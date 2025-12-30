¿Qué es la automatización de seguridad?

By Derek Robertson and Annie Badman

Definición de automatización de seguridad

La automatización de seguridad utiliza inteligencia artificial (IA), machine learning (ML) y flujos de trabajo predefinidos para identificar, prevenir y responder automáticamente a los ciberataques con una intervención humana mínima. 

Al integrar la automatización en todas las etapas del ciclo de vida de la seguridad, desde el análisis de vulnerabilidades hasta la aplicación de controles de acceso basados en la identidad, las organizaciones pueden reducir los tiempos de respuesta y fortalecer sus posturas generales de seguridad y gobernanza.

La automatización de tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo, como bloquear dominios hostiles, escanear en busca de secretos expuestos e investigar amenazas comunes, ayuda a los equipos a responder a las amenazas más rápido y con mayor precisión. Los equipos de seguridad pueden reducir la fatiga alerta mientras se centran en iniciativas más estratégicas, como la detección proactiva de amenazas y la optimización de políticas.

Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM, las organizaciones que utilizan la automatización de seguridad pueden acortar los tiempos de filtración en 80 días en promedio y reducir los costos promedio de filtración en 1.9 millones de dólares.

Boletín de noticias Think

¿Su equipo captaría a tiempo el próximo día cero?

Únase a los líderes de seguridad que confían en el boletín Think para obtener noticias seleccionadas sobre IA, ciberseguridad, datos y automatización. Aprende rápido con tutoriales de expertos y documentos explicativos, que se envían directamente a su bandeja de entrada. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

Su subscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

https://www.ibm.com/mx-es/privacy

Plataformas principales de automatización de seguridad 

Las organizaciones suelen desplegar varias plataformas de automatización de seguridad que trabajan juntas para proporcionar visibilidad, orquestación y protección continua en entornos híbridos.

Detección y respuesta de endpoints (EDR) 

Las herramientas de detección y respuesta de endpoints (EDR) recopilan datos de todos los endpoints (computadoras de escritorio y computadoras portátiles, servidores, dispositivos móviles, dispositivos de Internet de las Cosas (IoT)) mientras analizan en tiempo real las amenazas en evolución.
Orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR)

Las plataformas de orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) proporcionan una consola central que integra otras soluciones de seguridad en los flujos de trabajo de respuesta a amenazas, automatizando tareas rutinarias, investigaciones y corrección.
Información de seguridad y gestión de eventos (SIEM)

Los sistemas de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) agregan datos de todas las funciones para identificar amenazas, generar alertas de seguridad y mantener la documentación de cumplimiento para auditorías e informes.
Detección y respuesta extendidas (XDR)

las plataformas de detección y respuesta extendidas (XDR) recopilan y analizan datos de seguridad de endpoints, redes y la nube para permitir la respuesta automática a incidentes.

Las implementaciones modernas complementan cada vez más estas soluciones de automatización de seguridad con infraestructuras de política como código y capacidades de escaneo de secretos.

La política como código ayuda a aplicar estándares congruentes de seguridad y cumplimiento de normas en entornos híbridos, mientras que el escaneo secreto identifica las credenciales expuestas al principio de los pipelines de desarrollo. Estas prácticas se alinean con principios más amplios de gestión del ciclo de vida de la seguridad, que enfatizan la protección, inspección y regulación de activos sensibles a lo largo de toda su vida útil.

Ejemplo de flujo de trabajo de automatización de seguridad 

  1.  Un usuario inicia sesión desde una ubicación inusual.  

  2. La ejecución de la detección y respuesta de endpoints (EDR) realiza una búsqueda de geolocalización en la dirección IP y pasa los hallazgos a la plataforma SOAR.  

  3. La plataforma SOAR ejecuta un playbook para validar la identidad y la autenticación del usuario.

  4. El SIEM registra el incidente para el cumplimiento.

¿Cómo funciona la automatización de seguridad?

Los flujos de trabajo de automatización de seguridad suelen seguir cuatro fases principales: creación de playbooks de respuesta, detección y análisis de amenazas, respuesta automática y documentación de incidentes. 

Las plataformas como XDR y SIEM de próxima generación pueden manejar múltiples pasos dentro de este flujo de trabajo, pero rara vez cubren todo. En cambio, las organizaciones suelen desplegar varias herramientas centrales que comparten datos a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) y paneles integrados dentro del entorno de TI. 

Cada vez más, las organizaciones diseñan flujos de trabajo de automatización que admiten un ciclo de vida de seguridad completo, que se extiende desde la configuración inicial hasta la rotación y desinstalación de credenciales.

Algunos equipos también integran el escaneo secreto en sus pipelines para detectar credenciales expuestas o claves API al principio del proceso de desarrollo, abordando las vulnerabilidades antes de que lleguen a producción.

