PostgreSQL vs. MySQL: ¿Cuál es la diferencia?

Tanto PostgreSQL como MySQL se basan en SQL (lenguaje de consulta estructurado), el lenguaje estándar para la interacción con los sistemas de gestión. SQL permite unir tablas utilizando unas pocas líneas de código fuente con una estructura simple que la mayoría de los empleados sin conocimientos técnicos pueden aprender rápidamente.

Con SQL, los analistas no necesitan saber dónde reside la tabla de pedidos en el disco, cómo realizar la búsqueda para encontrar un pedido específico o cómo conectar las tablas de pedidos y clientes. La base de datos compila la consulta y determina los puntos de datos correctos.

Tanto MySQL como PostgreSQL admiten la notación de objetos JavaScript (JSON) para almacenar y transportar datos, aunque PostgreSQL también admite JSONB, la versión binaria de JSON que elimina la duplicación de claves y los espacios en blanco extraños.

Ambas bases de datos ofrecen un sólido soporte comunitario además de los mecanismos de soporte tradicionales.