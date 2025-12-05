¿Qué es la planificación de escenarios?

La mejor manera de entender la planificación de escenarios es a través del ejemplo de la empresa Royal Dutch Shell, conocida actualmente como Shell. La empresa de petróleo y gas comenzó a utilizar la planificación de escenarios en la década de 1960 cuando se enfrentaba a desafíos de producción ampliados y, en última instancia, se anticipó a la crisis del petróleo de 1973.

En 1965, la empresa introdujo Unified Planning Machinery (UPM), que era una herramienta de forecasting computarizada utilizada para predecir los flujos financieros. Esta herramienta generó más conversaciones dentro de la empresa sobre la creación de posibles escenarios y la anticipación de eventos futuros a través del proceso de desarrollo de escenarios.

La empresa ideó escenarios alternativos basados en una serie de variables. Lo hizo para tratar de comprender cómo podría ser el estado futuro de las organizaciones en un mundo basado en el libre comercio o en las crecientes tensiones geopolíticas.

Este trabajo desempeñó un papel fundamental para Shell, ya que trató de comprender y anticipar las interrupciones. Hasta el día de hoy, Shell sigue planteando preguntas hipotéticas y utiliza el proceso de planificación de escenarios para reflexionar sobre los retos a largo plazo y mitigar los riesgos.

El objetivo de la planificación de escenarios no es solo predecir los resultados, sino comprender qué fuerzas podrían haberlos provocado. Es fundamental analizar los factores externos e internos del entorno empresarial e integrar la planificación de escenarios en todos los procesos organizativos.