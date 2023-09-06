La elaboración de presupuestos, un pilar esencial de la planificación financiera para las organizaciones, a menudo presenta un dilema único conocido como la "paradoja presupuestaria". Idealmente, un presupuesto debería dar la idea más precisa y oportuna de los ingresos y gastos previstos. Sin embargo, el proceso tradicional de elaboración de presupuestos, en su búsqueda de precisión y consenso, puede llevar varios meses. Para cuando el presupuesto esté finalizado y aprobado, es posible que ya esté desactualizado.
En el rápido ritmo de cambio e imprevisibilidad actual, el proceso de elaboración de presupuestos convencional está bajo escrutinio.
No se trata de descartar el presupuesto tradicional. Nada de eso. Se trata de reconocer que el mundo está cambiando más rápido que nunca. Y aunque la precisión es fundamental, la agilidad está cobrando igual o incluso mayor importancia. Cuando el mercado cambia o surge una nueva oportunidad, las empresas necesitan flexibilidad para ajustar sus planes financieros rápidamente. Esta es la “paradoja presupuestaria”.
La paradoja de la elaboración de presupuestos tradicional es que cuanto más tiempo y esfuerzo se dedique a crear un presupuesto anual detallado, más rápido ese presupuesto podría perder su relevancia. Mientras las organizaciones recopilan datos y se someten a comentarios detallados para elaborar un presupuesto, el mercado no se detiene. Continúa cambiando, moldeado por los avances tecnológicos, los cambios en las preferencias de los consumidores y los nuevos desafíos. Por lo tanto, el cronograma dedicado a crear un presupuesto preciso podría terminar siendo su perdición.
Al igual que el entrenamiento para un maratón lleva meses de preparación, elaborar un presupuesto implica mucha recopilación de datos, análisis de métricas, asignación de recursos y colaboración. Estos son algunos de los factores que influyen en el largo proceso de elaboración del presupuesto:
Desde reportes históricos de ventas hasta gráficos de ingresos proyectados, recopilar datos financieros pasados, presentes y futuros requiere mucho tiempo. Estos datos nos ayudan a comprender las tendencias anteriores y son vitales para hacer un presupuesto realista.
Si bien existen otros formatos, muchas organizaciones todavía utilizan mucho las hojas de cálculo para la elaboración de presupuestos. Son flexibles, pero pueden causar errores, especialmente con grandes conjuntos de datos o varias personas que realizan ediciones. Los esfuerzos colaborativos a menudo provocan problemas de control de versiones, lo que ralentiza el proceso.
Trabajar con varios departamentos para hacer coincidir sus objetivos con los de la empresa requiere trabajo en equipo. El primer borrador del presupuesto pasa entonces por muchos comentarios. Necesita jerarquías de aprobación y ajustes basados en el feedback de los líderes de primer nivel. Esto da como resultado ciclos de comentarios exhaustivos.
Los presupuestos deben considerar los cambios inciertos del mercado y tener planes de respaldo. Las negociaciones y los complicados modelos financieros añaden complejidad y tiempo al proceso de elaboración del presupuesto.
En el mundo de la planeación financiera, el momento es crucial. Los retrasos, que pueden parecer pequeños contratiempos, pueden sacudir los cimientos del estado financiero y la competitividad de una organización. Cuando el proceso de elaboración de presupuestos lleva demasiado tiempo, los datos en los que se basa pueden volverse menos relevantes. Incluso si hay buenas razones para un proceso presupuestario largo, no se pueden ignorar las consecuencias.
Un presupuesto, en su esencia, es un pronóstico financiero. Si se basa en información antigua, no será precisa. Los cambios rápidos en las condiciones del mercado, las tasas de interés y los indicadores de crecimiento económico pueden hacer que un presupuesto de hace solo un mes parezca inadecuado. Pueden ocurrir grandes cambios en las regulaciones o condiciones económicas mientras se prepara el presupuesto.
Un presupuesto lento puede significar oportunidades perdidas y un posible retorno de la inversión (ROI) que se deja sobre la mesa. Esto ralentiza la capacidad de una organización para capitalizar nuevas vías de inversión o adaptarse a los cambios del mercado.
Buenos planes presupuestarios para riesgos. El uso de un presupuesto antiguo puede dar lugar a estrategias inadecuadas, malas decisiones financieras, exposición a fluctuaciones monetarias desfavorables o riesgos crediticios mal calculados.
