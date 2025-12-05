¿Qué es la planificación de escenarios?

La planificación de escenarios se refiere al proceso de crear múltiples escenarios para futuros potenciales, basándose en una serie de incertidumbres diferentes.
Las organizaciones están recurriendo a métodos de planificación estratégica como una forma de gestionar el riesgo y tomar decisiones basadas en datos. Estos métodos también ayudan a las empresas a estar preparadas para situaciones imprevistas que escapan a su control, como el cambio climático, las fluctuaciones del mercado y los cambios geopolíticos.
El proceso de planificación de escenarios ayuda a pronosticar e identificar rangos de posibles resultados y el impacto estimado a través del análisis de tendencias.
Al saber lo que podría suceder, las organizaciones y sus stakeholders pueden mejorar la toma de decisiones y gestionar tanto las mejores como las peores posibilidades. Más allá del desarrollo de escenarios, el proceso también ayuda a las organizaciones a formular estrategias para enfrentar estos escenarios futuros y futuros posibles.
Con la planificación de escenarios, las organizaciones pueden visualizar diferentes escenarios y revelar incertidumbres críticas mucho antes de que ocurra una crisis. Este proceso puede proporcionar una ventaja competitiva al permitir que las empresas hagan una lluvia de ideas y piensen con anticipación qué acciones podrían tomar.
La planificación de escenarios también proporciona insights detallados sobre planes y presupuestos. Es una fuerza impulsora para que los ejecutivos y los stakeholders tomen decisiones para su organización. En lugar de reaccionar ante un evento fuera del control de una organización, la planificación de escenarios impulsa la resolución proactiva de problemas y el pensamiento innovador. Cuanto más resiliente pueda ser la organización, más probable es que tenga estabilidad a largo plazo.
La mejor manera de entender la planificación de escenarios es a través del ejemplo de la empresa Royal Dutch Shell, conocida actualmente como Shell. La empresa de petróleo y gas comenzó a utilizar la planificación de escenarios en la década de 1960 cuando se enfrentaba a desafíos de producción ampliados y, en última instancia, se anticipó a la crisis del petróleo de 1973.
En 1965, la empresa introdujo Unified Planning Machinery (UPM), que era una herramienta de forecasting computarizada utilizada para predecir los flujos financieros. Esta herramienta generó más conversaciones dentro de la empresa sobre la creación de posibles escenarios y la anticipación de eventos futuros a través del proceso de desarrollo de escenarios.
La empresa ideó escenarios alternativos basados en una serie de variables. Lo hizo para tratar de comprender cómo podría ser el estado futuro de las organizaciones en un mundo basado en el libre comercio o en las crecientes tensiones geopolíticas.
Este trabajo desempeñó un papel fundamental para Shell, ya que trató de comprender y anticipar las interrupciones. Hasta el día de hoy, Shell sigue planteando preguntas hipotéticas y utiliza el proceso de planificación de escenarios para reflexionar sobre los retos a largo plazo y mitigar los riesgos.
El objetivo de la planificación de escenarios no es solo predecir los resultados, sino comprender qué fuerzas podrían haberlos provocado. Es fundamental analizar los factores externos e internos del entorno empresarial e integrar la planificación de escenarios en todos los procesos organizativos.
El proceso de planificación de escenarios no es el mismo para todas las organizaciones y puede requerir pasos adicionales en función de sus necesidades. Sin embargo, los siguientes son cinco pasos clave que cada organización puede utilizar como guía.
Para que el proceso de planificación de escenarios sea productivo, todas las organizaciones deben comenzar por establecer un objetivo claro.
Este objetivo puede ser una meta a largo plazo o algo más inmediato. En cualquier caso, la organización debería imaginar dónde espera estar en los próximos meses o años.
Después de determinar el objetivo principal, los equipos deben analizar cómo las acciones actuales afectarán los resultados potenciales.
Las organizaciones deben asegurarse de que estos resultados se alineen con el objetivo principal y comprender su impacto futuro para responder adecuadamente.
Hay numerosos factores a considerar al determinar la dirección de la organización. Estos pueden ser factores internos, como cambios organizacionales, o factores externos, como tensiones geopolíticas.
Independientemente de cuáles sean, la organización debe tener un conocimiento profundo de cada uno para obtener forecasting e insight precisos.
Al igual que identificar los factores que influyen, las organizaciones también necesitan evaluar el impacto de cada escenario. Este enfoque implica crear múltiples escenarios y determinar la probabilidad de cada uno de ellos en función de las condiciones, los supuestos y las probabilidades.
Después de la evaluación viene la valoración del impacto de cada escenario. Las organizaciones deben considerar los impactos potenciales y determinar un curso de acción adecuado.
