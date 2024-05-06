¿Qué es el riesgo climático?

La evaluación del riesgo climático implica identificar y cuantificar los posibles impactos del cambio climático en una organización o una región. Esto incluye encontrar posibles peligros climáticos físicos, como fenómenos meteorológicos extremos y patrones climáticos cambiantes, así como riesgos de transición asociados con el cambio a una economía baja en carbono.

Las organizaciones deben evaluar su susceptibilidad a estos peligros en función de una variedad de factores y medir sus posibles impactos en el futuro. Por ejemplo, una empresa podría evaluar cuántas de sus instalaciones están ubicadas en áreas propensas a inundaciones. Para cuantificar esos impactos, las organizaciones deben estimar el daño en términos financieros. Esto podría implicar calcular los posibles costos de reparación por daños físicos, la pérdida de ingresos por interrupciones operativas o los costos de cumplimiento de las nuevas regulaciones.

El análisis de escenarios también es parte integral de la evaluación de riesgos climáticos. Utiliza la ciencia del clima para proyectar escenarios climáticos futuros y sus posibles impactos. Los datos utilizados en las evaluaciones de riesgos climáticos pueden provenir de diversas fuentes. Estos incluyen modelos climáticos, datos climáticos históricos, proyecciones socioeconómicas y métricas específicas de la empresa. Las metodologías utilizadas pueden variar ampliamente según el alcance de la evaluación y las necesidades específicas de la organización.

A medida que más países y organizaciones buscan establecer objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) eficaces, las evaluaciones de riesgos climáticos pueden servir de guía. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó la primera Evaluación Europea de Riesgos Climáticos (EUCRA) en 2024 para ayudar a identificar las prioridades políticas para la adaptación al cambio climático y para ayudar en la toma de decisiones ESG.3