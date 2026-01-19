¿Qué son los informes financieros?

Los requisitos de los informes financieros cambian con frecuencia y dependerán de la empresa y de si es pública o privada. Los organismos normativos más comunes son Financial Accounting Standards Board, International Accounting Standards Board y Government Accounting Standards Board. Las normas cambian constantemente y se van ajustando para garantizar su precisión y utilidad.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) suelen actualizar sus normas para alinearse con los ajustes de los consejos de normalización y para reflejar el clima económico actual. Fuera de Estados Unidos, las empresas cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecidas por el International Accounting Standards Board.

Las empresas de propiedad privada tienen menos requisitos externos de informes financieros, pero aún están obligadas a presentar estimaciones de impuestos y hacer declaraciones anuales de impuestos ante el IRS. Las empresas privadas más pequeñas enfrentarán necesidades específicas de informes financieros dependiendo de los prestamistas utilizados, pero siempre deben tener sólidos procesos de gestión financiera implementados.

La transparencia es fundamental para las empresas privadas, y la publicación voluntaria de informes financieros o de la actividad inversora puede constituir una táctica de marketing para generar interés.

Por el contrario, la SEC no solo exige informes financieros estrictos de las empresas públicas, sino que también los monitorea. Los requisitos de informes financieros de la SEC son numerosos, pero los más comunes son el formulario trimestral 10-Q, el formulario anual 10-K y el formulario 8-K para informar sobre acontecimientos imprevistos. Existen muchos otros requisitos según la disposición y las circunstancias.



