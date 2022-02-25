FinOps: evolución de la gestión financiera en la nube

FinOps, abreviatura de operaciones financieras, reúne finanzas, tecnología y negocios para dominar la economía unitaria de la nube y crear un modelo operativo para un uso eficiente de la nube. Otorga a los usuarios de la nube de todas las partes de la organización responsabilidades en materia de planificación de la capacidad, cumplimiento de objetivos y gestión del consumo variable de recursos en la nube para aumentar la eficiencia y cumplir los requisitos presupuestarios y los objetivos financieros.
FinOps es un complemento natural de DevOps y puede considerarse como la disciplina para el uso eficiente de la computación en la nube. Se trata de una combinación de sistemas, mejores prácticas y cambio cultural para aumentar la capacidad de la empresa de comprender los costos de la nube, tomar decisiones inteligentes basadas en objetivos y adoptar medidas para mejorar el valor. Esto requiere un enfoque revisado de la gestión de costos y valor que afecta inherentemente a la mayoría de las áreas de una organización. Desde el liderazgo hasta el ingeniero junior más nuevo, todos tienen su papel que desempeñar.
FinOps puede ser una transformación radical para algunas organizaciones, pero cuando se hace bien, se convierte en parte de la cultura empresarial al fomentar el trabajo en equipo multifuncional. Rompe las barreras funcionales entre los equipos de desarrollo, los propietarios de productos, los equipos financieros y los equipos comerciales. Les hace repensar y reimaginar colectivamente cómo trabajan y colaboran, asignando responsabilidades y métricas adecuadas para las preguntas de: "¿Estoy siendo rentable y estoy entregando valor?"
La nube aporta un cambio en la agilidad, el consumo basado en la demanda y el control descentralizado, todo lo cual impulsa la innovación y la productividad. Sin embargo, con la creciente adopción de un enfoque híbrido y multicloud, las organizaciones tienen dificultades para optimizar el valor y controlar el gasto en la nube.
FinOps intenta dar dirección a ese acto de equilibrio, dotando a los equipos de ingeniería de velocidad y agilidad, sin dejar de exigirles que consideren la calidad y los costos. Cada equipo e individuo desempeña un papel en FinOps y tiene responsabilidades de las que debe rendir cuentas. Aunque cambiar la cultura de una organización puede ser un desafío, existen beneficios valiosos.
Por ejemplo, una infraestructura/marco FinOps mejora el retorno de la inversión (ROI) del gasto en la nube y aumenta la innovación. También fomenta la responsabilidad financiera con transparencia y propiedad, crea rentabilidad a través de la optimización del uso de la nube y genera confianza y colaboración entre equipos y departamentos. La administración de costos en la nube a través de compensaciones cuidadosamente analizadas entre calidad y velocidad ayuda a romper las barreras funcionales entre escuadrones de desarrollo, propietarios de productos, equipos financieros y comerciales. La atención cuidadosa a la previsión, los precios y las adquisiciones conducen a la optimización de costos de la nube.
FinOps es una nueva palabra y una nueva práctica dentro de las organizaciones, pero no una nueva función: las migraciones a la nube y la gestión de costos se han llevado a cabo en todas las empresas durante casi un cuarto de siglo. FinOps aporta visibilidad y responsabilidad a las organizaciones que luchan por gestionar el gasto en la nube y las asignaciones adecuadas.
Algunos otros desafíos que dirección FinOps incluyen la incapacidad de mostrar valor a partir de la utilización de la nube, la optimización lenta del consumo de la nube desde el desarrollo y la entrega y la pérdida de conexiones entre la estrategia de la nube y la estrategia empresarial. Para lograr la finalización exitosa del programa y alcanzar el valor comercial necesario, la entrega del programa FinOps debe estar entre paréntesis por dos principios simples:
En nuestra experiencia, los desafíos organizacionales más comunes relacionados con la nube incluyen tres cuestiones principales:
La metodología está diseñada para los profesionales por la FinOps Foundation. La Fundación está formada por una comunidad de profesionales de FinOps e identifica estándares y mejores prácticas para ayudar a los miembros a lo largo de sus recorridos por FinOps. Han publicado principios, personajes, fases, niveles de madurez, dominios y capacidades asociados con la creación de una práctica exitosa de FinOps.
