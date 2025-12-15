¿Qué es la gestión financiera?

La gestión financiera se refiere al marco que una organización y sus líderes financieros utilizan para guiar la asignación de recursos, las decisiones de inversión y la eficiencia operativa. La gestión de la rentabilidad, el forecasting presupuestario y la toma de decisiones estratégicas son los procesos que conforman la gestión financiera de una organización.
La gestión financiera abarca todo lo que afecta la salud financiera y la sustentabilidad de la organización. Incluye el control diario del flujo de caja, la orientación en las decisiones sobre informes financieros y todo lo demás.
La mayoría de las grandes organizaciones dedicarán un equipo financiero completo, dirigido por un director financiero (CFO), un jefe de finanzas o alguien con un cargo similar, para gestionar todas las responsabilidades financieras.
Las organizaciones modernas están recurriendo a tecnologías nuevas y emergentes, como la inteligencia artificial (IA) en la planificación y análisis financiero (FP&A) y la automatización financiera, para obtener insights en tiempo real sobre el rendimiento financiero. Estas organizaciones también están utilizando software de contabilidad y plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP) para optimizar las funciones financieras en un único sistema de gestión financiera.
Según una investigación reciente del IBM Institute for Business Value, el 53 % de los ejecutivos ya emplean la automatización en el análisis financiero y los informes de gestión.
A través de tecnologías más avanzadas como la IA agéntica, los agentes de IA especializados en modelos financieros pueden digerir datos históricos para construir modelos predictivos, lo que permite realizar un forecasting más preciso de los resultados. Estos avances no solo mejoran la precisión de los pronósticos, sino que también liberan a los profesionales financieros y a los CFO para que se centren en mitigar los riesgos financieros y las incertidumbres de las predicciones.
La gestión financiera afecta directamente a casi todos los aspectos del rendimiento y la estrategia presupuestaria general de una organización. No solo mantiene los libros y los balances. El objetivo de la gestión financiera es ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos. Estos objetivos pueden incluir el seguimiento de la liquidez y el flujo de caja, la maximización de los beneficios y el desarrollo de escenarios financieros.
Es probable que un gerente financiero tenga experiencia como analista financiero y, por lo general, forma parte de un equipo de profesionales financieros. Si bien las organizaciones más pequeñas pueden depender de un equipo más limitado, por lo general hay al menos un gerente financiero dedicado para dirigir la estrategia de capital y gestionar las relaciones financieras.
A veces, una organización puede utilizar un enfoque de gestión del rendimiento empresarial (BPM) para gestionar y supervisar el rendimiento empresarial junto con el rendimiento financiero.
Estas son las cuatro responsabilidades principales de un equipo de gestión financiera:
La gestión financiera influye en todos los aspectos de una organización. Cada departamento se beneficia de un enfoque específico respaldado por conocimientos especializados.
Si bien muchas áreas de la gestión financiera se superponen, es importante comprender el enfoque individual de cada una. Las áreas clave de la gestión financiera incluyen:
La gestión financiera es crítica porque mantiene a una organización honesta sobre cómo sus objetivos financieros se alinean con el dinero que entra y sale del negocio. Los equipos de gestión financiera abordan los problemas más críticos a los que puede enfrentarse una organización (a veces fuera de su control) y crean un plan de contingencia para manejar esas situaciones.
La gestión financiera y el software de gestión financiera también pueden ayudar a las organizaciones a crear sistemas para gestionar el dinero e impulsar el crecimiento a largo plazo. La nueva era de la gestión financiera incluso utiliza el poder de la IA generativa a través de la gestión financiera en la nube.
Los modelos de IA generativa pueden analizar en tiempo real tendencias de mercado e indicadores económicos e ir más allá de la automatización para proporcionar insights inmediatos basados en datos. Los CFO cuentan con los conocimientos y datos para entender qué apuestas tienen más probabilidades de convertirse en resultados.
Al utilizar la IA generativa, los CFO y sus equipos entienden qué apuestas tienen más probabilidades de convertirse en resultados. Pero el éxito depende de la rapidez con que las finanzas puedan convertir los datos en insights aplicables en la práctica.
Según la investigación del IBM Institute for Business Value, la mayor parte del valor comercial derivado del uso de FinOps o gestión financiera para inversiones basadas en la nube en transformación de la nube, proviene de la innovación y la mejora de la resiliencia. El informe también muestra que las organizaciones que utilizan modelos FinOps impulsados por IA reportan ahorros de costos superiores al 20 %.
