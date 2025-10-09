qué es la gestión financiera en la nube

Si bien las organizaciones pueden usar CFM para reducir los costos de la nube, la estrategia también promueve una mayor capacidad de innovación, una mayor seguridad y resiliencia, una velocidad acelerada de comercialización y más.
Para 2027, se estima que el 90 % de las empresas utilizará un entorno de nube híbrida (una infraestructura de TI unificada que combina servicios y componentes públicos, privados y locales), según Gartner. Este enfoque brinda a los equipos la flexibilidad para aprovisionar y escalar recursos bajo demanda, acelerando los flujos de trabajo y promoviendo la independencia. Por ejemplo, los departamentos pueden agregar o eliminar servicios con unos pocos clics.
Pero los complejos entornos de nube también dificultan el seguimiento de los gastos y las operaciones, lo que puede generar costos descontrolados, brechas de seguridad, problemas de incompatibilidad y otros problemas. Las facturas mensuales de la nube para algunas grandes empresas ahora contienen cientos de millones de líneas de pedido, suficientes para romper una plataforma tradicional de hojas de cálculo.
Sin una estrategia integral para analizar estas métricas, las compañías podrían tener dificultades para tomar decisiones rentables. Por ejemplo, si no existen mecanismos de transparencia de costos, una organización podría no poder encontrar el origen de un aumento de uso inusual, lo que resultaría en un proceso de resolución de problemas costoso y que requiere mucho tiempo.
Las ineficiencias de la nube son un problema creciente: Gartner predice que el gasto global en la nube pública alcanzará los 723.4 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un salto aproximado del 21 % desde 2024. Mientras tanto, las organizaciones informan que alrededor del 24 % de su gasto en software en la nube finalmente se desperdicia, lo que reduce los presupuestos de innovación, infraestructura y seguridad.
CFM tiene como objetivo reducir estos riesgos con estrategias sólidas de gobernanza y supervisión (como monitoreo y aplicación centralizados, infraestructura/marco de responsabilidad financiera y alertas automatizadas) mientras aprovecha la naturaleza dinámica y adaptable de los entornos híbridos y multinube modernos. El marco también fomenta la colaboración entre TI, finanzas y operaciones comerciales, lo que ayuda a garantizar que cada departamento esté alineado en torno a un conjunto compartido de resultados comerciales y objetivos financieros.
Las estrategias de CFM permiten a las organizaciones anticipar cómo las nuevas iniciativas o programas podrían afectar el uso de la nube por adelantado en lugar de apresurarse a responder después del hecho. Con una comprensión clara de cómo funciona su entorno de nube, los equipos pueden tomar decisiones informadas, escalando recursos de forma proactiva, gestionando costos y respondiendo a errores con mayor agilidad y confianza.
La gestión de costos de la nube es una estrategia tradicional que se ocupa principalmente de gestionar y reducir el gasto en la nube. Prioriza la visibilidad y los informes de costos, el etiquetado de recursos y los métodos de asignación de costos, como el contracargo y la devolución, para brindar a las organizaciones una visión integral de sus gastos en la nube. Sin embargo, no se centra en gran medida en los cambios culturales en toda la empresa. Un término relacionado, optimización de costos de la nube, se refiere a las acciones que una empresa toma en respuesta a su estrategia de gestión de costos de la nube.
Construido sobre las bases de la gestión de costos de nube, CFM es más amplio en alcance y más resistente a las complejidades de los entornos multicloud y híbridos. En lugar de reaccionar a las facturas de nube, CFM anticipa el uso de nube con antelación mediante pronósticos, modelos estadísticos y otras técnicas. Si bien reducir los gastos en la nube puede ser un objetivo, CFM también se centra en maximizar el valor comercial, mejorar la responsabilidad y fomentar la comunicación entre equipos. Muchas compañías adoptan un marco CFM durante el proceso de migración a la nube, cuando una organización traslada sus datos y servicios de un centro de datos local a la nube, o como parte de una estrategia de transformación digital de toda la organización.
Un tercer enfoque llamado operaciones financieras (FinOps) comparte una superposición significativa con CFM. FinOps puede considerarse una variante moderna de CFM que pone tanto énfasis en alinear la cultura de la empresa en torno a prácticas eficientes como en los aspectos técnicos de las operaciones en la nube. FinOps en sí está inspirado en DevOps: de la misma manera que DevOps revolucionó el desarrollo de software al romper los silos y aumentar la agilidad, FinOps busca maximizar el valor comercial de la nube reuniendo a profesionales de tecnología, negocios y finanzas bajo un conjunto compartido de procesos.
