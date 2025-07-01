El rendimiento de un modelo de IAgeneralmente se mide mediante un conjunto de pruebas, comparando los resultados del modelo con las predicciones en el conjunto de pruebas de referencia. Los insights obtenidos de la evaluación del rendimiento ayudan a determinar si un modelo está listo para el despliegue en el mundo real o si necesita ajustes o capacitación adicional.

Estos son algunos factores que pueden afectar el rendimiento de un modelo de machine learning: