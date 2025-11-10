Los métodos tradicionales de FP&A ya no serán suficientes. El ámbito financiero en evolución ahora está cambiando su enfoque hacia la incorporación de la IA en toda la disciplina de FP&A para automatizar los datos, mejorar el forecasting y potenciar la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

Por otro lado, los equipos de FP&A que usan la IA para tareas cotidianas y mundanas pueden centrar su atención en trabajos más significativos. Este enfoque es fundamental a medida que las demandas de los profesionales financieros cambian hacia una mayor colaboración y alianzas con asociados de negocios.

Aunque históricamente los profesionales de FP&A han sido responsables de crear pronósticos y analizar datos históricos, el entorno actual de volatilidad exige a visionarios y a quienes aceptan la transformación. Las organizaciones financieras ya están viendo el impacto que la adopción de la IA puede tener en una empresa.

Por ejemplo, una encuesta reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) encontró que las organizaciones que implementaron IA de extremo a extremo lograron un “retorno de la inversión (ROI) del cuartil superior” cuando se comparan con otras organizaciones. El proceso incluyó una estrategia de TI que integra IA, computación en la nube y modernización de aplicaciones.