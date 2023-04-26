El escalado ascendente, a menudo denominado escalado vertical, se realiza agregando más recursos a un sistema existente para alcanzar el estado de rendimiento deseado. Por ejemplo, una base de datos o un servidor web necesita recursos adicionales para continuar el rendimiento a un cierto nivel para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio (SLA). Se puede agregar más CPU, memoria, almacenamiento o red a ese sistema para mantener el rendimiento en los niveles deseados.

Cuando esto se hace en la nube, las aplicaciones a menudo se mueven a máquinas virtuales más potentes e incluso pueden migrar a un host diferente para minimizar el tiempo de inactividad y luego retirar el servidor en el que estaban. Por supuesto, este proceso debe ser transparente para el cliente.

El escalado también se puede hacer en el software agregando más hilos, más conexiones o, en el caso de aplicaciones de bases de datos, aumentando el tamaño de la caché. Este tipo de operaciones de escalado ascendente han estado ocurriendo on premises en centros de datos durante décadas. Sin embargo, el tiempo que lleva adquirir recursos adicionales para escalar de forma ascendente un sistema determinado podría llevar semanas o meses en un entorno on premises, mientras que escalar de forma ascendente en la nube puede llevar solo unos minutos, lo que podría afectar a los precios.