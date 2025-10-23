Por qué fracasan los proyectos de IA: La trampa del experimento científico y cómo evitarla

Las plataformas y herramientas críticas son fundamentales para un enfoque escalable y unificado de la IA. Pero podría decirse que otros dos elementos son igual de importantes: los datos y la cultura.

Los datos son la columna vertebral de un programa de IA exitoso. Es en lo que se entrenan los modelos de IA y es lo que utilizan las empresas para determinar si vale la pena seguir un caso de uso. Sin embargo, los expertos estiman que menos del 1% de los datos empresariales, hasta ahora, se han incorporado a los modelos de IA. Esos datos no utilizados representan una gran oportunidad para las empresas.

Aprovecharlo significa trabajar para consolidar sus bases de datos—es decir, garantizar que sus datos estén limpios, organizados y seguros—a medida que persiguen los pilotos de IA. En el caso de PepsiCo, la empresa colaboró con IBM Consulting en una sólida estrategia de datos para gestionar sus más de 60 petabytes de datos.

Más cerca de casa, la organización de datos fue un componente central en la iniciativa de IBM para transformar nuestros propios recursos con IA agéntica. La capacitación y el ajuste de los modelos en conjuntos de datos de alta calidad específicos del dominio nos ayudaron a desarrollar un agente virtual, AskHR, que automatizó más de 80 tareas de recursos humanos y ahora participa en 1.5 millones de conversaciones con empleados al año.

Los empleados pueden usar AskHR para solicitar cartas de verificación de empleo, enviar solicitudes de vacaciones y obtener información importante sobre todo, desde licencia por enfermedad hasta compensación. Como resultado, a partir del año pasado, los tickets de soporte y los costos operativos se redujeron sustancialmente, mientras que nuestros profesionales de RH tienen mayor ancho de banda para enfocarse en prioridades estratégicas.

Por supuesto, AskHR no habría alcanzado su escala si nuestros empleados no estuvieran dispuestos a usarlo. Eso también se aplica a casi todas las demás iniciativas de IA empresarial. Los líderes de empresas deben tener cuidado de establecer el tono y la cultura adecuados en torno a la adopción de AI.

Eso significa ser abierto sobre cómo la IA aumenta el trabajo de los empleados y, al mismo tiempo, los prepara para cosechar esos beneficios. Para estos últimos, los programas de educación y capacitación son clave; comprender cómo funcionan las herramientas impulsadas por IA y cómo utilizarlas mejor.

En muchos casos, los gerentes aprenden junto con sus empleados y eso es genial—refuerza el hecho de que la adopción exitosa de la IA empresarial es un deporte de equipo. Al final del día, todos estamos aprendiendo, mejorando y superando límites juntos. No es necesario aplicar Skunkworks y silos.