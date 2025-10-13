¿Qué es el costo total de propiedad (CTP)?

En entornos híbridos y que priorizan la nube, comprender el CTP es esencial para alinear las inversiones en tecnología con los resultados del negocio. Permite a las organizaciones ir más allá de los precios y descubrir el verdadero impacto financiero de las decisiones de TI.

Por ejemplo, supongamos que una organización busca agregar más almacenamiento de datos y está decidiendo si elegir una solución on premises, agregar más almacenamiento en la nube o alguna combinación de ambos.

La compra de servidores internos adicionales requiere una mayor inversión inicial en hardware, infraestructura de red y espacio en el centro de datos. También puede haber un aumento en los costos de personal, mantenimiento, modernización y electricidad asociados a la operación in situ. Sin embargo, esta opción puede proporcionar mayor seguridad y control, cualidades con valor propio.

Los planes de suscripción al almacenamiento en la nube requieren una inversión inicial considerablemente menor y también implican menos gastos generales, ya que el proveedor se encarga del mantenimiento del hardware, la seguridad, las operaciones del centro de datos, entre otras cosas. Esta solución también es más escalable, un atributo que podría valer mucho para una empresa que necesita tanta flexibilidad.

Aunque el costo inicial es menor, a menudo hay tarifas adicionales asociadas con el almacenamiento en la nube, como gastos mensuales basados en el consumo de recursos o tarifas de salida de datos, o paquetes de Internet actualizados para facilitar el movimiento de datos entre los sistemas locales y la nube. En ambos casos, puede haber costos asociados con la migración de datos (como el tiempo dedicado a la migración o las tarifas de migración en el caso del almacenamiento en la nube) o el tiempo dedicado por los empleados a aprender nuevos sistemas.

El CTP es un cálculo vital que las organizaciones deben considerar al evaluar productos y servicios de TI. La computación en la nube, el software como servicio (SaaS), la infraestructura como servicio (IaaS) y otras tecnologías ofrecen diferentes fortalezas y debilidades financieras que sus predecesoras on premises.



El CTP puede ayudar a las empresas a determinar si un determinado producto o servicio aporta suficiente valor comercial como para justificar su adopción. Al proporcionar un panorama financiero más preciso del costo total de un producto, el CTP también puede ayudar a mejorar la asignación de recursos, la gestión del presupuesto, la evaluación de proveedores y más.