¿Qué es la gestión de costos de la nube?

Las empresas recurren cada vez más a los servicios en la nube para gestionar operaciones e infraestructuras de TI, marcando así una transición para alejarse de sistemas más lentos y menos portátiles. Pero la migración a la nube no carece de complicaciones.



Si bien ofrecen una gran escalabilidad y flexibilidad de aplicaciones, los servicios en la nube suelen seguir un modelo de precios de pago por uso en el que la empresa incurre en costos basados en el uso (es decir, almacenamiento, transferencia de datos y potencia informática). Sin una supervisión y gestión cuidadosas, las facturas de la nube pueden salirse de control rápidamente.

Las investigaciones de mercado indican que el gasto empresarial para servicios en la nube pública superará el billón de dólares para 2026.1 Y a pesar del desperdicio significativo en los gastos de computación en la nube empresarial, y del hecho de que la mayoría de las organizaciones informan que tienen dificultades para administrar el gasto en la nube, la mayoría de las grandes empresas (las que tienen más de 1000 empleados) esperan que la inversión en la nube aumente en los próximos años.2

La gestión de costos de la nube intenta abordar las ineficiencias presupuestarias que a menudo acompañan a la adopción de la nube. Cuando se implementan de manera eficaz, las estrategias de gestión de costos en la nube permiten que los equipos de FinOps identifiquen y eliminen de forma proactiva el derroche de dinero, escalen los recursos de la nube y automaticen las políticas de control de costos.

Las herramientas de gestión de costos en la nube llevan este aspecto al siguiente nivel. Los principales proveedores de servicios en la nube, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes e IBM Cloud, ofrecen funcionalidades de control de costos como: