costo total de propiedad son los costos directos e indirectos. Ambos son esenciales para comprender el costo real de un proyecto, inversión o activo en particular.
Un costo directo es un costo fácilmente cuantificable para un activo concreto, ya sea un costo de producto, servicio o mano de obra. En el contexto de TI, los costos directos pueden incluir salarios y beneficios para el personal, precios de compra de hardware o suscripciones para servicios, como almacenamiento en la nube. Los materiales, la mano de obra y el equipamiento clasificados como costos directos son fáciles de rastrear, pueden tener una cifra variable asociada a ellos debido a las fluctuaciones de los mercados y están asociados con un elemento particular de finalización del producto.
El seguimiento y análisis de los costos indirectos es un diferenciador para los cálculos del costo total de propiedad. Dicho esto, los costos indirectos pueden ser difíciles de cuantificar.
Un costo indirecto es un costo que no se puede vincular a un activo o servicio específico. En algunos casos, los costos indirectos pueden incluir costos, como el alquiler, los salarios del personal de soporte, las empresas de servicios públicos y otros costos de infraestructura, que son compartidos tanto por un departamento de TI bajo el análisis del CTP como por otros departamentos.
El tiempo también es un costo indirecto, y uno que es particularmente difícil de precisar. Es posible que la transición de un servicio a otro con el mismo precio inicial no tenga ningún costo adicional asociado. Sin embargo, el periodo de ajuste, la capacitación requerida y la corrección de cualquier error creciente son costos de esa transición. Esto a menudo se denomina costo de oportunidad, que refleja el valor de ese tiempo si no se hubiera utilizado en la transición.
Los detalles de cada uno de estos factores variarán en función de la compra específica, pero estos factores (costo inicial, configuración, costo operativo, costo de mantenimiento, costo del tiempo de inactividad y valor al final de la vida útil) son constantes. Dicho esto, no existe una fórmula única para calcular el CTP; simplemente hay demasiadas variables.
Una forma de calcular aproximadamente el CTP es sumar los costos (inicial, operativo, mantenimiento y tiempo de inactividad) y restar el valor al final de la vida útil. Esencialmente, el costo real se compone de costos directos, costos adicionales (incluidos los costos de operación) y costos indirectos u ocultos. Este análisis general de costos puede ayudar con futuras decisiones de compra para maximizar la rentabilidad.
Existen diferentes herramientas para medir el costo total de propiedad para diferentes productos y servicios; para nuestro ejemplo de almacenamiento, la mayoría de los proveedores de almacenamiento en la nube ofrecerán una calculadora de CTP para ayudar a medir el costo total de dicho producto. Pero también siempre habrá costos intangibles, ya sea la satisfacción del personal, la curva de aprendizaje o los efectos de la productividad, que pueden ser difíciles de tener en cuenta. Las encuestas periódicas son importantes para monitorear el valor de estas compras.
El CTP ayuda a los líderes a considerar toda la gama de costos y beneficios potenciales de una compra, y este análisis facilita una evaluación más sólida del valor a largo plazo. Entre los beneficios de usar metodologías de CTP se incluyen:
Los costos directos son relativamente fáciles de ver, pero el CTP también incorpora costos indirectos y ocultos. En nuestro ejemplo de almacenamiento, las tarifas de salida calificarían como un costo potencial significativo que no necesariamente aparecerá en un análisis superficial de los costos iniciales. En el caso de las soluciones de almacenamiento internas, el costo de mantenimiento y servicios públicos pueden suponer un gasto continuo que pasa desapercibido.
Calcular el CTP promueve la transparencia y permite a los equipos ver más claramente el verdadero valor comercial de un producto o servicio. En TI, el CTP puede impulsar un enfoque orientado a la eficiencia, que se centra en los costos del ciclo de vida completo y en los beneficios de la adquisición y gestión eficientes de activos.
Comprender el costo de todo el ciclo de vida de un producto, incluidos los costos de oportunidad más difíciles de cuantificar del cambio y la adopción, permite a los responsables del equipo de compras tomar decisiones más sólidas, objetivas y orientadas al valor. El atractivo de los bajos costos iniciales puede ser tentador, pero el CTP revela una cifra más precisa: una precisión que es invaluable para una gestión empresarial de tecnología (TBM) eficaz.
Una comprensión completa del costo del producto ayuda a los equipos a mejorar la gestión del ciclo de vida y a elaborar estrategias en torno al rendimiento financiero a largo plazo. El pronóstico del CTP puede promover una mejor asignación de recursos, la reducción de desperdicios y una vida más larga de los activos.