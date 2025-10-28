¿Qué es la gestión de datos empresariales? 

La EDM es esencial por múltiples razones. Impulsa el cumplimiento normativo, mejora la eficiencia operativa, facilita la innovación en inteligencia artificial (IA) y apoya la toma de decisiones oportuna y basada en datos.



Considere la creciente presión para poner en funcionamiento la IA en toda la empresa. Según el Estudio del director ejecutivo (CEO) de IBM, el 72 % de los encuestados considera que los datos propios de su organización son clave para desbloquear el valor de la IA generativa. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, muchas organizaciones tienen dificultades para crear la infraestructura de datos necesaria para hacer realidad esta ambición.



La mitad de los encuestados admite que el rápido ritmo de las inversiones recientes ha dado lugar a entornos tecnológicos desconectados y fragmentados, lo que dificulta el aprovechamiento eficaz de los datos.



Esta desconexión supone un gran obstáculo para aprovechar todo el potencial de la IA y otras prioridades empresariales. Ya sea que el objetivo sea desplegar modelos de machine learning, automatizar la toma de decisiones o brindar experiencias del cliente más personalizadas, el éxito depende de un factor importante: la preparación de los datos. Sin una base sólida de datos limpios y bien gobernados, estas iniciativas se estancan o fracasan. Los profesionales de datos dedican más tiempo a desentrañar conjuntos de datos incongruentes que a impulsar la innovación o a ofrecer insights aplicables en la práctica.

Además, el escenario de los datos se está volviendo más complejo. Las tecnologías basadas en la nube, los análisis en tiempo real y la evolución de las normativas de privacidad exigen agilidad, cumplimiento e insight. Sin embargo, muchas organizaciones están tratando de satisfacer estas demandas con recursos limitados e infraestructura obsoleta.

En ausencia de la EDM, persisten los silos de datos fragmentados, la calidad de los datos se ve afectada y la integración se convierte en un desafío costoso. Las organizaciones que prioricen la gestión de datos empresariales como base para una infraestructura de datos resiliente y preparada para el futuro estarán mejor posicionadas para aprovechar el potencial de la IA y avanzar en otras iniciativas.