Otra distinción es que, si bien el CFM se deriva de múltiples perspectivas y filosofías de gestión, las mejores prácticas de FinOps se estandarizan y promueven a través de la Fundación FinOps, una organización sin fines de lucro fundada en 2019. La organización utiliza un modelo de madurez para evaluar el progreso de las empresas en la adopción de los principios de FinOps, con puntos de referencia y orientación sobre cómo mover en cada etapa. Sin embargo, a medida que la adopción de la nube se vuelve más omnipresente entre las principales empresas, los líderes de TI utilizan cada vez más los términos FinOps y CFM indistintamente, a pesar de las sutiles diferencias.
Las infraestructuras de administración financiera en la nube se basan en múltiples estrategias superpuestas para realizar un seguimiento de los gastos en la nube, identificar patrones de uso, maximizar los retornos de la inversión y anticipar escenarios futuros.
Las estrategias de CFM tienen como objetivo concienciar a las empresas sobre los mecanismos que impulsan los costos y mantenerlos bajo control de manera proactiva. Las herramientas de visibilidad fomentan la responsabilidad al facilitar a los equipos el seguimiento de si están cumpliendo con los objetivos de uso y gasto. Por ejemplo, si gastan de más durante un trimestre en particular, pueden identificar rápidamente qué servicios o recursos son responsables.
Las empresas confían en múltiples herramientas y métodos para rastrear y gestionar los costos:
Una vez que las organizaciones obtienen una visión integral de su uso de recursos, pueden recurrir a herramientas de gestión de costos y modelos de precios para equilibrar el ahorro con el rendimiento y la escalabilidad.
En el contexto de CFM, el proceso de ajuste implica ajustar la escala y el tipo de recursos fijos en la nube (como espacio de almacenamiento, límites de cómputo, instancias de bases de datos o componentes de red) disponibles para que los stakeholders coincidan con sus cargas de trabajo. Al analizar las tendencias históricas de uso, los equipos pueden limitar el riesgo de aprovisionamiento excesivo o insuficiente involuntario de recursos.
Las empresas pueden utilizar la automatización para escalar el tamaño y la cantidad de recursos disponibles en tiempo real mediante métricas que analizan los patrones de demanda y carga de trabajo. Esto ayuda a garantizar que los equipos o clientes no estén luchando por recursos mientras completan proyectos. Al mismo tiempo, reduce el gasto innecesario al reducir los recursos que ya no se utilizan.
Algunos proveedores de la nube ofrecen planes de ahorro que permiten a las empresas comprar una cantidad determinada de uso de recursos durante un período determinado (a menudo de 1 a 3 años) con un descuento significativo. Si se implementan cuidadosamente, los planes de ahorro pueden reducir los gastos generales de la nube al limitar la dependencia de un uso bajo demanda más costoso.
Las instancias reservadas son como planes de ahorro, excepto que se aplican a instancias (configuraciones de servidor) en lugar de uso informático por hora. Este enfoque es menos flexible que los planes de ahorro, por lo que es ideal para escenarios de uso predecibles y estables.
Las empresas pueden reclamar la capacidad sobrante de un proveedor de la nube con un gran descuento a través de instancias puntuales. Esta opción conlleva un riesgo porque los proveedores podrían redirigir la computación a otros clientes con poca antelación, lo que provocaría interrupciones inesperadas del servicio. Como resultado, este enfoque es mejor para tareas tolerantes a fallas, como el procesamiento por lotes y los analytics de big data.
Las empresas pueden mejorar la eficiencia de costos escalando los recursos de acuerdo con una hora, fecha o ubicación en particular. Por ejemplo, un sitio de comercio electrónico podría aumentar la capacidad del servidor en los Estados Unidos durante unas vacaciones locales para acomodar una afluencia de tráfico de clientes.
Responsabilizar a los equipos por sus propios costos de nube puede motivarlos a trabajar de manera más eficiente y priorizar la sustentabilidad. Una estrategia de showback envía facturas a los equipos con una cuenta detallada de los recursos en la nube que utilizaron. Chargeback va un paso más allá al exigir a los equipos que paguen estas facturas con sus propios fondos.
Una infraestructura en la nube demasiado compleja puede introducir ineficiencias y redundancias, lo que dificulta la planeación precisa de la capacidad. Por ejemplo, los programas retirados pueden desviar recursos de los proyectos actuales mucho después de que se volvieron inactivos.
Para reducir el desperdicio, las empresas pueden utilizar herramientas de detección de anomalías, a menudo impulsadas por machine learning (ML), para ayudar a identificar signos de desperdicio.