Los seis principios básicos desarrollados por la Fundación FinOps guían las actividades asociadas con la práctica de FinOps. Estos principios abarcan múltiples nubes y, a medida que los equipos de todo el mundo adquieren experiencia con los servicios en la nube, se vuelven a examinar y ajustar según sea necesario. Aquí están los seis principios, que se centran en la toma de decisiones basada en datos entre ingeniería, finanzas de TI y el negocio para maximizar el valor empresarial:
El Informe sobre el estado de FinOps 2021 es un informe de la Fundación FinOps basado en encuestas a profesionales de FinOps. El informe recopila las experiencias y aprendizajes de personas de una serie de industrias a medida que avanzan en sus propios recorridos de FinOps. Algunos de los datos proporcionan insight sobre las tendencias y lo que puede deparar el futuro. Los siguientes son algunos de los hallazgos de la encuesta de 2021:
La solución FinOps requiere un cambio cultural. Cuando se hace bien, FinOps se convierte en parte del ADN de la empresa, con cada elección y acción en torno a las preguntas: "¿Estoy siendo rentable y estoy entregando valor?"
Para tener éxito, la solución debe ser multifuncional y colaborativa, rompiendo las barreras funcionales que involucran a una amplia variedad de stakeholders de toda la organización. Esto va de arriba a abajo y en todos los puntos intermedios. Cubriendo a toda la organización, desde los ejecutivos hasta el ingeniero más nuevo, FinOps requiere tanto acción práctica como liderazgo estratégico. Al establecer métricas específicas para permitir que las partes responsables Verify que el gasto en la nube se utiliza en la búsqueda de objetivos comerciales, FinOps se trata de ofrecer valor, no solo de reducir costos.
La práctica de asesoría en nube híbrida de IBM Consulting aprovecha estrategias probadas por los clientes con activos líderes en la industria y aceleradores para brindar responsabilidad y visibilidad a la gestión de costos de la nube, vinculando los objetivos comerciales con las métricas a nivel de equipo para acelerar perfectamente la adopción en toda la empresa. Para aprender más sobre la solución FinOps de IBM, visite IBM Hybrid Cloud Advisory.
Este informe de IDC muestra cómo las empresas están abordando los desafíos más difíciles de la migración a la nube y qué está funcionando.
Explore el Magic Quadrant 2024 para CDBMS y sepa qué proveedores están impulsando ecosistemas de datos de alto rendimiento y listos para entornos híbridos.
Al aplicar IBM® Watson Discovery, watsonx Assistant y watsonx.ai en IBM Cloud, las empresas de tecnología educativa no solo han mejorado la experiencia de aprendizaje para sus clientes, sino que también han logrado importantes beneficios para el negocio.
Descubra las soluciones de migración a la nube IBM diseñadas para agilizar su transición a la nube. Conozca los diferentes tipos de migración, estrategias y beneficios que impulsan la eficiencia, la escalabilidad y la innovación.
Explore las diferencias clave entre las soluciones de nube pública, privada y nube híbrida con IBM. Comprenda qué modelo de nube se adapta mejor a las necesidades de su negocio para mejorar la flexibilidad, la seguridad y la escalabilidad.
Descubra cómo Cloud Paks puede transformar sus operaciones comerciales e impulsar resultados más rápidos e inteligentes de innovación y eficiencia en un entorno de nube híbrida.
Utilice nuestros servicios en la nube, impulsados por nuestra plataforma IBM Consulting Advantage, para acelerar su transición hacia la nube híbrida, generar rentabilidad, aumentar la productividad y la sostenibilidad y acelerar el tiempo de comercialización.
Optimice su transformación digital con las soluciones de nube híbrida de IBM, creadas para optimizar la escalabilidad, la modernización y la integración perfecta en toda su infraestructura de TI.
Desbloquee todo el potencial de la IA y la nube híbrida con la plataforma segura y escalable de IBM. Comience por explorar nuestras soluciones preparadas para la IA o cree una cuenta gratuita para acceder a productos y servicios siempre gratuitos.