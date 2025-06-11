Hacer que los datos funcionen de manera más inteligente: novedades de IBM Cloud Pak for Data 5.2

11 de junio de 2025
La última versión de IBM Cloud Pak for Data, la versión 5.2, viene con una gama de nuevas mejoras centradas en la usabilidad, la gobernanza de datos y el rendimiento. Ayuda a las organizaciones a simplificar la gestión de datos, acelerar el acceso a insights y ofrecer resultados empresariales significativos.
Además, IBM Software Hub, que es la plataforma desacoplada en una versión anterior, ofrece una mayor flexibilidad en las opciones de despliegue y gestión.
Las empresas se enfrentan a desafíos cada vez mayores, como silos de datos, herramientas obsoletas, insights lentos y crecientes riesgos de cumplimiento. Para seguir siendo innovadoras y tomar decisiones inteligentes, las organizaciones necesitan soluciones inteligentes y escalables ahora más que nunca.
IBM Cloud Pak for Data 5.2 continúa evolucionando como una plataforma unificada diseñada para simplificar la forma en que las organizaciones recopilan, organizan y analizan datos en entornos híbridos y multinube. Con su arquitectura modular y en contenedores, la plataforma permite a los equipos comenzar con lo esencial y escalar rápidamente, activando solo los servicios que necesitan. Ya sea aprovechando datos confiables con Match 360, accediendo a datos distribuidos a través de la virtualización de datos, mejorando la gobernanza con IBM Knowledge Catalog o analizando datos con Watson Studio, los clientes pueden construir una base de datos sólida para acelerar la IA y los analytics.
La versión 5.2 trae actualizaciones en estos servicios principales y más, impulsando aún mayor flexibilidad, rendimiento e insight.
IBM Match 360 presenta potentes mejoras para agilizar la gestión de datos maestros, incluidas herramientas mejoradas para la corrección de posibles tareas superpuestas—con una tabla de comparación mejorada y controles de corrección simplificados que ayudan a los administradores de datos a resolver con confianza las actualizaciones—y una pantalla Tipos de datos centralizada que permite a los ingenieros de datos configurar y gestionar todos los tipos de datos en un solo lugar, ofreciendo visibilidad y control completos sobre los tipos de atributos, entidades y relaciones, así como configuraciones de coincidencia personalizadas, todo desde una única interfaz intuitiva.
La virtualización de datos está evolucionando para satisfacer las crecientes demandas de las empresas modernas, ofreciendo nuevas y potentes características que mejoran la transparencia, la seguridad y la gobernanza de los datos. Con la integración de MANTA Automated linaje de datos, las organizaciones ahora pueden rastrear el recorrido completo de sus datos, entendiendo dónde se originan, cómo se mover y dónde terminan. Esta visibilidad respalda un mejor cumplimiento, análisis de impacto y confianza en los datos. Además, la nueva funcionalidad "Enmascarar al leer" garantiza que los datos confidenciales estén protegidos incluso antes de que se procesen las consultas, lo que ayuda a las empresas a cumplir con las estrictas regulaciones de privacidad mientras mantienen el rendimiento.
Reforzando aún más sus capacidades, Data Virtualization ahora admite tablas Db2 datalake, reemplazando las tablas heredadas/existentes de Hadoop para un acceso más eficiente a Cloud Object Storage. Este cambio simplifica la gestión de datos con la sintaxis SQL familiar y un rendimiento mejorado. Mientras tanto, la introducción de propiedades compartidas en todos los catálogos gobernados permite una gobernanza coherente de los activos de datos en todos los entornos, lo que agiliza el cumplimiento y la gestión de metadatos. Juntas, estas mejoras permiten a las empresas modernizar su infraestructura de datos mientras mantienen el control, la seguridad y la agilidad.
Con la nueva versión de IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM ahora ofrece soporte nativo para IBM Power Architecture, ampliando sus capacidades de gobernanza de datos empresariales a una gama más amplia de entornos de infraestructura. Incluido en IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC on Power permite a las organizaciones automatizar los procesos de gobernanza de datos, lo que garantiza la accesibilidad, la confianza, la seguridad y el cumplimiento de los datos, al tiempo que aprovecha el rendimiento y la confiabilidad de los sistemas IBM Power. Las capacidades clave, como el enriquecimiento de metadatos empresariales, la gestión de artefactos de gobernanza, los espacios de trabajo de proyectos colaborativos, los catálogos centralizados y la conectividad segura a diversas fuentes de datos son totalmente compatibles, lo que permite a las empresas unificar los flujos de trabajo de gobernanza y analytics en las plataformas x86 y Power.
Esta versión se alinea con los esfuerzos de modernización estratégica de IBM para ofrecer una base de datos coherente y lista para IA en entornos de nube híbrida. Si bien las características fundamentales están totalmente disponibles, algunas capacidades avanzadas, como Data Quality, Relationship Explorer y Semantic Enrichment, aún no son compatibles con Power y están planificadas para futuras actualizaciones. En general, esta expansión marca un paso significativo para permitir que las cargas de trabajo de misión crítica basadas en Power se beneficien del mismo beneficio de las herramientas de catalogación y gobernanza de datos de nivel empresarial utilizadas en todo el ecosistema IBM Cloud Pak for Data.
Además, IKC ahora ofrece mayor flexibilidad y visibilidad con ventanas de ejecución para trabajos de metadatos, vistas de relaciones indirectas en el lienzo del explorador y nombres para mostrar personalizables. Estas mejoras permiten a los usuarios comprender y controlar mejor su escenario de datos, al tiempo que mantienen el cumplimiento y la seguridad. Al permitir que más usuarios participen en la gobernanza, incluso con permisos de solo lectura, ICC fomenta una cultura de gobernanza de datos más inclusiva y escalable, ayudando a las empresas a desbloquear insights más profundos e impulsar decisiones más inteligentes.
IBM también ha introducido nuevas y potentes características en Watson Studio y Watson Machine Learning que mejoran la productividad, la colaboración y el despliegue de proyectos de IA.
Watson Studio ahora incluye un editor de documentos para crear y gestionar la documentación del proyecto, mejorando la alineación y la organización del equipo. También admite la importación y publicación de activos de watsonx® en proyectos integrados en Git, lo que agiliza la reutilización de activos y el control de versiones. Mientras tanto, Watson Machine Learning permite el despliegue de modelos utilizando el último tiempo de ejecución 25.1 y admite modelos entrenados con Spark 3.5, lo que ofrece un rendimiento, escalabilidad y compatibilidad mejorados.
Estas actualizaciones permiten a las empresas acelerar la innovación, reducir la complejidad y escalar las soluciones de IA de manera más eficaz.
Con IBM Cloud Pak for Data 5.2, las organizaciones obtienen una plataforma potente y flexible para unificar datos, mejorar la gobernanza y acelerar los insights impulsados por IA. Estos avances se traducen en una toma de decisiones más rápida, menos riesgos y una base más sólida para la innovación en la economía basada en datos de hoy.