Muchas organizaciones no solo se preocupan por el gasto en la nube en el momento, sino que también quieren prepararse para escenarios futuros. Forecasting implica estudiar el uso de nube en meses anteriores, aislar los factores que contribuyen o restan valor a los objetivos del negocio y optimizar el presupuesto y la infraestructura para adaptarse a escenarios futuros.
Para tener en cuenta incertidumbres como las condiciones del mercado o las perturbaciones en toda la industria, las empresas podrían simular múltiples resultados y coordinar planes de contingencia para cada uno de ellos. Los modelos predictivos también podrían anticipar el costo de las nuevas cargas de trabajo netas, de modo que las organizaciones puedan preparar para los próximos cambios de servicio desencadenados por las nuevas inversiones en la nube.
Los marcos eficaces de CFM a menudo incorporan medidas de seguridad integrales y estrategias de aplicación para que los equipos puedan actuar de forma independiente mientras mantienen la actividad principal. Los equipos centralizados de gobernanza de la nube a menudo utilizan puntos de referencia, controles de costos y revisiones de cumplimiento para proteger a los departamentos de costos descontrolados, fallas de seguridad, interrupciones del servicio y otros riesgos.
Por ejemplo, una empresa podría imponer restricciones de acceso a un servicio que consume muchos recursos para que solo unos pocos desarrolladores seleccionados puedan usarlo. Los equipos de gobierno también pueden proporcionar capacitaciones para enseñar a sus colegas sobre las mejores prácticas de computación en la nube y estrategias eficientes de toma de decisiones.
Las estrategias de CFM suelen fomentar la transparencia y la colaboración entre equipos, contribuyendo a garantizar que ningún departamento quede aislado del resto de la organización. La comunicación cruzada ayuda a garantizar que todos los equipos comprendan los objetivos de ahorro de costos y eficiencia. En lugar de recibir exclusivamente órdenes del departamento de TI, los equipos contribuyen de forma significativa a la estrategia global, aportando su perspectiva y sus datos.
Para facilitar estas colaboraciones, las compañías podrían crear un equipo central, formado por representantes de cada departamento, para Compartir ideas y construir Estrategias cohesivas. Los equipos de ingeniería pueden ofrecer conocimientos técnicos, los de finanzas sofisticadas estrategias de presupuestación y estrategias de reducción de costos y los de producto insight de alto nivel sobre la dirección y priorización de los productos.
La mayoría de los principales proveedores de la nube, incluidos Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud Services y Google Cloud Platform, proporcionan herramientas integradas para ayudar a las empresas a realizar un seguimiento y gestionar sus costos en la nube. AWS posee alrededor del 30 % de la cuota de mercado mundial de infraestructura en la nube, seguido de Microsoft (20 %) y Google (12 %), según HG Insights.
Las empresas también pueden elegir entre múltiples herramientas de gestión financiera en la nube no nativas, diseñadas para ayudar a las empresas a mantener la visibilidad de los costos y optimizar el rendimiento en múltiples entornos de nube. Las opciones comunes incluyen Flexera, Datadog, CloudZero e IBM Cloudability.
Si bien CFM ofrece un enfoque más integral en comparación con la gestión tradicional de costos de la nube (que se enfoca principalmente en reducir costos), la infraestructura también introduce un nuevo nivel de complejidad que corre el riesgo de abrumar a las empresas si no se implementa con cuidado. Los desafíos comunes incluyen:
Las compañías a menudo emplean varios servicios y soluciones de almacenamiento para operar y mantener su infraestructura de TI. Si bien este enfoque permite a las organizaciones aprovechar las fortalezas de cada servicio, los entornos multicloud también pueden presentar desafíos de transparencia y problemas de compatibilidad.
Por ejemplo, es posible que los datos de uso de un servicio en la nube en particular no se transfieran fácilmente a la base de datos de monitoreo central de la empresa. O bien, los equipos pueden llegar a depender de sus propias herramientas de seguimiento de costos, oscureciendo la visión de la organización del gasto general en la nube.
Las empresas pueden dar dirección a este problema a través de políticas sólidas de gobernanza y cumplimiento, brindando a los equipos pautas claras sobre cómo pueden integrar nuevos productos y servicios en la infraestructura de nube existente.
Los equipos a menudo tienen intereses contrapuestos que pueden interrumpir la estrategia de CFM más amplia de la organización. Por ejemplo, el departamento de TI podría tener como objetivo reducir el uso de la nube en toda la empresa, incluso cuando el equipo de desarrollo aumenta su uso para prepararse para el lanzamiento de un nuevo producto.
