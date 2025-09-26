¿Qué es la gestión del rendimiento empresarial?

Incluye procesos y sistemas que permiten a las empresas planificar, presupuestar, pronóstico y analizar sus Operaciones comerciales, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y lograr los resultados esperados.

A veces denominada gestión del rendimiento corporativo (CPM) o gestión del rendimiento empresarial (EPM), la BPM evalúa múltiples puntos de datos y dimensiones para determinar el nivel de rendimiento organizacional y el estado general de una empresa. Al monitorear continuamente los puntos de datos y alinearlos con objetivos a largo plazo, los líderes empresariales pueden optimizar las operaciones y mantener a cada unidad de la empresa alineada hacia el éxito.

Históricamente, la planeación empresarial y la gestión del desempeño empresarial eran procesos reactivos en sistemas aislados: por ejemplo, una compañía podía ingresar datos manualmente para rastrear y analizar los principales puntos críticos. Hoy en día, las compañías emplean cada vez más marcos tecnológicos basados en datos para realizar un seguimiento proactivo de múltiples objetivos comerciales y compararlos con resultados en tiempo real. Por ejemplo, los directores financieros pueden emplear soluciones BPM en la planificación financiera, mientras que los departamentos de RR. HH., ventas o marketing pueden aplicar procesos BPM a la planeación operativa, la presupuestación y la elaboración de reportes. El seguimiento del desempeño de la compañía en los diferentes departamentos facilita la unidad y garantiza un consenso multidimensional sobre los objetivos comerciales.