El secreto es encontrar un equilibrio. Las empresas necesitan un presupuesto cuidadosamente planificado y lo suficientemente flexible en cuanto al tiempo para poder cambiarlo fácilmente según sea necesario. Esto significa combinar las antiguas formas de presupuestar con algunas estrategias nuevas para garantizar que los equipos estén listos para lo que venga a continuación.
Para navegar por la paradoja del presupuesto, las organizaciones se inclinan hacia modelos de presupuestación más ágiles como Forecasting y presupuestación basada en cero con otras Estrategias, como la planificación empresarial integrada. Al integrar el proceso de planificación financiera con las ventas, la fuerza laboral y otros aspectos, una organización se asegura de que el presupuesto refleje tanto la visión estratégica general como las necesidades operativas básicas. Este enfoque ofrece flexibilidad para adaptarse, ajustando el presupuesto a las condiciones del mercado en tiempo real.
Se trata de una alternativa dinámica a los presupuestos anuales estáticos tradicionales. Las previsiones ofrecen una visión actualizada del rendimiento futuro. A medida que el mercado cambia, las empresas pueden adaptarse rápidamente y mover recursos donde sea necesario. Para obtener los mejores resultados, los equipos de finanzas deben utilizar soluciones especialmente diseñadas para este tipo de forecasting regulares.
Esto implica la creación proactiva de múltiples versiones presupuestarias, cada una para diferentes situaciones futuras posibles, ya sean optimistas, pesimistas o neutrales. Al tener listos estos diferentes planes, las empresas pueden sortear cambios inesperados, como cambios regulatorios repentinos o fluctuaciones económicas. Para garantizar que estos escenarios sigan siendo aplicables en la práctica, deben actualizarse periódicamente en función de los datos y insights más recientes.
El uso de soluciones avanzadas, que van desde software de forecasting impulsado por IA hasta plataformas de analytics, puede hacer que el presupuesto sea más rápido e inteligente. Ayudan a acelerar el trabajo, proporcionan información rápida a partir de los datos y facilitan la colaboración entre diferentes departamentos.
El desarrollo de soluciones de planificación y análisis financiero ha comenzado a redefinir el escenario de la elaboración de presupuestos. Las soluciones de analytics avanzadas, impulsadas por inteligencia artificial, analizan datos históricos y ofrecen insights predictivos que predicen las tendencias del mercado futuro con un nivel de precisión anteriormente inalcanzable. Ahora las empresas pueden ser más proactivas en lugar de solo reactivas.
La transición de herramientas familiares como Excel a plataformas avanzadas puede ser desalentadora para los profesionales financieros. Reconociendo esto, IBM Planning Analytics se integra de forma nativa con Excel. Esta integración permite a los usuarios aprovechar sus capacidades avanzadas sin renunciar a la comodidad y flexibilidad de las hojas de cálculo. Es una solución de lo mejor de ambos mundos que facilita la transición y amplifica los beneficios de la planificación financiera moderna.
Como se observa en plataformas como IBM Planning Analytics, las integraciones de datos en tiempo real garantizan que los presupuestos estén siempre actualizados. Dado que los datos de diferentes fuentes se fusionan y procesan instantáneamente, los retrasos son cosa del pasado.
Las características de colaboración facilitan el trabajo en equipo entre departamentos, lo que garantiza que todos sean responsables. En lugar de interminables correos electrónicos y reuniones, los equipos pueden trabajar juntos al instante en una plataforma, lo que garantiza la alineación y acelera la elaboración de presupuestos. El flujo de trabajo muestra una guía clara y paso a paso para todos. Se eliminan las conjeturas de forecasting, destacando en qué puntos de datos hay que centrarse.
La capacidad de planificación de escenarios permite a las empresas elaborar planes para múltiples condiciones de mercado —optimistas, pesimistas o neutrales— y adaptar rápidamente sus estrategias si es necesario. Todas las suposiciones y el razonamiento de estas opciones presupuestarias se pueden guardar y ver fácilmente en los comentarios, lo que hace que las decisiones sean claras para todos los involucrados.
La plataforma IBM Planning Analytics aprovecha el poder de la IA para la forecasting. Atrás quedaron los días de disparar en la oscuridad o confiar únicamente en datos históricos. Con algoritmos predictivos incorporados, el software ofrece insights detallados, lo que permite a las empresas planificar con mayor precisión.
En esencia, la solución a la paradoja presupuestaria radica en aceptar la fuerza que la exacerba: el cambio. Al adoptar la tecnología, las empresas pueden garantizar que su proceso de elaboración de presupuestos sea detallado y ágil a corto y largo plazo, perfectamente equipado para navegar por las impredecibles aguas del mundo moderno.
