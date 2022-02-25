Etiquetas
FinOps: evolución de la gestión financiera en la nube

A medida que más organizaciones adoptan un enfoque híbrido y multinube, luchan por optimizar el valor y controlar el gasto en la nube. La respuesta es FinOps.

FinOps, abreviatura de operaciones financieras, reúne finanzas, tecnología y negocios para dominar la economía unitaria de la nube y crear un modelo operativo para un uso eficiente de la nube. Otorga a los usuarios de la nube de todas las partes de la organización responsabilidades en materia de planificación de la capacidad, cumplimiento de objetivos y gestión del consumo variable de recursos en la nube para aumentar la eficiencia y cumplir los requisitos presupuestarios y los objetivos financieros.

FinOps es un complemento natural de DevOps y puede considerarse como la disciplina para el uso eficiente de la computación en la nube. Se trata de una combinación de sistemas, mejores prácticas y cambio cultural para aumentar la capacidad de la empresa de comprender los costos de la nube, tomar decisiones inteligentes basadas en objetivos y adoptar medidas para mejorar el valor. Esto requiere un enfoque revisado de la gestión de costos y valor que afecta inherentemente a la mayoría de las áreas de una organización. Desde el liderazgo hasta el ingeniero junior más nuevo, todos tienen su papel que desempeñar.

FinOps puede ser una transformación radical para algunas organizaciones, pero cuando se hace bien, se convierte en parte de la cultura empresarial al fomentar el trabajo en equipo multifuncional. Rompe las barreras funcionales entre los equipos de desarrollo, los propietarios de productos, los equipos financieros y los equipos comerciales. Les hace repensar y reimaginar colectivamente cómo trabajan y colaboran, asignando responsabilidades y métricas adecuadas para las preguntas de: "¿Estoy siendo rentable y estoy entregando valor?"

 

¿Cuáles son las ventajas de FinOps?

La nube aporta un cambio en la agilidad, el consumo basado en la demanda y el control descentralizado, todo lo cual impulsa la innovación y la productividad. Sin embargo, con la creciente adopción de un enfoque híbrido y multicloud, las organizaciones tienen dificultades para optimizar el valor y controlar el gasto en la nube.

FinOps intenta dar dirección a ese acto de equilibrio, dotando a los equipos de ingeniería de velocidad y agilidad, sin dejar de exigirles que consideren la calidad y los costos. Cada equipo e individuo desempeña un papel en FinOps y tiene responsabilidades de las que debe rendir cuentas. Aunque cambiar la cultura de una organización puede ser un desafío, existen beneficios valiosos.

Por ejemplo, una infraestructura/marco FinOps mejora el retorno de la inversión (ROI) del gasto en la nube y aumenta la innovación. También fomenta la responsabilidad financiera con transparencia y propiedad, crea rentabilidad a través de la optimización del uso de la nube y genera confianza y colaboración entre equipos y departamentos. La administración de costos en la nube a través de compensaciones cuidadosamente analizadas entre calidad y velocidad ayuda a romper las barreras funcionales entre escuadrones de desarrollo, propietarios de productos, equipos financieros y comerciales. La atención cuidadosa a la previsión, los precios y las adquisiciones conducen a la optimización de costos de la nube.

¿Por qué mi organización debería adoptar FinOps?

FinOps es una nueva palabra y una nueva práctica dentro de las organizaciones, pero no una nueva función: las migraciones a la nube y la gestión de costos se han llevado a cabo en todas las empresas durante casi un cuarto de siglo. FinOps aporta visibilidad y responsabilidad a las organizaciones que luchan por gestionar el gasto en la nube y las asignaciones adecuadas.

Algunos otros desafíos que dirección FinOps incluyen la incapacidad de mostrar valor a partir de la utilización de la nube, la optimización lenta del consumo de la nube desde el desarrollo y la entrega y la pérdida de conexiones entre la estrategia de la nube y la estrategia empresarial. Para lograr la finalización exitosa del programa y alcanzar el valor comercial necesario, la entrega del programa FinOps debe estar entre paréntesis por dos principios simples:

  1. ¿Cuáles son los puntos débiles que se están abordando?
  2. ¿Cuáles son las infraestructuras/marcos, enfoques, herramientas y personal necesarios?

En nuestra experiencia, los desafíos organizacionales más comunes relacionados con la nube incluyen tres cuestiones principales:

  1. Gastos excesivos en recursos existentes de nube híbrida fuera de las instalaciones y on premises (falta de optimización de costos de la nube).
  2. Falta de recursos en la nube y visibilidad del valor empresarial para la dirección y los altos ejecutivos.
  3. La incapacidad de conectar la estrategia de nube pública con la estrategia global de tecnología.

Los seis principios básicos de FinOps

La metodología está diseñada para los profesionales por la FinOps Foundation. La Fundación está formada por una comunidad de profesionales de FinOps e identifica estándares y mejores prácticas para ayudar a los miembros a lo largo de sus recorridos por FinOps. Han publicado principios, personajes, fases, niveles de madurez, dominios y capacidades asociados con la creación de una práctica exitosa de FinOps.

