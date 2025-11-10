La IA en la FP&A se refiere al uso de la inteligencia artificial (IA) para transformar las prácticas de planificación y análisis financiero (FP&A) y permitir que los equipos de finanzas evolucionen hacia asociados de negocios estratégicos.
Los métodos tradicionales de FP&A ya no serán suficientes. El ámbito financiero en evolución ahora está cambiando su enfoque hacia la incorporación de la IA en toda la disciplina de FP&A para automatizar los datos, mejorar el forecasting y potenciar la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.
Por otro lado, los equipos de FP&A que usan la IA para tareas cotidianas y mundanas pueden centrar su atención en trabajos más significativos. Este enfoque es fundamental a medida que las demandas de los profesionales financieros cambian hacia una mayor colaboración y alianzas con asociados de negocios.
Aunque históricamente los profesionales de FP&A han sido responsables de crear pronósticos y analizar datos históricos, el entorno actual de volatilidad exige a visionarios y a quienes aceptan la transformación. Las organizaciones financieras ya están viendo el impacto que la adopción de la IA puede tener en una empresa.
Por ejemplo, una encuesta reciente del IBM Institute for Business Value (IBV) encontró que las organizaciones que implementaron IA de extremo a extremo lograron un “retorno de la inversión (ROI) del cuartil superior” cuando se comparan con otras organizaciones. El proceso incluyó una estrategia de TI que integra IA, computación en la nube y modernización de aplicaciones.
Los equipos de FP&A han estado utilizando herramientas de IA como machine learning (ML) desde hace un tiempo, pero la adopción está atrasada debido a problemas de calidad de datos y falta de alfabetización en IA. Sin embargo, el aumento de las aplicaciones de IA generativa (por ejemplo, ChatGPT de OpenAI, Copilot de Microsoft) está renovando el interés en la adopción de la IA.
Estas herramientas de IA generativa emplean modelos de lenguaje grandes (LLM) y pueden utilizarse para responder a las preguntas de los solicitantes en lenguaje natural. Las soluciones también pueden analizar informes y proporcionar insights sobre forecasting financiero sin necesidad de programación o un título en ciencia de datos. Las herramientas pueden mitigar la necesidad de análisis de tendencias históricas que consumen mucho tiempo y la gestión manual de hojas de cálculo de Excel.
Mediante el machine learning, procesamiento de lenguaje natural (PLN) y análisis predictivos, estos algoritmos avanzados pueden analizar rápidamente grandes volúmenes de conjunto de datos financieros y operativos. Este proceso proporciona a los líderes financieros, como los directores financieros (CFO), insights más inteligentes y profundos que impulsan la toma de decisiones informadas.
Actualmente, muchas organizaciones están implementando IA y experimentando con las herramientas. Sin embargo, sin un plan adecuado para la transformación impulsada por IA, los equipos de FP&A se enfrentan a una adopción limitada. Es clave que los líderes financieros se involucren activamente en el proceso de análisis y eliminen los silos entre las unidades de negocio desde el principio para formar asociaciones significativas.
El uso de la IA está cambiando procesos completos de FP&A y permitiendo la creación de paneles y elementos visuales en tiempo real que permiten a los equipos ser multifuncionales y beneficiarse de estas nuevas tecnologías. Otros casos de uso clave para la IA en la FP&A se pueden encontrar en múltiples funciones financieras.
Las capacidades de IA están ayudando a la FP&A a transformar los modelos de forecasting y las funciones de planificación en silos en insights aplicables en la práctica. El pronóstico predictivo impulsado por IA analiza los datos financieros a un nivel granular, encontrando insights que un modelo de FP&A tradicional no puede descubrir.
Los algoritmos de ML son la columna vertebral de esta aplicación y deben entrenarse con señales internas y externas para ayudar a garantizar la precisión del forecasting. A diferencia de los modelos estáticos, la IA aprende de cada nuevo punto de datos.
Si un evento global o un cambio en el mercado modifica los resultados predecibles, el pronóstico se adapta automáticamente. Este es un ejemplo de análisis predictivo en acción. En lugar de basarse únicamente en las ventas pasadas para proyectar el rendimiento futuro, los modelos de IA pueden tener en cuenta factores como las tendencias macroeconómicas, la estacionalidad y la opinión de los clientes.
Un paso más allá del forecasting es la simulación de escenarios. La IA se utiliza para generar escenarios multivariables que reflejan diferentes resultados del negocio. Al simular situaciones hipotéticas, la solución de IA ayuda a las organizaciones a evaluar los posibles resultados.
Estos modelos se utilizan para simular escenarios como variaciones en la demanda, cambios en las tasas de interés o interrupciones en la cadena de suministro. Después de generar los escenarios, la solución de IA también ofrece sugerencias sobre el mejor curso de acción y evalúa los posibles resultados. Antes se utilizaba solo como herramienta de soporte, pero ahora la IA facilita el cambio, la planeación estratégica y una mejor gestión de riesgos.
Con los sistemas de IA, los equipos de FP&A pueden detectar transacciones inusuales mediante la detección de anomalías y el análisis de varianzas. Los algoritmos están entrenados para aprender patrones normales de comportamiento financiero y marcar desviaciones de los resultados esperados. Esto permite a los equipos de FP&A investigar los problemas más rápido y mantener la integridad financiera.
Por otro lado, el PLN puede ayudar convirtiendo grandes conjuntos de datos en narrativas claras, para que los profesionales financieros logren comunicar insights claros a ejecutivos y stakeholders. Este enfoque agiliza la elaboración de informes y proporciona informes detallados que pueden influir en decisiones financieras cruciales.
