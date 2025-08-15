A medida que la fuerza laboral de IBM crecía a nivel mundial, el departamento de Recursos Humanos (RR. HH.) se enfrentaba a una complejidad creciente. Los procesos aislados, las políticas incoherentes en todas las regiones y la gran dependencia de tareas manuales y repetitivas eran una carga tanto para los empleados como para los profesionales de RR. HH. Los puntos débiles clave identificados también incluyeron experiencias multicanal que llevaron a una baja satisfacción del usuario, traspasos que retrasaron las respuestas y profesionales de RR. HH. abrumados por tareas no estratégicas.

A pesar de las innovaciones anteriores en el departamento, IBM reconoció que las soluciones tradicionales de IA y nube por sí solas no podían satisfacer las crecientes expectativas de un soporte de RR. HH. más rápido y más personalizado. La empresa ya había implementado el principio de “eliminar, simplificar, automatizar” y una metodología para “transformar, no transferir”, para garantizar que no se automatizaran procesos ineficientes y que todos los rediseños estuvieran basados en la reinvención de las experiencias de los empleados. Ahora, había una necesidad crítica de avanzar más allá de las experiencias hacia un sistema inteligente que pudiera agilizar los flujos de trabajo, brindar soporte instantáneo y preciso, y liberar a los expertos para que se concentraran en un trabajo estratégico de mayor valor.

Era hora de transformar las operaciones de RR. HH. y sentar las bases para ser pioneros en una nueva era de servicios de RR. HH., impulsada por IA generativa avanzada, automatización y un compromiso con la innovación continua y las prácticas éticas de IA.