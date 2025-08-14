¿Qué es una red privada virtual (VPN)?

Las VPN cifran los datos personales y ocultan las actividades en línea de terceros no autorizados, lo que brinda a los usuarios una conexión a Internet segura y privada.

Las VPN han desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de las redes informáticas y la difusión de Internet, y las utilizan algunas de las organizaciones más grandes y exitosas del mundo.

A medida que las redes informáticas y el uso de Internet se aceleraron a finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000, también lo hizo la necesidad de soluciones de seguridad que protegieran la privacidad de las personas y las empresas que dependían de ellas. OpenVPN, una VPN de código abierto lanzada en 2001, fue una de las primeras VPN ampliamente utilizadas. Se hizo popular debido a su fuerte cifrado y su capacidad para sortear los cortafuegos, que son barreras de seguridad entre las conexiones a Internet privadas y públicas.

Hoy en día, existen VPN gratuitas y servicios VPN que cobran una suscripción mensual. Algunos usuarios de VPN están dispuestos a pagar por características de seguridad adicionales, como interruptores de apagado que apagarán una conexión a Internet si se interrumpe una conexión VPN.

La mayoría de las VPN se pueden descargar como aplicaciones (aplicaciones VPN) desde la tienda de aplicaciones e instalarse fácilmente en un teléfono Mac o Android. También se pueden instalar como extensiones de navegador en navegadores populares como Chrome o Firefox. Las VPN modernas están diseñadas para funcionar con todo tipo de sistemas operativos (SO), incluidos Windows, Linux (Android) y Mac (SO e iOS).