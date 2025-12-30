Al integrar la automatización en todas las etapas del ciclo de vida de la seguridad, desde el análisis de vulnerabilidades hasta la aplicación de controles de acceso basados en la identidad, las organizaciones pueden reducir los tiempos de respuesta y fortalecer sus posturas generales de seguridad y gobernanza.

La automatización de tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo, como bloquear dominios hostiles, escanear en busca de secretos expuestos e investigar amenazas comunes, ayuda a los equipos a responder a las amenazas más rápido y con mayor precisión. Los equipos de seguridad pueden reducir la fatiga alerta mientras se centran en iniciativas más estratégicas, como la detección proactiva de amenazas y la optimización de políticas.

Según el Informe del costo de una filtración de datos de IBM, las organizaciones que utilizan la automatización de seguridad pueden acortar los tiempos de filtración en 80 días en promedio y reducir los costos promedio de filtración en 1.9 millones de dólares.