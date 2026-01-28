Lo que los profesionales de la ciberseguridad deben saber sobre OpenClaw y Moltbook

OpenClaw y Moltbook son demasiado buenos, pero también son extremadamente peligrosos. Y nos dicen hasta dónde tiene que llegar la seguridad de los agentes de IA. En este episodio de Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow y Evelyn Anderson explican cómo los agentes de IA ejecutados localmente se están convirtiendo en una nueva superficie de ataque y por qué los defensores pueden estar subestimando los riesgos. Desde bases de datos de agentes mal configuradas que filtran claves de API, hasta “habilidades” maliciosas que pueden secuestrar silenciosamente sistemas confiables, exploramos lo que sucede cuando las potentes herramientas de IA se tratan como una aplicación más.

También analizamos un problema cada vez más frecuente en el ámbito de la ciberseguridad:

  • Por qué el “contenido basura” generado por IA está saturando los programas de recompensas por errores.
  • Por qué el NIST podría dejar de ampliar la información sobre las vulnerabilidades en la National Vulnerability Database.

A lo largo del debate, nuestro panel aborda una pregunta más profunda: ¿La IA es una bendición o una maldición para los profesionales de la seguridad?

Todo eso y más en Security Intelligence

Segmentos:

  • 00:00: Introducción
  • 01:03: OpenClaw y la superficie de ataque de los agentes de IA
  • 16:49 - ¿El contenido basura de IA acabará con los programas de recompensas por errores?
  • 26:49: Grandes cambios en la NVD del NIST
  • 35:27: El problema con el malware de vibe coding

Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
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