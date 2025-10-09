qué es la gestión financiera en la nube

Si bien las organizaciones pueden usar CFM para reducir los costos de la nube, la estrategia también promueve una mayor capacidad de innovación, una mayor seguridad y resiliencia, una velocidad acelerada de comercialización y más.

Para 2027, se estima que el 90 % de las empresas utilizará un entorno de nube híbrida (una infraestructura de TI unificada que combina servicios y componentes públicos, privados y locales), según Gartner. Este enfoque brinda a los equipos la flexibilidad para aprovisionar y escalar recursos bajo demanda, acelerando los flujos de trabajo y promoviendo la independencia. Por ejemplo, los departamentos pueden agregar o eliminar servicios con unos pocos clics.

Pero los complejos entornos de nube también dificultan el seguimiento de los gastos y las operaciones, lo que puede generar costos descontrolados, brechas de seguridad, problemas de incompatibilidad y otros problemas. Las facturas mensuales de la nube para algunas grandes empresas ahora contienen cientos de millones de líneas de pedido, suficientes para romper una plataforma tradicional de hojas de cálculo.

Sin una estrategia integral para analizar estas métricas, las compañías podrían tener dificultades para tomar decisiones rentables. Por ejemplo, si no existen mecanismos de transparencia de costos, una organización podría no poder encontrar el origen de un aumento de uso inusual, lo que resultaría en un proceso de resolución de problemas costoso y que requiere mucho tiempo.

Las ineficiencias de la nube son un problema creciente: Gartner predice que el gasto global en la nube pública alcanzará los 723.4 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un salto aproximado del 21 % desde 2024. Mientras tanto, las organizaciones informan que alrededor del 24 % de su gasto en software en la nube finalmente se desperdicia, lo que reduce los presupuestos de innovación, infraestructura y seguridad.

CFM tiene como objetivo reducir estos riesgos con estrategias sólidas de gobernanza y supervisión (como monitoreo y aplicación centralizados, infraestructura/marco de responsabilidad financiera y alertas automatizadas) mientras aprovecha la naturaleza dinámica y adaptable de los entornos híbridos y multinube modernos. El marco también fomenta la colaboración entre TI, finanzas y operaciones comerciales, lo que ayuda a garantizar que cada departamento esté alineado en torno a un conjunto compartido de resultados comerciales y objetivos financieros.

Las estrategias de CFM permiten a las organizaciones anticipar cómo las nuevas iniciativas o programas podrían afectar el uso de la nube por adelantado en lugar de apresurarse a responder después del hecho. Con una comprensión clara de cómo funciona su entorno de nube, los equipos pueden tomar decisiones informadas, escalando recursos de forma proactiva, gestionando costos y respondiendo a errores con mayor agilidad y confianza.