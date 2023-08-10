Con su agilidad y velocidad, creemos que las fintech están bien equipadas para descubrir nuevas tendencias en el sector financiero y ofrecer a los clientes mayores opciones y comodidad. MySocialPulse diseñó una plataforma de inteligencia social artificial que puede ayudar a los clientes a monitorear las tendencias financieras emergentes que tienen lugar en plataformas de redes sociales como Reddit y X en tiempo real, incluido el descubrimiento de insights del mercado basados en sentimientos positivos o negativos de las redes sociales y ocho emociones. Estas características pueden ser clave para mantener a las personas al día sobre las últimas oportunidades y riesgos financieros, ayudándoles a descubrir insights reales que pueden estar enterrados en la gran cantidad de hashtags, comentarios y tendencias comerciales que aparecen en las plataformas sociales. Fundada en el Reino Unido en 2020, MySocialPulse ha seguido continuar a escala su negocio aprovechando tecnologías de nube e IA de IBM.

Las oportunidades que las fintech aportan al ecosistema de servicios financieros brindan un potencial único para crecer más allá del papel tradicional de los servicios financieros, especialmente si las fintech quieren tomar la iniciativa en cuestiones ambientales y sociales, desde el cambio climático hasta la diversidad, la equidad y la inclusión.

Yayzy, una empresa de tecnología financiera con sede en el Reino Unido, tiene la misión de redefinir la innovación en la sustentabilidad en el sector bancario. La fintech desarrolló su tecnología de cálculo de la huella de carbono para que los bancos y otras fintech la integren en sus aplicaciones móviles, lo que permite el seguimiento de la huella de carbono de los clientes en función de sus gastos, junto con sugerencias alternativas sostenibles para la reducción de la huella y la compensación de carbono. Al aprovechar IBM Cloud, Yayzy está acelerando su transformación digital con altos niveles de seguridad y escalando globalmente en línea con la demanda, al tiempo que aprovecha otras capacidades avanzadas de software, desde inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) hasta soluciones de ciberseguridad.