IBM HR mejora la experiencia de los empleados con IBM WatsonX Orchestrate
A medida que la fuerza laboral de IBM crecía a nivel mundial, el departamento de Recursos Humanos (RR. HH.) se enfrentaba a una complejidad creciente. Los procesos aislados, las políticas incoherentes en todas las regiones y la gran dependencia de tareas manuales y repetitivas eran una carga tanto para los empleados como para los profesionales de RR. HH. Los puntos débiles clave identificados también incluyeron experiencias multicanal que llevaron a una baja satisfacción del usuario, traspasos que retrasaron las respuestas y profesionales de RR. HH. abrumados por tareas no estratégicas.
A pesar de las innovaciones anteriores en el departamento, IBM reconoció que las soluciones tradicionales de IA y nube por sí solas no podían satisfacer las crecientes expectativas de un soporte de RR. HH. más rápido y más personalizado. La empresa ya había implementado el principio de “eliminar, simplificar, automatizar” y una metodología para “transformar, no transferir”, para garantizar que no se automatizaran procesos ineficientes y que todos los rediseños estuvieran basados en la reinvención de las experiencias de los empleados. Ahora, había una necesidad crítica de avanzar más allá de las experiencias hacia un sistema inteligente que pudiera agilizar los flujos de trabajo, brindar soporte instantáneo y preciso, y liberar a los expertos para que se concentraran en un trabajo estratégico de mayor valor.
Era hora de transformar las operaciones de RR. HH. y sentar las bases para ser pioneros en una nueva era de servicios de RR. HH., impulsada por IA generativa avanzada, automatización y un compromiso con la innovación continua y las prácticas éticas de IA.
En los últimos seis años, IBM ha perfeccionado continuamente su agente virtual interno, AskHR, para automatizar más de 80 tareas de RR. HH. y manejar más de 1.5 millones de conversaciones de empleados al año. Más recientemente en 2025, el equipo integró IBM® watsonx Orchestrate para mejorar la IA generativa y las capacidades de automatización de agentes de AskHR. Estas actualizaciones continúan avanzando en una experiencia unificada y conversacional que ayuda a los empleados a acceder al soporte de RR. HH. de forma rápida, intuitiva y en su idioma preferido.
AskHR actualmente opera con un modelo de soporte de dos niveles: la IA maneja las consultas de rutina mientras que los asesores humanos gestionan las necesidades más complejas, lo que impulsa tanto la eficiencia como el servicio personalizado. Detrás de escena, los procesos complejos de RR. HH. se optimizan mediante una profunda integración con sistemas empresariales como Workday, SAP y Concur.
Gracias a estas capacidades mejoradas, los empleados pueden preguntar “¿Dónde puedo ver mi nómina?” o “¿Cuál es la política por enfermedades?” y recibir respuestas personalizadas, alineadas con la nómina y las políticas locales de recursos humanos. Pueden solicitar cartas de verificación de empleo, enviar solicitudes de vacaciones u obtener avisos para la planificación de viajes y alertas meteorológicas, todo gestionado por AskHR. Los gerentes también se benefician, ya que la automatización les ayuda a iniciar transferencias de empleados o actualizar las estructuras organizacionales a través de SAP SuccessFactors. La adopción de AskHR alcanzó el 98 % entre los gerentes.
Al ayudar a los profesionales de RR. HH. a pasar a tareas estratégicas de mayor valor, IBM sigue redefiniendo la experiencia de apoyo a los empleados y marcando la pauta para la innovación a escala en RR. HH. impulsada por IA generativa.
Con AskHR, IBM generó un impacto medible en toda la empresa. El agente virtual ayudó a contribuir a una reducción del 40 % en los costos operativos del equipo de RR. HH. en 2024 y también a lograr una contención del 94 % de los problemas comunes. Ha llevado a una reducción del 75 % en los tickets de soporte enviados de 2016 a 2024 y a más de 10 millones de interacciones de empleados cada año desde 2023. Esta transformación no solo puede mejorar la experiencia del empleado, sino también desbloquear la eficiencia operativa y capacitar a los profesionales de RR. HH. para que se centren en las prioridades estratégicas.
IBM HR documentó importantes ganancias de productividad en tareas específicas del dominio entre 2022 y 2024, con mejoras en algunas áreas de hasta un 75 % a través de la automatización impulsada por IA. AskHR ahora resuelve el 94 % de las consultas sencillas sobre recursos humanos, lo que supuso una reducción del 40 % en el presupuesto operativo anual de la función de RR. HH. en 2024.
AskHR también admite una variedad de automatizaciones, incluidas cartas a empleados, solicitudes de vacaciones, acceso a nómina y flujos de trabajo específicos del gerente, como cambios de compensación y actualizaciones organizacionales. En total, el agente virtual despliega alrededor de 80 tareas automatizadas.
Con la tecnología de watsonx Orchestrate, AskHR ha evolucionado de un asistente virtual a un agente digital totalmente funcional, con respuestas generadas a través de modelos de lenguaje grandes (LLM) altamente compatibles. Estos LLM clasifican la instrucción del empleado, la enrutan al dominio de RR. HH. relevante (Beneficios, Nómina, Carrera y Habilidades) y luego activan una tarea o proporcionan una respuesta generada por IA.
Con AskHR, el modelo operativo de RR. HH. de IBM se ha desplazado hacia la automatización híbrida, lo que permite que la fuerza laboral digital ofrecer soporte sin contacto y, al mismo tiempo, preservar la experiencia humana donde sea necesario.
IBM es una empresa multinacional de tecnología con una vasta historia que se remonta a 1911. Atiende a una amplia gama de clientes a nivel mundial y brinda una amplia gama de productos y servicios en los campos de computación en la nube, IA, analytics de datos y consultoría. IBM es reconocida por su compromiso con la innovación, con un enfoque significativo en la investigación y el desarrollo. La fuerza laboral de la empresa está compuesta por profesionales talentosos, lo que contribuye a sus ingresos sustanciales e influencia en la industria tecnológica.