La gestión financiera eficaz está evolucionando y requiere una planeación estratégica para llevar a una organización a una posición proactiva y rentable.
La gestión financiera suele dividirse en diferentes categorías de decisiones, dependiendo de dónde las organizaciones buscan invertir recursos y cómo financiar la operación. Las categorías están interconectadas, pero representan cómo las elecciones financieras individuales impactan una posición financiera más amplia.
La gestión del capital de trabajo puede garantizar que las organizaciones tengan suficientes activos a corto plazo para cumplir con las obligaciones a corto plazo mediante la gestión del efectivo, el inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Los gerentes financieros son responsables de ajustar las políticas y los procedimientos para mejorar la eficiencia y reducir la tensión financiera.
Ejemplo: una empresa manufacturera de tamaño mediano desea revisar su capital de trabajo para mejorar la liquidez y reducir los costos de financiamiento. Lo primero que hace el equipo financiero es analizar el ciclo de conversión de efectivo (CCC). Encuentra que los días de inventario son demasiado altos. Para tratar este problema, los gerentes financieros implementan un nuevo enfoque de inventario para entregar más rápido y reducir el exceso de existencias.
El presupuesto de capital es un proceso de gestión financiera que se utiliza para analizar y priorizar proyectos a gran escala. Estas iniciativas son las que requieren una financiación significativa y deben evaluarse antes de seguir adelante. El propósito del proceso es proporcionar una infraestructura y una evaluación basada en datos sobre la mejor manera de emplear el capital de la organización dentro de los límites del proyecto propuesto.
Ejemplo: una empresa de venta minorista está evaluando si invertir en un nuevo almacén. El equipo financiero estima cuánto costará el proyecto y calcula métricas financieras, como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). Tras completar esos análisis, la empresa aprueba la inversión en el almacén o decide aprobarla según los costos previstos.
Este tipo de gestión financiera se refiere al uso tanto de deuda como de capital para financiar los activos y las operaciones de una organización. Por ejemplo, si las tasas de interés son bajas, a veces endeudarse es el mejor enfoque. Por otra parte, una organización podría considerar la posibilidad de obtener fondos de capital privado, vender activos o, en ocasiones, vender acciones.
Ejemplo: una empresa de tecnología busca expandir sus operaciones y debe decidir cómo financiar el crecimiento. La gestión financiera analiza su estructura de capital y considera utilizar una combinación de deuda y capital.
La empresa podría considerar la posibilidad de emitir capital en forma de bonos a largo plazo para aprovechar las bajas tasas de interés, proporcionando beneficios de intereses deducibles de impuestos. La empresa también podría recaudar dinero emitiendo nuevas participaciones. Este enfoque equilibrado mantiene la relación deuda-capital de la empresa en un nivel manejable.
El minorista omnicanal Landmark Retail es un ejemplo real de cómo una solución de gestión financiera puede revolucionar el proceso de elaboración de presupuestos de una organización.
Como uno de los minoristas más grandes de Medio Oriente y África del Norte (MENA), India y el Sudeste Asiático (SEA), la empresa evolucionó hasta convertirse en una potencia de 2200 tiendas en 21 países.
Debido a su crecimiento, el equipo de planificación y análisis financiero de Landmark Retail se enfrentaba a retos al intentar gestionar múltiples procesos financieros. La empresa recurrió a IBM® Planning Analytics para optimizar el proceso de elaboración de presupuestos
“Con esta herramienta, Landmark Retail pudo mejorar sus analytics de negocio y obtener perspectivas perspicaces que a menudo se pasan por alto cuando se utilizan métodos tradicionales de presupuestación basados en hojas de cálculo. La herramienta facilitó sin esfuerzo la elaboración de presupuestos con un enfoque de base cero, lo que ahorró mucho tiempo y esfuerzo, ya que poseía todos los datos históricos necesarios”, según Gopal Chandak, líder de FP&A en Landmark.
La empresa experimentó una transformación excepcional, lo que resultó en una reducción del 75 % en el tiempo dedicado por los empleados, agregó Chandak. También mejoraron la gobernanza y la transparencia que abarcan diferentes marcas y países, liberando a los empleados para un análisis empresarial más estratégico.
Landmark Retail es solo un ejemplo de la importancia de las soluciones y procesos de gestión financiera y del impacto que pueden tener en la gestión financiera de una organización.
