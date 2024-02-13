Residencia de datos: ¿qué es y por qué es importante?

La residencia de datos es un tema candente, especialmente para los datos en la nube. La razón es multifacética, pero el enfoque ha sido impulsado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que rige la privacidad de la información en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.

El RGPD establece el requisito de que los datos personales y la privacidad de los usuarios estén adecuadamente protegidos por las organizaciones que recopilan, procesan y almacenan dichos datos. Tras la entrada en vigor del RGPD, otros países como Australia, Brasil, Canadá, Japón, Sudáfrica y los Emiratos Árabes Unidos promulgaron sus propias leyes de protección de datos.

Esto significa que la privacidad de datos es una preocupación continua y que la presión que se ejerce sobre las entidades a través de la legislación es cada vez mayor. Para las organizaciones que generan, recopilan y almacenan datos, la necesidad de una solución que aborde el problema, especialmente en la nube, es urgente.

Si no se garantiza el cumplimiento de la privacidad de datos y la protección, los riesgos y las sanciones podrían ser abrumadores. Por ejemplo, en mayo de 2023, Meta, la empresa matriz de Facebook, recibió la orden de pagar un récord de 1300 millones de dólares (1200 millones de euros) a la Unión Europea por no cumplir con el RGPD.

Obviamente se trata de una multa enorme. Incluso si la cantidad de la multa se reduce antes de que se finalice, el precedente ya se ha establecido y sirve como llamada de atención para que todas las empresas garanticen la protección de los datos y la privacidad.