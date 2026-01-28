OpenClaw y Moltbook son demasiado buenos, pero también son extremadamente peligrosos. Y nos dicen hasta dónde tiene que llegar la seguridad de los agentes de IA. En este episodio de Security Intelligence, Dave McGinnis, Seth Glasgow y Evelyn Anderson explican cómo los agentes de IA ejecutados localmente se están convirtiendo en una nueva superficie de ataque y por qué los defensores pueden estar subestimando los riesgos. Desde bases de datos de agentes mal configuradas que filtran claves de API, hasta “habilidades” maliciosas que pueden secuestrar silenciosamente sistemas confiables, exploramos lo que sucede cuando las potentes herramientas de IA se tratan como una aplicación más.
También analizamos un problema cada vez más frecuente en el ámbito de la ciberseguridad:
A lo largo del debate, nuestro panel aborda una pregunta más profunda: ¿La IA es una bendición o una maldición para los profesionales de la seguridad?
Todo eso y más en Security Intelligence
Segmentos:
Las opiniones expresadas en este podcast son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM ni de ninguna otra organización o entidad.
Proteja los modelos y agentes de IA. Detecte automáticamente la IA en la sombra. Unifique equipos para lograr una IA confiable.
Proteja los datos empresariales a lo largo de su ciclo de vida y simplifique los requisitos de cumplimiento
Explore la Guía de Ciberseguridad 2026, su fuente completa y curada de documentos explicativos, tutoriales prácticos, episodios de podcasts y otros recursos sobre ciberseguridad.