Las políticas de responsabilidad financiera, que a veces requieren que las unidades de negocio paguen por los servicios de TI que emplean, también pueden causar fricción si los equipos sienten que se les está cobrando injustamente. Para fomentar la alineación del equipo, las empresas pueden crear incentivos compartidos y objetivos comerciales que requieran la entrada de múltiples stakeholders.
Las empresas confían en el forecasting para delinear escenarios presupuestarios futuros, pero los costos ocultos, las cargas de trabajo inconsistentes y los picos de uso inesperados pueden desbaratar sus cálculos. Las compañías a menudo combaten esta volatilidad diversificando sus modelos de precios, lo que ayuda a garantizar que no dependan demasiado de una sola estrategia de gasto.
Las herramientas avanzadas de análisis predictivos, que emplean modelos estadísticos y machine learning para analizar los datos históricos de una compañía, también pueden ofrecer estimaciones presupuestarias más variables y precisas en comparación con los enfoques tradicionales.
Dado que las facturas de uso de varios niveles pueden ser difíciles de interpretar, las compañías podrían ser incapaces de identificar los principales controladores que contribuyen a aumentar los costos. Esto también reduce su capacidad para hacer un seguimiento del gasto en tiempo real, lo que significa que podrían enterar de los picos de uso sólo después de que se produjo un incidente.
Para abordar estos problemas, las empresas pueden usar el etiquetado de recursos para realizar un seguimiento de los elementos a medida que se mueven por toda la organización. Las plataformas de inteligencia de costos pueden ayudar a optimizar el gasto al identificar ineficiencias y sugerir cambios de comportamiento para dirigirse a ellas. Los sistemas de escalabilidad automatizados pueden responder inmediatamente a las necesidades de recursos, y las plataformas sólidas de analytics de datos pueden convertir las estadísticas abstractas en elementos visuales y paneles que permiten a los equipos tener una mejor idea de su uso a lo largo del tiempo.
A pesar de agregar complejidad a las operaciones empresariales, CFM presenta numerosos beneficios, que incluyen mayor eficiencia, escalabilidad, adaptabilidad y más.
Los marcos eficaces de CFM valoran la proactividad sobre la reactividad. Las herramientas de análisis en tiempo real pueden ayudar a los equipos a escalar rápidamente hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las fuerzas del mercado o el rendimiento. Debido a que los equipos tienen un manejo preciso sobre cuál de sus acciones contribuyen a mayores costos, pueden tomar decisiones informadas sobre sus propios hábitos de gasto sin exceder las limitaciones presupuestarias. Por ejemplo, es posible que las empresas necesiten aumentar temporalmente las inversiones en la nube para dar cabida a nuevas iniciativas, mejorar el rendimiento o impulsar el crecimiento.
CFM reconoce que, si bien la reducción de costos desempeña un papel importante en el éxito de una organización, factores como la velocidad, el rendimiento y la agilidad son igualmente vitales para el estado a largo plazo. CFM incentiva a los equipos a poner los objetivos comerciales a largo plazo en el centro de sus presupuestos y estrategias de toma de decisiones. También anima a los equipos a reflexionar sobre cómo sus decisiones podrían afectar a otros stakeholders.
Debido a que CFM brinda a las empresas una visión holística de su uso y gasto en la nube, la infraestructura puede ayudar a las organizaciones a detectar anomalías y costos desbocados antes de que causen daños importantes. CFM también puede proteger a las organizaciones de filtraciones y ataques. Al fomentar un entorno de nube eficiente y en forma, los marcos de CFM brindan a los atacantes menos oportunidades de comprometer recursos obsoletos o subutilizados.
El CFM permite a los equipos aprovisionar recursos según su propio criterio, y los sistemas automatizados aceleran drásticamente el proceso de aprobación. Además, en lugar de esperar hasta el final del período de pruebas para revisar las métricas, los equipos pueden recibir feedback de forma continua. Esta capacidad les permite responder a las reseñas de los usuarios, los puntos de referencia de rendimiento y otros datos en tiempo real.
A medida que los equipos reducen las ineficiencias y los comportamientos derrochadores, liberan fondos que pueden reinvertirse en nuevas iniciativas y experimentos, impulsando la innovación. Las infraestructuras de CFM alientan a los equipos a retirar los flujos de trabajo estancados y reemplazarlos por procesos ágiles y conscientes de los costos que, en última instancia, contribuyen a objetivos comerciales más amplios.