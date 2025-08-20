¿Qué es un plan de contingencia?

Hacer primero un plan para los riesgos más críticos

Después de identificar los riesgos que enfrenta su empresa, determinar la probabilidad y la gravedad de cada riesgo y realizar un BIA, los líderes empresariales pueden seguir un proceso simple de tres pasos para construir su plan de respaldo.

Identifique los desencadenantes que establecerán su plan en acción

Por ejemplo, si se acerca un huracán, ¿en qué punto la tormenta próxima desencadena el plan de contingencia? Cuando está a 50 millas de distancia, ¿o a 100? Tendrán que tomar decisiones claras para que los equipos que hacen cargo de la ejecución sepan cuándo comenzar su trabajo.

Diseñe una respuesta adecuada

La amenaza para la que se preparó el negocio ha llegado. Los equipos deberán saber exactamente lo que se espera de ellos para que la empresa pueda recuperarse rápidamente. Necesitarán instrucciones claras y accesibles, protocolos fáciles de seguir y una forma de comunicarse entre sí.

Delegar la responsabilidad de manera clara y justa

Como cualquier otra iniciativa, la planificación de contingencias requiere una gestión eficaz de proyectos para tener éxito. En el caso de una amenaza existencial como un desastre natural, todos los involucrados en ayudar a la empresa a recuperarse deben conocer su función y han recibido la capacitación adecuada necesaria para realizarla.

Por ejemplo, en el caso de un incendio, no sería justo esperar que los empleados no capacitados en extinción de incendios recojan una manguera. Sin embargo, con la capacitación adecuada, podrían realizar recuentos de personal o ir de piso en piso para asegurarse de que otros empleados hayan evacuado.

Una forma de mejorar el flujo de trabajo entre los equipos al diseñar un plan es crear un gráfico RACI. RACI significa responsable, responsable, consultado e informado y es un proceso ampliamente utilizado para ayudar a los equipos e individuos a delegar la responsabilidad y reaccionar ante las crisis en tiempo real.