Una despliegue típico de automatización de seguridad podría combinar: 

  • SOAR que orquesta flujos de trabajo y playbooks en todos los sistemas. 
     
  • EDR que detecta y responde a amenazas de endpoint en tiempo real. 
     
  • SIEM que recopila registros para el cumplimiento.

  • XDR que coordina respuestas a través de la nube, la red y los endpoints.  

A medida que los pipelines impulsados por IA y ML se vuelven más comunes, es esencial mantener una higiene sólida de los secretos. Las credenciales o tokens pueden absorberse inadvertidamente en conjuntos de datos de entrenamiento de modelos, lo que crea nuevos riesgos de exposición.

Playbooks de automatización

Los playbooks son mapas de procesos que describen los procesos de seguridad estándar, como la detección de amenazas, la investigación y la respuesta a incidentes. Los playbooks puede abarcar múltiples herramientas, aplicaciones y cortafuegos en toda la infraestructura de seguridad de una organización, reemplazando los procesos manuales con flujo de trabajo automatizados.

Pueden variar desde totalmente automatizados (bloqueando IP maliciosas conocidas) hasta semiautomatizados (que requieren aprobación humana antes de desconectar sistemas críticos). Las plataformas SOAR suelen destacar en la ejecución de guías complejas que automatizan tareas en múltiples herramientas.

En un entorno automatizado, los playbooks definen flujos de trabajo que encadenan múltiples herramientas de seguridad para ejecutar operaciones complejas. Los equipos establecen políticas de seguridad que priorizan la urgencia de las amenazas y definen respuestas automatizadas para cada tipo de incidente. 

Detección de amenazas

La automatización de seguridad utiliza cuatro enfoques principales para la detección de amenazas a través del escenario de amenazas en evolución:

  1. Basada en firmas, que marca hashes de archivos y direcciones IP hostiles conocidos.

  2. Basada en anomalías, que capta desviaciones de los patrones esperados.

  3. Basada en el comportamiento, que identifica la actividad inusual en comparación con las tendencias a lo largo del tiempo. 

  4. Impulsada por la inteligencia, que integra fuentes externas de inteligencia de amenazas.

Las diferentes herramientas de automatización de la seguridad pueden detectar diferentes amenazas centrándose en diferentes aspectos de un sistema:  

Las organizaciones eligen herramientas de automatización de la seguridad en función de las necesidades del negocio y el nivel de riesgo para optimizar su postura de seguridad. Una empresa que maneja datos confidenciales podría desplegar ITDR para protegerse contra ataques de phishing o integrar el escaneo secreto para reducir el riesgo de exposición de credenciales.

Las organizaciones más grandes pueden agregar XDR para realizar tareas de seguridad más integrales, como eliminar falsos positivos, coordinar respuestas y mantener una protección constante en toda la superficie de ataque.

La incorporación de política como código en estos sistemas ayuda a garantizar que las medidas de respuesta, como bloquear el tráfico, revocar el acceso o aplicar el cifrado, se apliquen de manera coherente y automática en todo el entorno.

Respuesta automatizada

Cuando se identifican amenazas, los equipos de seguridad automatizan la respuesta a incidentes de seguridad: el proceso para contener y resolver las violaciones de seguridad. 

Los sistemas automatizados clasifican los incidentes de acuerdo con las prioridades del playbook. A continuación, la automatización de la seguridad toma medidas de corrección, como bloquear dominios, desplegar parches, actualizar el software antivirus, buscar malware, volver a cifrar los datos y cambiar los privilegios de acceso de los usuarios. 

Diferentes tipos de plataformas pueden automatizar diferentes aspectos de la respuesta a incidentes. Las plataformas XDR generalmente proporcionan las capacidades de respuesta más completas: desconectar los dispositivos afectados, realizar el registro de los usuarios de la red, detener los procesos y desconectar las fuentes de datos. 

Las organizaciones sin un centro de operaciones de seguridad (SOC) con personal completo pueden usar proveedores de detección y respuesta gestionada (MDR) para monitorear, detectar y responder a las amenazas en tiempo real mediante el uso de personal externo para el SOC.

Automatización del cumplimiento

Dependiendo de la ubicación y la industria, las organizaciones pueden estar sujetas a leyes o regulaciones que requieren el registro y la documentación específicos de los incidentes de seguridad. La automatización de seguridad puede ayudar a agilizar este proceso.

El Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA) y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX) son solo algunos de los estándares que las organizaciones podrían necesitar considerar.

Si bien los sistemas SIEM se han convertido en herramientas de automatización de seguridad de uso general, su propósito original era rastrear los datos de seguridad por razones de cumplimiento. Los informes automatizados pueden ayudar a reducir los recursos necesarios para el cumplimiento normativo y mitigar el riesgo de errores humanos.

