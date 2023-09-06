Al igual que el entrenamiento para un maratón lleva meses de preparación, elaborar un presupuesto implica mucha recopilación de datos, análisis de métricas, asignación de recursos y colaboración. Estos son algunos de los factores que influyen en el largo proceso de elaboración del presupuesto:

Gestión de datos

Desde reportes históricos de ventas hasta gráficos de ingresos proyectados, recopilar datos financieros pasados, presentes y futuros requiere mucho tiempo. Estos datos nos ayudan a comprender las tendencias anteriores y son vitales para hacer un presupuesto realista.

Uso de hojas de cálculo

Si bien existen otros formatos, muchas organizaciones todavía utilizan mucho las hojas de cálculo para la elaboración de presupuestos. Son flexibles, pero pueden causar errores, especialmente con grandes conjuntos de datos o varias personas que realizan ediciones. Los esfuerzos colaborativos a menudo provocan problemas de control de versiones, lo que ralentiza el proceso.

Colaboración y revisión

Trabajar con varios departamentos para hacer coincidir sus objetivos con los de la empresa requiere trabajo en equipo. El primer borrador del presupuesto pasa entonces por muchos comentarios. Necesita jerarquías de aprobación y ajustes basados en el feedback de los líderes de primer nivel. Esto da como resultado ciclos de comentarios exhaustivos.

Factores externos y dinámicas complejas

Los presupuestos deben considerar los cambios inciertos del mercado y tener planes de respaldo. Las negociaciones y los complicados modelos financieros añaden complejidad y tiempo al proceso de elaboración del presupuesto.