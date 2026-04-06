¿Qué son los controles de acceso?

Los controles de acceso físico, como puertas cerradas con llave, controlan el acceso a ubicaciones físicas. Los controles de acceso lógico, como los sistemas de detección y prevención de intrusiones, controlan el acceso a los sistemas informáticos. Este artículo trata principalmente de los controles de acceso lógico.

En términos de gestión de acceso, las entidades que necesitan acceso se conocen como “sujetos”. Estos sujetos incluyen tanto a usuarios humanos como a entidades no humanas, tales como bots, aplicaciones, cargas de trabajo automatizadas y agentes de IA.

De hecho, a medida que esta última categoría crece de manera exponencial (impulsada por la proliferación de la infraestructura en la nube, el auge de DevOps y la adopción de herramientas avanzadas de inteligencia artificial), los usuarios no humanos se están convirtiendo en un aspecto clave del control de acceso.

Los elementos a los que deben acceder los sujetos—interfaces de programación de aplicaciones (API), configuraciones del sistema operativo, información confidencial en una base de datos en la nube se denominan “objetos”.

La implementación de controles de acceso en una red empresarial suele consistir en crear y aplicar políticas de control de acceso, que definen los derechos de acceso de cada usuario dentro de un sistema. Las políticas de control de acceso determinan si un usuario puede acceder a un objeto (como un documento) y cuáles son sus permisos con respecto a ese objeto (en el caso de un documento: solo lectura, lectura y escritura, control administrativo total).

Los controles de acceso son una piedra angular de la seguridad de la identidad. Por ejemplo, las arquitecturas de red de confianza cero dependen de sólidos controles de acceso para evitar el acceso no autorizado mientras optimizan el acceso para los usuarios autorizados. En las redes nativas de la nube, donde la identidad es el nuevo perímetro, los controles de acceso son vitales para los esfuerzos de ciberseguridad de manera más amplia.

Al mismo tiempo, los controles de acceso son un punto débil para muchos sistemas. Los controles de acceso defectuosos ocupan el primer lugar en la lista OWASP Top 10 de los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web. Y según el X-Force Threat Intelligence Index de IBM, los ataques basados en la identidad, en los que los actores de amenazas secuestran cuentas de usuario válidas para abusar de sus privilegios de acceso, representan casi un tercio de las violaciones.

Por lo tanto, aunque la gestión de acceso desempeña un papel clave en las posturas de seguridad organizacional, los datos disponibles sugieren que hay margen de mejora.