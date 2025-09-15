Presentamos Auto DQ: automatización de la calidad de los datos a escala

Las empresas están invirtiendo mucho en iniciativas de datos e IA, pero el camino hacia el valor a menudo se ralentiza, o incluso se desvía, por un desafío recurrente: la calidad de los datos.

Con el auge de las plataformas en la nube, los patrimonios de datos híbridos y los entornos normativos cada vez más complejos, las organizaciones gestionan más datos a través de más fuentes que nunca. Los líderes empresariales quieren insights en los que puedan confiar, pero, con demasiada frecuencia, los datos que impulsan las analytics y las iniciativas de IA están incompletos, o son incoherentes o poco confiables.

Los analistas de la industria estiman que la mala calidad de los datos cuesta millones a las organizaciones cada año no solo en pérdida de tiempo, sino también en toma de decisiones defectuosa, riesgos de cumplimiento y reducción de la confianza del cliente. El problema ya no es solo técnico; es estratégico. Los datos de alta calidad se han convertido en la base de la ventaja competitiva.