Las herramientas de documentación también pueden ayudar a agregar datos para herramientas de IA y ML que realizan detección de amenazas basada en anomalías. Por ejemplo, durante una filtración de datos, SIEM puede registrar usuario, hora y dirección, almacenar esta información en un data lake para su posterior análisis. Luego se puede utilizar para refinar las reglas de detección existentes o implementar otras nuevas. 

Las organizaciones que avanzan en su preparación para la auditoría utilizan cada vez más la política como código para traducir las normas de cumplimiento en barreras de protección automatizadas. Con este enfoque, las políticas escritas, desplegadas y gestionadas en código ayudan a garantizar que la infraestructura cumpla siempre de manera predeterminada y a proporcionar pistas de auditoría controladas por versiones para la aplicación de políticas.

Capacidades clave de la automatización de seguridad

Las herramientas de automatización de seguridad detectan y responden a las amenazas de seguridad, lo que ayuda a optimizar la caza de amenazas, la gestión de vulnerabilidades y la puntuación de riesgos, elementos clave de la ciberseguridad organizacional.

Caza de amenazas

La automatización de seguridad puede ayudar a transformar la caza de amenazas de un proceso manual que requiere mucho tiempo a una operación continua y escalable. En lugar de que los analistas de seguridad revisen manualmente los registros de docenas de sistemas, las herramientas automatizadas pueden analizar continuamente millones de eventos, señalando las anomalías que necesitan intervención humana.  

Por ejemplo, un NDR puede comparar el comportamiento actual de la red con patrones históricos e identificar desviaciones sutiles que podrían indicar una amenaza persistente avanzada. Esta comparación puede reducir el tiempo de investigación de días a horas. Las herramientas de automatización de seguridad también pueden mejorar las capacidades de búsqueda de amenazas de un SOC al automatizar cargas de trabajo rutinarias y liberar a los miembros del equipo de seguridad para que investiguen personalmente las ciberamenazas. 

Gestión de vulnerabilidades

La gestión de vulnerabilidades, el proceso de descubrir y resolver continuamente las vulnerabilidades de seguridad en la infraestructura de una organización, puede beneficiarse de la automatización. 

El software de escáner de vulnerabilidades evalúa automáticamente los sistemas de seguridad en busca de fallas o debilidades. Los escáneres a menudo se integran con herramientas de automatización de seguridad, como SIEM y EDR, para priorizar la corrección.

Por ejemplo, cuando un escáner identifica un dispositivo desconocido que accede a la intranet, puede pasar esa información a la EDR, que ejecuta un playbook para desconectar el dispositivo pendiente de autenticación. 

Muchas plataformas descargan y prueban automáticamente los parches. Mientras que las plataformas EDR despliegan automáticamente nuevos parches, los sistemas de gestión unificada endpoint (UEM) pueden ayudar a garantizar que lleguen e instalen en los dispositivos de usuario. 

Las prácticas avanzadas también incluyen la higiene de credenciales, como la rotación automatizada de tokens y claves, lo que puede reducir la exposición de secretos y admitir la nube híbrida y la escala multinube.

Puntuación de riesgos

La automatización mejora la puntuación de riesgos asignando valores numéricos a amenazas y vulnerabilidades. 

Los SIEM recopilan grandes cantidades de datos que pueden ayudar a los equipos de seguridad a determinar puntuaciones de riesgo mediante el uso de algoritmos de machine learning para identificar los eventos más asociados con las filtraciones. Estas puntuaciones pueden integrarse en los paneles de SOAR para ayudar a las herramientas y a los usuarios a priorizar las amenazas. 

La puntuación de riesgos es un ejemplo de un área en la que la automatización es complementaria, no total. El juicio humano a menudo sigue siendo esencial para la toma de decisiones para alinear las puntuaciones con las prioridades de seguridad de la organización. 

Autores

Derek Robertson

Staff Writer

IBM Think

Annie Badman

Staff Writer

IBM Think
Soluciones relacionadas
Soluciones de seguridad empresarial

Transforme su programa de seguridad con las soluciones del mayor proveedor de seguridad empresarial.

 Explore las soluciones de ciberseguridad
Servicios de Ciberseguridad

Transforme su negocio y gestione el riesgo con servicios de consultoría de ciberseguridad, nube y seguridad gestionada.

         Explore los servicios de ciberseguridad
    Ciberseguridad de la inteligencia artificial (IA)

    Aumente la velocidad, precisión y productividad de los equipos de seguridad con soluciones cibernéticas potenciadas por IA.

         Explorar la ciberseguridad de IA
    Dé el siguiente paso

    Utilice las soluciones de detección y respuesta a amenazas de IBM para fortalecer su seguridad y acelerar la detección de amenazas.

     

         Explorar las soluciones de detección de amenazas Explorar IBM Verify