Los seis principios básicos desarrollados por la Fundación FinOps guían las actividades asociadas con la práctica de FinOps. Estos principios abarcan múltiples nubes y, a medida que los equipos de todo el mundo adquieren experiencia con los servicios en la nube, se vuelven a examinar y ajustar según sea necesario. Aquí están los seis principios, que se centran en la toma de decisiones basada en datos entre ingeniería, finanzas de TI y el negocio para maximizar el valor empresarial:

  1. Soporte multifuncional en toda la TI: los equipos deben colaborar. Finanzas, TI e ingeniería están todas interconectadas. En FinOps, el costo es una métrica de eficiencia, independientemente del equipo. Definir la gobernanza y los controles para el costo y el uso de la nube y mejorar las prácticas para aumentar tanto la eficiencia como la innovación en toda la organización es parte de FinOps.
  2. Los objetivos comerciales relacionados con la gestión de costos, la innovación y otras prioridades impulsan las decisiones sobre la nube: uno de los beneficios de la nube es que las organizaciones pagan por lo que usan, pero sin FinOps, los picos en el uso de la nube pueden generar costos sorprendentes. Cuando los equipos tienen en cuenta los objetivos empresariales durante la planificación, esos gastos inesperados pueden limitarse o contabilizarse. Reportes oportunos y accesibles, junto con herramientas como el análisis de tendencias y varianzas, proporcionan explicaciones a todas las partes sobre el consumo y el costo, vinculando el gasto directamente a los objetivos de valor empresarial. La evaluación comparativa interna del equipo fomenta el cumplimiento de las mejores prácticas y ayuda a los stakeholder a ver claramente las mejoras en la administración financiera en la nube. La evaluación comparativa a nivel de pares de la industria proporciona una visión más amplia del progreso.
  3. Responsabilidad individual por el uso y el gasto de la nube: en una práctica exitosa de FinOps, los equipos tienen el poder de administrar su propio uso de la nube y pueden ver dónde encaja ese costo en el presupuesto. Cuando todos tienen propiedad y visibilidad del gasto en la nube, pueden ajustar según sea necesario. Los objetivos a nivel de equipo, ya sea para equipos de ingeniería, equipos de diseño o equipos de marketing, dan a los miembros la responsabilidad de los costos de la nube.
  4. Informes accesibles y oportunos: la retroalimentación en tiempo real es una manera importante de mejorar el comportamiento eficiente y aumentar el valor del negocio. La visibilidad de cómo se utilizan los recursos permite ajustes rápidos y reduce el aprovisionamiento insuficiente o excesivo. A medida que FinOps mejora, se puede desplegar la Automatización para impulsar la mejora continua.
  5. Propiedad centralizada de FinOps. Aunque FinOps es un enfoque distribuido para las operaciones financieras en la nube, debe ser propiedad de un equipo centralizado. Cuando la nube FinOps se gobierna y controla de forma centralizada, los descuentos por compromiso de uso, las instancias reservadas, las actualizaciones y los descuentos por volumen de los proveedores de la nube se pueden utilizar de manera eficiente. Cuando se implementa un proceso de compra centralizado, las negociaciones de tarifas se eliminan de los equipos que no están preparados para ellas, lo que impulsa una mayor optimización de la nube. Un equipo centralizado también proporciona una asignación granular de todos los costos a los equipos responsables de ellos.
  6. Gestión activa del modelo de costos variables de la nube: FinOps significa que la organización obtiene una ventaja del modelo de costos bajo demanda de la nube, en lugar de ver que esos costos se disparan aquí y allá. El dimensionamiento adecuado de las instancias y los servicios garantiza que todos los equipos dispongan de los niveles de recursos adecuados, mientras que los informes y los análisis permiten tomar mejores decisiones empresariales.

¿En qué situación está FinOps hoy en día?

El Informe sobre el estado de FinOps 2021 es un informe de la Fundación FinOps basado en encuestas a profesionales de FinOps. El informe recopila las experiencias y aprendizajes de personas de una serie de industrias a medida que avanzan en sus propios recorridos de FinOps. Algunos de los datos proporcionan insight sobre las tendencias y lo que puede deparar el futuro. Los siguientes son algunos de los hallazgos de la encuesta de 2021:

  • Las grandes empresas están adoptando FinOps rápidamente, probablemente debido a la complejidad de sus entornos en la nube y a la gran cantidad de equipos que necesitan colaborar.
  • Más del 90 % de los encuestados cita FinOps como definitivamente o tal vez parte de su trayectoria profesional, lo que deja claro que FinOps es una opción emergente de trayectoria profesional.
  • En las grandes empresas que han alcanzado la etapa de "ejecución" de la madurez de FinOps, la experiencia promedio de un profesional de FinOps es de aproximadamente tres años
  • Solo alrededor del 15 % de los encuestados dice que su organización se encuentra en la etapa de madurez de "ejecutar"
  • En los 12 meses anteriores al encuestado, el equipo promedio de FinOps creció de cuatro a siete personas, y la mayoría espera al menos un 50 % más de crecimiento en el próximo año.

Resumen

La solución FinOps requiere un cambio cultural. Cuando se hace bien, FinOps se convierte en parte del ADN de la empresa, con cada elección y acción en torno a las preguntas: "¿Estoy siendo rentable y estoy entregando valor?"

Para tener éxito, la solución debe ser multifuncional y colaborativa, rompiendo las barreras funcionales que involucran a una amplia variedad de stakeholders de toda la organización. Esto va de arriba a abajo y en todos los puntos intermedios. Cubriendo a toda la organización, desde los ejecutivos hasta el ingeniero más nuevo, FinOps requiere tanto acción práctica como liderazgo estratégico. Al establecer métricas específicas para permitir que las partes responsables Verify que el gasto en la nube se utiliza en la búsqueda de objetivos comerciales, FinOps se trata de ofrecer valor, no solo de reducir costos.

IBM y FinOps

La práctica de asesoría en nube híbrida de IBM Consulting aprovecha estrategias probadas por los clientes con activos líderes en la industria y aceleradores para brindar responsabilidad y visibilidad a la gestión de costos de la nube, vinculando los objetivos comerciales con las métricas a nivel de equipo para acelerar perfectamente la adopción en toda la empresa. Para aprender más sobre la solución FinOps de IBM, visite IBM Hybrid Cloud Advisory.

