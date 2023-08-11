6 estrategias para una gestión eficiente de los costos de TI en 2025 

El auge de la transformación digital y la creciente popularidad de la computación en la nube ayuda a las empresas a ofrecer servicios únicos a los clientes en línea y lleva a muchas organizaciones a considerarse empresas de tecnología. Y los presupuestos de tecnología están aumentando en proporción a esta nueva realidad. Se espera que el gasto en TI aumente a 5.74 billones USD en 2025, un aumento del 9.3 % con respecto a 2024.

Los CEO y CFO están dispuestos a invertir en servicios y tecnología de TI porque entienden y aprecian su importancia para construir un negocio moderno y ofrecer productos y servicios al cliente excepcionales. Pero también se están centrando en la asignación de costos y esperan una mayor disciplina de costos de sus directores de sistemas de información (CIO) y equipos de TI, lo que lleva a los directores de sistemas de información (CIO) a enfrentar una presión cada vez mayor para justificar sus gastos y realizar un seguimiento de los mismos.

La mejor manera de lograr esto es a través de la gestión de costos de TI, el proceso mediante el cual los director de sistemas de información (CIO) y los departamentos de TI proyectan y controlan los costos relacionados con el gasto en Tecnología de su organización.

La gestión de costos de TI ha crecido en importancia porque el control de costos es una prioridad para todas las organizaciones en todas las industrias. En pocas palabras, los líderes de TI no pueden permitirse mayores costos de proyectos que conduzcan a sobrecostos presupuestarios.

Hay varias formas en que el departamento de TI de una organización puede gestionar los costos de manera ineficiente. Podrían construir un centro de datos on premises de última generación, solo para descubrir posteriormente que sus costos se reducirían a la mitad si ejecutaran todo en la nube. O podrían migrar todos sus datos a un proveedor de la nube y descubrir que hubo largos períodos de tiempo en los que solo usaban una fracción de su footprint, pero pagaban por todo. O podían licenciar un costoso software de gestión de proyectos, solo para descubrir que una fracción de los empleados lo estaba usando.

La gestión de costos de TI no es solo una función de reducción de costos, sino que también implica tomar decisiones más inteligentes que pueden aumentar los ingresos y, en última instancia, la rentabilidad. A los director de sistemas de información (CIO) se les asigna cada vez más responsabilidad relacionada con el negocio como los ejecutivos y otros stakeholders se dan cuenta de que la Tecnología es el próximo campo de batalla competitivo.

Los CIO pueden priorizar las inversiones en áreas específicas que impulsarán los ingresos incrementales. Por ejemplo, pasar a una plataforma moderna de gestión de relaciones con los clientes (CRM) desde hojas de cálculo y/o registros descentralizados puede incurrir en un costo inicial, pero puede aumentar la eficiencia e impulsar las ventas.

En última instancia, las organizaciones están impulsando la gestión financiera en toda la organización, y los departamentos de TI harían bien en impulsar la disciplina y la transparencia dentro de sus operaciones para mantenerse al día con el resto de la organización.