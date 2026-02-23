La complejidad de la nube híbrida no va a desaparecer, y los equipos empresariales no pueden permitirse que frene la innovación. Las organizaciones que tienen éxito son las que simplifican las operaciones, estandarizan las plataformas y aplican seguridad y gobernanza coherentes en todos los entornos.

En este informe técnico, descubra cómo las soluciones de nube híbrida de IBM ayudan a las empresas a modernizar las aplicaciones, gestionar de manera segura las cargas de trabajo en entornos de nube y on premises, e innovar a escala con confianza y control.

Contenidos de aprendizaje: