Descripción general

Contar con datos de alta calidad es fundamental para el éxito de su negocio. Con las herramientas de calidad de datos de IBM, puede mitigar riesgos, tomar decisiones informadas y fomentar la innovación, todo mientras asegura el cumplimiento normativo y la confianza en los datos en toda su empresa. Las herramientas de calidad de datos de IBM permiten a las organizaciones realizar perfiles de datos completos, evaluar la calidad e identificar y señalar problemas antes de que afecten a la toma de decisiones.
Mejor toma de decisiones

Aumente la confianza en sus datos, permitiendo que los líderes tomen decisiones basadas en hechos y no en suposiciones.

 
Cumplimiento regulatorio

Mantenga el cumplimiento y las normativas de la industria mediante la gobernanza de datos y capacidades sistemáticas de presentación de informes.
Eficiencia operativa

Ahorre tiempo y recursos eliminando los esfuerzos de corrección manual de datos con flujos de trabajo automatizados y acelerando la identificación de problemas de calidad de datos cuando se superponen con el linaje de datos.

 
Gestión proactiva de riesgos

Mitigue los riesgos empresariales con insights en tiempo real sobre las brechas de calidad de los datos.

Características

Limpieza y curaduría automatizadas de datos

Aproveche la automatización impulsada por IA para identificar y actualizar perfiles técnicos de metadatos. Genere automáticamente comprobaciones de calidad de datos basadas en las relaciones detectadas entre clave primaria y extranjera y patrones históricos de estabilidad. Este proceso simplificado garantiza que todos sus datos reciban la atención necesaria, independientemente de su ubicación, y los prepara para su uso en IA y analytics en entornos híbridos y multinube.
Supervise los flujos de datos para asegurarse de que cada pieza de información que ingrese a sus sistemas cumpla con los estándares de calidad establecidos en toda la empresa.

Automatice la detección y la resolución de incongruencias de datos con flujos de trabajo inteligentes que abordan la causa principal de los problemas. Identifique y resuelva incongruencias, duplicados y errores en su escenario de datos empleando algoritmos inteligentes para lograr una mayor precisión. 

 
Al emplear metadatos activos, las organizaciones pueden aplicar automáticamente controles de calidad de datos con términos empresariales relevantes. Este enfoque reduce significativamente los esfuerzos manuales necesarios para el monitoreo de la calidad de los datos, al tiempo que protege el cumplimiento tanto de los requisitos empresariales como de los específicos del dominio.

Monitoree el cumplimiento de la calidad de los datos conforme a las normas SLA para centrar los esfuerzos de corrección donde más importan, para que sus equipos se mantengan eficientes sin comprometer la integridad de su pipeline de datos.
Aproveche la inteligencia artificial para evaluar la calidad de sus datos y recibir insights aplicables en la práctica sobre áreas de mejora. Lleve un registro del recorrido de calidad de sus datos a lo largo del tiempo, permitiendo una trazabilidad completa para el cumplimiento y la toma de decisiones.
Conéctese con una amplia gama de fuentes de datos, plataformas y aplicaciones para garantizar un escenario de datos unificado.
