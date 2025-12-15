¿Qué es la gestión financiera?

La gestión financiera abarca todo lo que afecta la salud financiera y la sustentabilidad de la organización. Incluye el control diario del flujo de caja, la orientación en las decisiones sobre informes financieros y todo lo demás.

La mayoría de las grandes organizaciones dedicarán un equipo financiero completo, dirigido por un director financiero (CFO), un jefe de finanzas o alguien con un cargo similar, para gestionar todas las responsabilidades financieras.

Las organizaciones modernas están recurriendo a tecnologías nuevas y emergentes, como la inteligencia artificial (IA) en la planificación y análisis financiero (FP&A) y la automatización financiera, para obtener insights en tiempo real sobre el rendimiento financiero. Estas organizaciones también están utilizando software de contabilidad y plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP) para optimizar las funciones financieras en un único sistema de gestión financiera.

Según una investigación reciente del IBM Institute for Business Value, el 53 % de los ejecutivos ya emplean la automatización en el análisis financiero y los informes de gestión.

A través de tecnologías más avanzadas como la IA agéntica, los agentes de IA especializados en modelos financieros pueden digerir datos históricos para construir modelos predictivos, lo que permite realizar un forecasting más preciso de los resultados. Estos avances no solo mejoran la precisión de los pronósticos, sino que también liberan a los profesionales financieros y a los CFO para que se centren en mitigar los riesgos financieros y las incertidumbres de las predicciones.