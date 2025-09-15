Presentamos Auto DQ: automatización de la calidad de los datos a escala

15 de septiembre de 2025
Las empresas están invirtiendo mucho en iniciativas de datos e IA, pero el camino hacia el valor a menudo se ralentiza, o incluso se desvía, por un desafío recurrente: la calidad de los datos.
Con el auge de las plataformas en la nube, los patrimonios de datos híbridos y los entornos normativos cada vez más complejos, las organizaciones gestionan más datos a través de más fuentes que nunca. Los líderes empresariales quieren insights en los que puedan confiar, pero, con demasiada frecuencia, los datos que impulsan las analytics y las iniciativas de IA están incompletos, o son incoherentes o poco confiables.
Los analistas de la industria estiman que la mala calidad de los datos cuesta millones a las organizaciones cada año no solo en pérdida de tiempo, sino también en toma de decisiones defectuosa, riesgos de cumplimiento y reducción de la confianza del cliente. El problema ya no es solo técnico; es estratégico. Los datos de alta calidad se han convertido en la base de la ventaja competitiva.
Si bien la calidad de los datos siempre ha importado, garantizarla a escala es más difícil que nunca. Los enfoques tradicionales se basan en equipos que definen manualmente las reglas de calidad de los datos para cada conjunto de datos, columna y dominio. Esto funciona en entornos pequeños y controlados, pero falla cuando las organizaciones necesitan gobernar miles de tablas en múltiples dominios.
Para los administradores de datos y los analistas de negocio, el proceso no solo es lento, sino insostenible. La creación manual de reglas introduce errores humanos, tiene dificultades para capturar el contexto empresarial y no puede seguir el ritmo de los escenarios de datos que cambian rápidamente. El resultado: los problemas de datos pasan desapercibidos, lo que genera informes erróneos, proyectos retrasados y pérdida de confianza en las iniciativas de analytics e IA.
Muchas herramientas de calidad de datos existentes proporcionan capacidades de creación de reglas, pero aún dependen en gran medida de la entrada humana. Suponen que los usuarios saben exactamente qué reglas aplicar, dónde aplicarlas y cómo codificar los requisitos específicos del dominio en lógica técnica. Esto crea un cuello de botella: los usuarios empresariales no tienen la experiencia técnica y los equipos técnicos no siempre tienen el conocimiento del dominio.
La brecha entre la intención de negocio y la ejecución técnica ha dejado a las organizaciones en apuros. Incluso cuando las reglas están definidas, escalarlas en todos los sistemas y mantenerlas alineadas con los términos comerciales y los requisitos de gobernanza requiere mucho trabajo. La automatización ha estado ausente de la ecuación.
Por eso desarrollamos Auto DQ (Data Quality Automation): para cerrar la brecha entre el contexto empresarial y la aplicación técnica. Auto DQ ayuda tanto a los proveedores de datos como a los usuarios no técnicos a automatizar el monitoreo de la calidad de los datos con inteligencia, concientización del contexto y escalabilidad. Reduce el esfuerzo manual hasta en un 80 %, al tiempo que realiza la incorporación de los requisitos empresariales y de dominio directamente en el proceso.
Auto DQ está diseñado no solo para mejorar la eficiencia, sino para cambiar fundamentalmente la forma en que las organizaciones conciben la calidad de los datos: de reactiva y manual a proactiva y automatizada.
Auto DQ introduce una nueva forma de garantizar la calidad de los datos a escala mediante:
Al realizar la incorporación de la automatización en el centro de la calidad de los datos, Auto DQ permite a las organizaciones:
La calidad de los datos ya no es solo un detalle técnico; es un habilitador de negocios. Con Auto DQ, las empresas pueden escalar sus procesos de calidad de datos sin sacrificar la precisión o la agilidad.
Lo que distingue a Auto DQ es su capacidad para combinar la automatización con el contexto empresarial. Si bien muchas herramientas ofrecen perfiles o creación de reglas, Auto DQ utiliza insights de perfiles, términos del glosario y relaciones detectadas para generar verificaciones significativas y específicas del dominio automáticamente. No solo automatiza la creación de reglas; conecta las reglas directamente con el lenguaje y las necesidades del negocio.
Esta convergencia de automatización, gobernanza e inteligencia significa que la calidad de los datos ya no es un cuello de botella. En cambio, se convierte en una capacidad integrada que evoluciona a medida que evolucionan sus datos y requisitos comerciales.
En una era en la que los datos confiables son la base de la IA, el analytics y la transformación digital, Auto DQ es un punto de inflexión. Al automatizar la calidad de los datos a escala, las organizaciones pueden desbloquear insights más rápido, mejorar el cumplimiento y tomar decisiones con confianza.
