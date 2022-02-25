FinOps: evolución de la gestión financiera en la nube

FinOps, abreviatura de operaciones financieras, reúne finanzas, tecnología y negocios para dominar la economía unitaria de la nube y crear un modelo operativo para un uso eficiente de la nube. Otorga a los usuarios de la nube de todas las partes de la organización responsabilidades en materia de planificación de la capacidad, cumplimiento de objetivos y gestión del consumo variable de recursos en la nube para aumentar la eficiencia y cumplir los requisitos presupuestarios y los objetivos financieros.

FinOps es un complemento natural de DevOps y puede considerarse como la disciplina para el uso eficiente de la computación en la nube. Se trata de una combinación de sistemas, mejores prácticas y cambio cultural para aumentar la capacidad de la empresa de comprender los costos de la nube, tomar decisiones inteligentes basadas en objetivos y adoptar medidas para mejorar el valor. Esto requiere un enfoque revisado de la gestión de costos y valor que afecta inherentemente a la mayoría de las áreas de una organización. Desde el liderazgo hasta el ingeniero junior más nuevo, todos tienen su papel que desempeñar.

FinOps puede ser una transformación radical para algunas organizaciones, pero cuando se hace bien, se convierte en parte de la cultura empresarial al fomentar el trabajo en equipo multifuncional. Rompe las barreras funcionales entre los equipos de desarrollo, los propietarios de productos, los equipos financieros y los equipos comerciales. Les hace repensar y reimaginar colectivamente cómo trabajan y colaboran, asignando responsabilidades y métricas adecuadas para las preguntas de: "¿Estoy siendo rentable y estoy entregando valor?"