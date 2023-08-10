El panorama fintech en rápida evolución está siendo testigo de una transformación notable, impulsada por los avances en el aprovechamiento tanto de la inteligencia artificial (IA) como de las tecnologías de computación en la nube. Con los clientes como prioridad, estamos viendo que las fintechs aprovechan cada vez más el poder de elección y la flexibilidad que conlleva la multinube híbrida y se apoyan en el poder de analytics para ofrecer Experiencias mejoradas.
Al priorizar la resiliencia, el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento, las fintech están ayudando a revolucionar la forma en que se prestan los servicios financieros. Ya sea que proporcionen soluciones financieras personalizadas que satisfagan las necesidades específicas de clientes individuales o transformen el espacio de los fondos de cobertura con herramientas analíticas para medir el rendimiento y los datos de riesgo en tiempo más real para los clientes, las fintech están aprovechando las tecnologías innovadoras de la IA y la nube. .
Con su agilidad y velocidad, creemos que las fintech están bien equipadas para descubrir nuevas tendencias en el sector financiero y ofrecer a los clientes mayores opciones y comodidad. MySocialPulse diseñó una plataforma de inteligencia social artificial que puede ayudar a los clientes a monitorear las tendencias financieras emergentes que tienen lugar en plataformas de redes sociales como Reddit y X en tiempo real, incluido el descubrimiento de insights del mercado basados en sentimientos positivos o negativos de las redes sociales y ocho emociones. Estas características pueden ser clave para mantener a las personas al día sobre las últimas oportunidades y riesgos financieros, ayudándoles a descubrir insights reales que pueden estar enterrados en la gran cantidad de hashtags, comentarios y tendencias comerciales que aparecen en las plataformas sociales. Fundada en el Reino Unido en 2020, MySocialPulse ha seguido continuar a escala su negocio aprovechando tecnologías de nube e IA de IBM.
Las oportunidades que las fintech aportan al ecosistema de servicios financieros brindan un potencial único para crecer más allá del papel tradicional de los servicios financieros, especialmente si las fintech quieren tomar la iniciativa en cuestiones ambientales y sociales, desde el cambio climático hasta la diversidad, la equidad y la inclusión.
Yayzy, una empresa de tecnología financiera con sede en el Reino Unido, tiene la misión de redefinir la innovación en la sustentabilidad en el sector bancario. La fintech desarrolló su tecnología de cálculo de la huella de carbono para que los bancos y otras fintech la integren en sus aplicaciones móviles, lo que permite el seguimiento de la huella de carbono de los clientes en función de sus gastos, junto con sugerencias alternativas sostenibles para la reducción de la huella y la compensación de carbono. Al aprovechar IBM Cloud, Yayzy está acelerando su transformación digital con altos niveles de seguridad y escalando globalmente en línea con la demanda, al tiempo que aprovecha otras capacidades avanzadas de software, desde inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) hasta soluciones de ciberseguridad.
Creemos que las fintechs serán una fuerza de crecimiento para la innovación y la transformación digital mientras se mueven de los márgenes de la industria de servicios financieros a su núcleo. Como parte de sus transformaciones de nube híbrida y IA, las fintechs deberían considerar cómo gestionar la afluencia de datos en entornos de nube y on-prem. Además, deben considerar cómo mantienen sus datos seguros y conformes, especialmente dada la evolución del escenario de amenazas a la seguridad y las preocupaciones regulatorias. Es importante recordar que las dependencias de terceros y cuartos pueden abrir la puerta a niveles adicionales de riesgo que deben gestionarse.
Para ayudar tanto a las fintech como a las instituciones financieras a superar esto, las plataformas en la nube de la industria pueden ayudar a mitigar el riesgo y abordar los requisitos de cumplimiento mientras impulsan la innovación. Con IBM Cloud for Financial Services, la primera nube de su tipo con controles integrados informados por la industria, estamos trabajando para ayudar a los clientes en su misión de mitigar este riesgo, posicionando los servicios financieros y otras industrias reguladas para alojar aplicaciones. y cargas de trabajo en la nube en un entorno seguro. También estamos trabajando con más de 130 socios de Tecnología y fintechs para validar su postura de seguridad y cumplimiento.
A medida que la industria de servicios financieros continúa evolucionando, las fintech deben Continuar manteniendo su ventaja a medida que se las reconoce como una parte crítica del sistema financiero global, al tiempo que se mantienen al día con los requisitos regulatorios en evolución. Con un sólido ecosistema de socios, las fintechs pueden impulsar mejor la innovación para satisfacer las demandas de los clientes actuales y, al mismo tiempo, abordar las necesidades de la industria.