Por último, la organización debe desarrollar indicadores tempranos para cada escenario.
Este paso es crucial para garantizar que la organización actúe de manera proactiva y pueda detectar interrupciones o problemas antes de que se conviertan en eventos importantes. Además, les brinda a las organizaciones y stakeholders la ventaja competitiva para mantenerse listos y ser capaces de afrontar los problemas sin entrar en pánico.
Las siguientes son algunas de las principales ventajas que las organizaciones pueden disfrutar al emplear la planificación de escenarios:
La planificación de escenarios puede adoptar muchas formas. El enfoque que adopte una organización dependerá del enfoque y la metodología que elija utilizar.
El enfoque cuantitativo de planificación de escenarios utiliza tres escenarios diferentes: optimista, pesimista y mejor estimación.
El escenario optimista ofrece los mejores resultados posibles para la organización. El escenario pesimista explora los peores escenarios, como un colapso del mercado o factores ambientales fuera de su control. Por último, el escenario de mejor estimación considera las tendencias actuales y el forecasting para evaluar el impacto financiero.
Las organizaciones pueden utilizar el método normativo de planificación de escenarios para desarrollar su escenario y resultados ideales y luego trabajar en retrospectiva para descubrir cómo lograrlo.
Este método es mejor para la planificación a largo plazo y las organizaciones que buscan establecer objetivos significativos. Es un enfoque innovador que ayuda a las organizaciones a desarrollar una plantilla que se adapte exactamente a lo que desean.
La planificación exploratoria de escenarios es un enfoque que considera una amplia gama de futuros potenciales en función de plazos particulares, entornos volátiles y numerosas incertidumbres.
Este método crea varios escenarios y puede ayudar a las organizaciones a estar listas para adaptarse en tiempo real.
Este método de planificación de escenarios se centra en los desafíos a corto y mediano plazo que enfrenta una organización. Tiende a centrarse en el riesgo operativo o en las operaciones cotidianas y a abordar cuestiones específicas.
Las organizaciones que tienen preocupaciones específicas, como interrupciones en la cadena de suministro o escasez de mano de obra, podrían considerar este método para desarrollar planes de contingencia específicos.
El método de gestión estratégica es otro enfoque global para la planeación de escenarios, pero se centra principalmente en influencias externas.
Este enfoque se utiliza para crear estrategias a largo plazo y ayudar a las organizaciones a comprender su dirección general en función de factores como los cambios económicos, los avances tecnológicos o las tendencias sociales.
Las organizaciones de todas las industrias utilizan la planificación de escenarios para sortear la incertidumbre e impulsar mejores resultados. Estos casos de uso comunes demuestran su versatilidad.
Los equipos financieros son un gran ejemplo de cómo la planificación de escenarios se puede aplicar en todas las actividades principales. Los equipos pueden utilizar la planificación de escenarios para la elaboración de presupuestos, forecasting y análisis en tiempo real para explorar cómo los cambios en la demanda y los costos podrían afectar el estado financiero de la organización.
Mediante un proceso de planificación unificado, las organizaciones pueden acelerar los ciclos de planeación e impulsar el crecimiento.
Las organizaciones con cadenas de suministro están utilizando métodos de planificación de escenarios para la planificación de la demanda, la optimización de inventarios y el análisis de la distribución.
Con la herramienta de analytics de planificación adecuada, las organizaciones pueden obtener análisis de escenarios hipotéticos y disponer de un panel unificado. Estos paneles pueden monitorear cambios y fluctuaciones, tanto importantes (por ejemplo, una pandemia) como menores (por ejemplo, una actualización regulatoria). Las organizaciones pueden modelar varios escenarios y desarrollar planes de contingencia de forma proactiva.
Las prácticas sostenibles y el cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se están convirtiendo en una prioridad para muchas organizaciones.
La planificación de escenarios se puede utilizar para la planificación de sustentabilidad, simulación y optimización para mitigar el riesgo climático. Este enfoque puede ayudar a pronosticar los resultados y algunas herramientas pueden incluso calcular la huella de carbono del producto (PCF).
La planificación de escenarios es un excelente enfoque para desarrollar planes de ventas y probar estrategias de ventas específicas. A través de este enfoque, las organizaciones pueden probar una estrategia de ventas en múltiples puntos del ciclo de vida de un producto y ajustar los planes en función de los resultados y asignar mejor sus recursos.
Por separado, los gerentes de ventas y territorio pueden usar la planificación de escenarios para rastrear los datos de capacidad de ventas en tiempo real y asignar recursos de manera efectiva.
Todo el proceso de planificación de escenarios puede ser una tarea importante y requiere orquestación y colaboración. Hay varias mejores prácticas que una organización debe seguir para ayudar a garantizar que el proceso sea exitoso:
