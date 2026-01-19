Operaciones de negocio

¿Qué son los informes financieros?

Publicado el 19 de enero de 2026
Una mujer sentada frente a dos monitores en un escritorio
By Teaganne Finn , Ian Smalley

Definición de los informes financieros

Los informes financieros son el proceso contable que utilizan las empresas para comunicar datos financieros a los stakeholders externos e internos. El proceso recopila datos como estados de ingresos, gastos, activos, estados financieros y flujo de caja para mostrar el rendimiento financiero a lo largo del tiempo.  

Logotipo azul de analista de IDC

IDC MarketScape 2026

IBM es nombrada líder en aplicaciones de planificación, presupuestación y forecasting

El equipo de planificación y análisis financiero (FP&A) de una empresa utiliza la información financiera para mantener datos contables organizados, hacer un seguimiento de los pasivos corrientes y plantear una perspectiva clara de su estado financiero. Los informes financieros también son cruciales para las proyecciones de rentabilidad, el forecasting financiero y el cumplimiento, sin importar cuál sea la industria o función.

Las empresas están incorporando software de informes financieros para mejorar la precisión mediante análisis en tiempo real y facilitar la toma de decisiones basada en datos. El software que incorpora tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA) y el machine learning (ML) puede automatizar procesos y agilizar las tediosas tareas de generación de informes, al tiempo que almacena de forma segura la información financiera.

Las últimas noticias tecnológicas, respaldadas por los insights de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¿Por qué son importantes los informes financieros?

Los informes financieros son un proceso contable crucial para empresas de todos los tamaños. Un informe financiero, junto con sus componentes asociados, ofrece una visión clara del estado financiero de la empresa.

Realiza un seguimiento de los ingresos y egresos

Un objetivo clave para la información financiera es tener documentación de todos los ingresos/egresos o el costo de los bienes vendidos que entran y salen de una empresa.

Este proceso es necesario para una gestión eficaz de la deuda y ayuda a los stakeholders con la asignación presupuestaria y las decisiones de gasto. El proceso proporciona a la empresa la documentación para realizar un seguimiento de los pasivos y los activos, lo que ayuda a garantizar la transparencia y la precisión.

Satisface los requisitos de cumplimiento

Dependiendo de la industria, las empresas tienen diferentes requisitos y leyes de cumplimiento. La mayoría tiene al menos un stakeholder que requiere informes financieros periódicos.

Las empresas públicas deben cumplir con los requisitos de presentación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Financial Accounting Standards Board (FASB), los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) y los requisitos de auditoría de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). El Servicio de Impuestos Internos (IRS) exige legalmente la presentación de informes financieros y el incumplimiento puede tener graves consecuencias.

Facilita el análisis financiero

Los informes financieros son fundamentales para la gestión interna, como seguir las prácticas de gestión del rendimiento empresarial, medir los KPI y calcular la compensación de los empleados. El proceso respalda la responsabilidad y proporciona datos en tiempo real a las personas de la empresa que toman decisiones estratégicas.

Con el software moderno de informes financieros, las empresas pueden desarrollar modelos de datos, análisis financieros y modelado financiero para evaluar los niveles de actividad actuales e impulsar un crecimiento a más largo plazo.

Transmite tranquilidad

Un posible stakeholder, como un inversionista o un socio, recurrirá a los informes financieros de una empresa para decidir si quiere hacer negocios con este o no. Los informes financieros son críticos para la empresa porque se evalúan continuamente.

Descripción general del producto

Utilice IBM Planning Analytics para obtener una planificación empresarial integrada infundida con IA

Cree planes y pronósticos confiables, precisos e integrados que impulsen mejores decisiones, sin tener que dedicar cada vez más tiempo a elaborar hojas de cálculo.
Aprenda más sobre el producto

Tipos de informes financieros

Una empresa puede producir una multitud de informes o tipos de estados financieros (también conocidos como divulgaciones financieras) para compilar informes financieros, cada uno con su propio propósito. Son más eficaces cuando se combinan en un paquete de informes o se utilizan para la presentación de informes internos en paneles.

  • Balance general: un balance es un estado financiero básico que se utiliza para evaluar la posición financiera de una empresa. Muestra lo que posee una empresa (activos), lo que debe (pasivos) y el patrimonio de los accionistas. Por lo general, las empresas elaboran un balance general cada trimestre, y este puede incluirse en los informes anuales. El balance también ofrece a los stakeholders una evaluación en tiempo real del estado financiero actual de la empresa y puede ayudar a determinar su patrimonio neto.
  • Estado de resultados: un estado de resultados, también conocido como estado de pérdidas y ganancias (P&L), muestra el rendimiento de una empresa detallando ingresos, egresos, beneficio neto, ganancias y pérdidas durante un periodo específico. El estado de pérdidas y ganancias proporciona información valiosa sobre qué tan bien está operando y gestionando una empresa en relación con los competidores de la industria.
  • Estado de flujo de caja: un estado de flujo de caja es un resumen de cómo el dinero entra y sale de una empresa durante un periodo específico. El estado muestra dónde se recibe y desembolsa el efectivo a través de actividades operativas, actividades de financiamiento e inversiones. El estado de flujo de caja es esencial para comprender la salud financiera de una empresa y ayudar a los posibles inversionista a evaluar la estabilidad general de dicha empresa.
  • Estado del patrimonio neto: el estado del patrimonio neto, que suele formar parte del balance de una empresa, muestra cómo ha evolucionado la estructura de propiedad de la empresa a lo largo del tiempo. Es un estado del patrimonio neto o las ganancias retenidas de una empresa e informa los cambios en el patrimonio neto después de que se pagan todas las deudas. Ayuda a indicar la salud financiera y se utiliza tanto externa como internamente.
  • Panel financiero: un panel financiero es para fines de informes internos. El panel es una herramienta digital que muestra los datos financieros de una organización de forma clara y comprensible. Los sistemas financieros modernos se han vuelto más complejos y requieren grandes cantidades de datos para organizarlos y mantenerlos. Un panel financiero puede simplificar los datos a través de tablas y gráficos para ayudar a los stakeholders a tomar decisiones comerciales más rápidas.
  • Panel del CFO: un panel del director financiero (CFO) es un panel financiero basado en roles, específico para las necesidades de un líder financiero. El panel del CFO consolida los datos financieros clave y los KPI de todos los sistemas de una empresa, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y otro software de contabilidad. Los informes típicos pueden ser cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar y datos de nómina.

Beneficios de los informes financieros

El proceso de informes financieros es un componente crucial del éxito de una empresa. Si bien se deben cumplir los requisitos legales, los informes financieros también brindan los siguientes beneficios:

Identificar tendencias

A través de los procesos de elaboración de informes financieros, las empresas pueden revelar patrones de ingresos, gastos y rentabilidad a lo largo del tiempo. Al comparar periodos y analizar ratios financieros clave y otras métricas, una empresa puede detectar oportunidades emergentes y señales de alerta temprana.

Estos conocimientos ayudan a los líderes con el forecasting del presupuesto, anticipar los cambios del mercado y tomar decisiones informadas basadas en evidencia en lugar de suposiciones.
Optimizar las operaciones del negocio

Los informes financieros precisos muestran cómo se mueven los recursos a través de la organización. Los gerentes utilizan la información para evaluar el rendimiento financiero de la empresa, controlar los costos y asignar el capital donde genera los mayores rendimientos.

Los informes financieros respaldan las mejoras de los procesos y ayudan a los responsables de la toma de decisiones a alinear las operaciones diarias con los objetivos financieros generales.
Mejorar las relaciones con los asociados de negocios

Los informes financieros claros generan confianza y transparencia con inversionistas, prestamistas y proveedores.

Con transparencia sobre el estado financiero y el riesgo de una empresa, los stakeholders pueden tomar decisiones con confianza. Los informes coherentes también mejoran la comunicación, respaldan las negociaciones y fortalecen la colaboración a largo plazo.
Controlar el flujo de caja

Los informes financieros permiten un seguimiento de las entradas y salidas de efectivo en tiempo real durante cualquier periodo.

La visibilidad del estado de flujos de caja ayuda a las empresas a cumplir con obligaciones, planificar los déficits y evitar crisis de liquidez. Un control riguroso del flujo de caja respalda tácticas presupuestarias sólidas y garantiza un crecimiento sostenible a largo plazo.

Requisitos de los informes financieros

Los requisitos de los informes financieros cambian con frecuencia y dependerán de la empresa y de si es pública o privada. Los organismos normativos más comunes son Financial Accounting Standards Board, International Accounting Standards Board y Government Accounting Standards Board. Las normas cambian constantemente y se van ajustando para garantizar su precisión y utilidad.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) suelen actualizar sus normas para alinearse con los ajustes de los consejos de normalización y para reflejar el clima económico actual. Fuera de Estados Unidos, las empresas cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) establecidas por el International Accounting Standards Board.

Las empresas de propiedad privada tienen menos requisitos externos de informes financieros, pero aún están obligadas a presentar estimaciones de impuestos y hacer declaraciones anuales de impuestos ante el IRS. Las empresas privadas más pequeñas enfrentarán necesidades específicas de informes financieros dependiendo de los prestamistas utilizados, pero siempre deben tener sólidos procesos de gestión financiera implementados.

La transparencia es fundamental para las empresas privadas, y la publicación voluntaria de informes financieros o de la actividad inversora puede constituir una táctica de marketing para generar interés.

Por el contrario, la SEC no solo exige informes financieros estrictos de las empresas públicas, sino que también los monitorea. Los requisitos de informes financieros de la SEC son numerosos, pero los más comunes son el formulario trimestral 10-Q, el formulario anual 10-K y el formulario 8-K para informar sobre acontecimientos imprevistos. Existen muchos otros requisitos según la disposición y las circunstancias.

