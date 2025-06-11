Hacer que los datos funcionen de manera más inteligente: novedades de IBM Cloud Pak for Data 5.2

Con la nueva versión de IBM Knowledge Catalog (IKC), IBM ahora ofrece soporte nativo para IBM Power Architecture, ampliando sus capacidades de gobernanza de datos empresariales a una gama más amplia de entornos de infraestructura. Incluido en IBM Cloud Pak for Data Enterprise Edition, IKC on Power permite a las organizaciones automatizar los procesos de gobernanza de datos, lo que garantiza la accesibilidad, la confianza, la seguridad y el cumplimiento de los datos, al tiempo que aprovecha el rendimiento y la confiabilidad de los sistemas IBM Power. Las capacidades clave, como el enriquecimiento de metadatos empresariales, la gestión de artefactos de gobernanza, los espacios de trabajo de proyectos colaborativos, los catálogos centralizados y la conectividad segura a diversas fuentes de datos son totalmente compatibles, lo que permite a las empresas unificar los flujos de trabajo de gobernanza y analytics en las plataformas x86 y Power.

Esta versión se alinea con los esfuerzos de modernización estratégica de IBM para ofrecer una base de datos coherente y lista para IA en entornos de nube híbrida. Si bien las características fundamentales están totalmente disponibles, algunas capacidades avanzadas, como Data Quality, Relationship Explorer y Semantic Enrichment, aún no son compatibles con Power y están planificadas para futuras actualizaciones. En general, esta expansión marca un paso significativo para permitir que las cargas de trabajo de misión crítica basadas en Power se beneficien del mismo beneficio de las herramientas de catalogación y gobernanza de datos de nivel empresarial utilizadas en todo el ecosistema IBM Cloud Pak for Data.

Además, IKC ahora ofrece mayor flexibilidad y visibilidad con ventanas de ejecución para trabajos de metadatos, vistas de relaciones indirectas en el lienzo del explorador y nombres para mostrar personalizables. Estas mejoras permiten a los usuarios comprender y controlar mejor su escenario de datos, al tiempo que mantienen el cumplimiento y la seguridad. Al permitir que más usuarios participen en la gobernanza, incluso con permisos de solo lectura, ICC fomenta una cultura de gobernanza de datos más inclusiva y escalable, ayudando a las empresas a desbloquear insights más profundos e impulsar decisiones más inteligentes.