La IA está transformando los flujos de trabajo de los equipos de FP&A al reducir las tareas repetitivas y la carga de trabajo manual. Algunas de las ganancias de productividad más comunes se dividen en cuatro áreas, según un artículo de investigación sobre tendencias de FP&A de Ernst & Young:
En estas cuatro áreas se están utilizando herramientas de IA para amplificar los resultados y devolver más tiempo al trabajador humano. En lugar de participar en la ardua tarea de construir presupuestos meticulosos línea por línea, los equipos ahora están utilizando IA. Ayuda a los profesionales a establecer valores presupuestarios y a los asistentes de IA a realizar tareas como programar reuniones y redactar agendas.
El papel de la IA en la FP&A no solo afecta los flujos de trabajo. Está remodelando todo el proceso y cómo funciona. Los roles en los equipos de FP&A están cambiando, incluso al más alto nivel, y las capacidades que históricamente no se consideraban se están volviendo muy valoradas.
El entorno empresarial de FP&A impulsado por IA está cambiando, junto con los roles en el equipo. Lo que antes era un modelo de analista es ahora un enfoque más multifuncional. Los equipos valoran tanto las habilidades técnicas como las habilidades sociales que permiten gestionar la nueva tecnología y, al mismo tiempo, tener una visión global de cómo las herramientas de IA encajan en los objetivos de la organización.
Esto es especialmente cierto en el caso de los CFO. Tradicionalmente, se espera que informen sobre actividades pasadas y expliquen la estrategia a un alto nivel. Ahora se espera que sean más granulares y orientados a los detalles, al tiempo que impulsan la innovación. Aquí es donde las herramientas de IA generativa pueden entrar en juego y ofrecer a los equipos financieros y a los CFO una nueva herramienta para abordar esta compleja situación.
La IA en la FP&A está cambiando fundamentalmente las capacidades y los conjuntos de habilidades necesarios de los profesionales financieros, ya que que se les pide convertirse en miembros del equipo más ágiles y multifacéticos.
En retrospectiva, los roles de FP&A tradicionalmente tenían un mayor énfasis en la recopilación manual de datos, el modelado de hojas de cálculo para informes financieros y el análisis de tendencias históricas. El énfasis ahora está en los miembros del equipo que entienden las tecnologías que están utilizando y pueden colaborar de manera efectiva con las herramientas de IA. Estas personas deben trabajar juntas, permanecer abiertas a adoptar nuevas soluciones y enfocarse en el objetivo compartido de agilizar el proceso de toma de decisiones mientras generan insights detallados.
Con la IA, la FP&A ahora puede integrar datos de sustentabilidad directamente en sus análisis y pronósticos financieros. Tradicionalmente, las métricas de sustentabilidad como las emisiones de carbono o el uso de energía se rastreaban por separado del desempeño financiero. Este método dificultaba que los equipos de FP&A vincularan los objetivos ambientales o sociales con los resultados comerciales.
Los analytics impulsados por IA pueden procesar grandes cantidades de datos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de diversas fuentes. Este tipo de análisis de datos ayuda a los equipos de FP&A a identificar patrones y correlaciones entre las prácticas sostenibles y los resultados financieros.
La implementación de la IA en la FP&A requiere un enfoque estructurado que combine una dirección de liderazgo clara, bases de datos sólidas y mejora continua. Para garantizar el éxito, los equipos de FP&A deben seguir una hoja de ruta estratégica que alinee la tecnología con los objetivos comerciales y potencie a los equipos para adaptarse de manera efectiva. Los siguientes cinco pasos describen un camino práctico para una integración exitosa de la IA en la FP&A:
Los ejecutivos y los equipos de FP&A ya no pueden funcionar en un silo. El futuro de FP&A radica en la capacidad de una organización para priorizar un método de trabajo holístico. Deepak Joshi, líder de finanzas y de transformación de la cadena de suministro de IBM® Consulting, sugiere que hay un cambio hacia un enfoque de planificación empresarial integrada (IBP). En este proceso, diferentes partes de una organización trabajan juntas para crear un plan unificado para el rendimiento del negocio.
“La FP&A está en una posición única para liderar esta transformación mediante el fomento de la colaboración interfuncional”, dice Joshi. “Al desglosar los silos de datos y fomentar la transparencia, la FP&A permite que diferentes departamentos trabajen juntos hacia objetivos comerciales compartidos”.
Para que las organizaciones de FP&A satisfagan las necesidades del futuro, deben reposicionarse de una función reactiva a un impulsor proactivo de innovación y curiosidad (insertar nota al pie). Integrar estas tecnologías puede ser una tarea desalentadora. Pero si Landmark Retail, uno de los minoristas omnicanal más grandes de Medio Oriente y África del Norte (MENA), India y el sudeste asiático (SEA) puede maximizar su eficiencia, también pueden hacerlo otros equipos de FP&A.
Con presencia en varios países y regiones y operando con múltiples marcas, Landmark Retail buscaba consolidar sus datos y hacer que su proceso presupuestario fuera más eficiente.
El minorista recurrió a IBM Planning Analytics, que pudo producir una prueba de concepto exitosa en un plazo de 8 a 10 semanas y ayudarle a lograr un proceso de presupuestación notablemente optimizado y eficiente. Landmark Retailer es solo un ejemplo de cómo los equipos de FP&A pueden implementar soluciones de IA que pueden producir datos financieros inmediatos y pronósticos impulsados por IA.