Casos de uso para los informes financieros

Los informes financieros se pueden utilizar de varias maneras tanto para los stakeholders internos como externos. A través de los informes financieros, una empresa puede contar su historia y ayudar a los inversionistas a comprender su situación actual y su valoración.

Informes externos

Este tipo de informes financieros comunica la información financiera de una empresa a los stakeholders como una forma de evaluar el estado general y la viabilidad de la empresa. Algunos de los principales casos de uso incluyen:

  • Cumplimiento normativo: una empresa debe seguir los estándares normativos establecidos por la SEC y seguir marcos como los Principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU. o las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
  • Inversionistas: los estados financieros resultan útiles para los inversionistas actuales y potenciales que evalúan el rendimiento de una empresa.
  • Entidades crediticias y acreedores: los bancos y otras entidades crediticias utilizan los informes financieros para evaluar las solicitudes de préstamo y las líneas de crédito de una empresa, así como para verificar su solvencia.
  • Asociados de negocios: una empresa que publica informes financieros proporciona transparencia y genera confianza con asociados de negocios como proveedores, clientes e inversionistas.
  • Fusiones y adquisiciones (M&A): tener informes financieros claros es crucial durante la actividad de M&A, ya que los stakeholders están evaluando un posible acuerdo.

Informes internos

Los informes financieros son clave para la gestión interna y el análisis del rendimiento. Los casos de uso de los informes financieros internos varían según la empresa, pero todos persiguen un objetivo común: mantener la agilidad y fortalecer las operaciones estratégicas:

  • Análisis de rendimiento: el equipo de gestión interno de una empresa puede utilizar informes para analizar la rentabilidad por departamento o línea de productos y para medir los indicadores clave de rendimiento (KPI).
  • Presupuestos y pronósticos: los datos financieros son indispensables para las empresas que desean alcanzar sus objetivos tanto a corto como a largo plazo, especialmente al elaborar presupuestos y pronósticos financieros.
  • Flujo de caja: al monitorear el flujo de caja que entra y sale, una empresa puede gestionar su liquidez y optimizar sus decisiones de capital de trabajo y gestionar la deuda.
  • Gestión de riesgos: el análisis de informes financieros puede ayudar a las empresas a mitigar de forma proactiva los posibles riesgos comerciales y monitorear los desafíos del mercado.
  • Optimización operativa: los informes financieros ayudan a los equipos a identificar tendencias y detectar ineficiencias en el negocio, lo que permite tomar mejores decisiones en materia de expansión o reducción.

Informes impulsados por IA

Las nuevas tecnologías impulsadas por la automatización de los procesos empresariales y la IA generativa en el sector financiero están transformando el proceso tradicional de informes financieros. Estas herramientas avanzadas han introducido nuevos casos de uso para los informes financieros que muestran la eficiencia y los analytics avanzados.

  • Informes automatizados: la IA en las herramientas de FP&A puede extraer grandes cantidades de datos de toda la organización y consolidarlos en una plataforma segura, ayudando a garantizar un seguimiento financiero preciso y actualizaciones instantáneas.
  • Paneles en tiempo real: el software moderno de informes financieros puede crear paneles en vivo con métricas clave en tiempo real, incluyendo vistas inmediatas del flujo de caja, ingresos y gastos.
  • Análisis predictivos: algunos softwares de modelos de IA van más allá de los procesos de automatización tradicionales al utilizar datos históricos e indicadores de mercado para impulsar modelos de IA predictivos y análisis predictivos. Este proceso permite planificar escenarios y predecir tendencias de forma inmediata.
  • Detección de fraude mejorada: los modelos de machine learning (ML) pueden rastrear patrones de transacciones y señalar automáticamente actividades inusuales, lo que lleva a tácticas y estrategias proactivas de mitigación del fraude.
Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think
Soluciones relacionadas
Planificación y análisis integrados con IA

Obtenga una planificación empresarial integrada infundida con IA con la libertad de desplegar en el entorno que mejor respalde sus objetivos.

 

         Explore Financial Planning Analysis
    Soluciones financieras de IBM con IA

    Transforme las finanzas con IBM® AI for Finance, impulsado por automatización inteligente y insights predictivos para impulsar operaciones financieras más inteligentes, rápidas y más Resilient.

         Explora soluciones financieras con IA
    Servicios de consultoría financiera

    Reimagine las finanzas con IBM® Consulting: combina experiencia y soluciones impulsadas por IA para una función financiera estratégica más eficiente.

         Explore los servicios de consultoría financiera
    Dé el siguiente paso

    Unifique la planificación financiera y las operaciones con IA para mejorar el forecasting, optimizar los procesos y elevar el rendimiento financiero.

    1. Explore IBM Financial Planning Analysis
    2. Explora soluciones financieras con IA