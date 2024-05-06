¿Qué es el riesgo climático?

El riesgo climático se refiere a los posibles efectos negativos del cambio climático en diversos aspectos del medio ambiente, las empresas y la sociedad.
El aumento de las temperaturas globales, atribuido al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la actividad humana, podría provocar cambios en el sistema climático global. Esto, a su vez, afecta al clima y los ecosistemas naturales de la Tierra, así como a la forma de vivir y trabajar de los seres humanos. Mientras el mundo se esfuerza por comprender mejor los efectos del cambio climático, los expertos y los responsables políticos están tomando medidas para comprender y medir el riesgo climático, y encontrar formas de mitigarlo.
Comprender el riesgo climático es importante por muchas razones. Las consecuencias del cambio climático pueden exacerbar las desigualdades sociales y dañar la salud pública. La Organización Mundial de la Salud estima que entre 2030 y 2050, el cambio climático podría causar aproximadamente 250 000 muertes adicionales por año por desnutrición, enfermedades y estrés por calor.1 Además, los fenómenos meteorológicos extremos pueden provocar la pérdida de vidas, el desplazamiento de personas y el aumento de la pobreza.
Según el Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), estas condiciones climáticas cambiantes también tienen posibles implicaciones financieras para las organizaciones y el sistema financiero mundial en general. Tales implicaciones incluyen daños a la propiedad y la infraestructura, interrupciones operativas y aumento de las reclamaciones de seguros. Los inversionistas están considerando cada vez más el riesgo climático en sus decisiones de inversión. Mientras tanto, los gobiernos y otras entidades de todo el mundo están desarrollando nuevas regulaciones y estándares que requieren que las empresas evalúen y divulguen sus riesgos relacionados con el clima.
En la mayoría de los casos, los riesgos climáticos afectan a las poblaciones vulnerables, como las de los países de bajos ingresos o las zonas con menos infraestructura. Las naciones insulares y las regiones costeras enfrentan riesgos significativos por el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia e intensidad de las tormentas tropicales.
En África subsahariana, la variabilidad climática y los cambios en los patrones de lluvia pueden afectar gravemente la seguridad alimentaria y la disponibilidad de agua. En el sur de Asia, países como India, Bangladés y Pakistán corren el riesgo de sufrir las consecuencias del calor extremo y los cambios en los patrones monzónicos.
La alta densidad de población de la región puede aumentar el impacto potencial de tales eventos. Y el Ártico se está calentando a un ritmo casi dos veces superior al promedio mundial, lo que está provocando el derretimiento de los casquetes polares y el permafrost. Esto amenaza sus ecosistemas y comunidades indígenas y también contribuye al aumento global del nivel del mar.
El riesgo climático se puede considerar en términos generales en tres categorías:
Estas son las amenazas directas que plantean las condiciones climáticas cambiantes. Incluyen riesgos agudos de fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías. También incluyen problemas que se derivan de cambios a largo plazo en los patrones climáticos, como el aumento del nivel del mar y de las temperaturas.
Estos riesgos surgen del proceso de ajuste a una economía baja en carbono. A medida que las industrias, las empresas y las comunidades realizan la transición para dejar de depender de los combustibles fósiles, aquellas que dependen en gran medida de estos recursos pueden enfrentarse a importantes pérdidas financieras y a trastornos socioeconómicos. Esto incluye cambios normativos y regulatorios, avances tecnológicos y cambios en las preferencias de los consumidores que podrían conducir a una reducción de la demanda de ciertos productos o servicios.
Estos riesgos están asociados a personas y empresas que han sufrido pérdidas debido al cambio climático y buscan una compensación por parte de los responsables. Esto podría implicar acciones legales contra empresas o gobiernos que no mitigaron sus contribuciones al cambio climático o no se adaptaron a sus impactos.
Los riesgos físicos, de transición y de responsabilidad civil que conforman el riesgo climático global pueden tener diversas repercusiones. A continuación, analizamos más detenidamente cómo pueden afectar a las empresas, las comunidades y el medio ambiente:
El cambio climático está relacionado con un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías, inundaciones y tormentas. Estos eventos pueden dañar la infraestructura, interrumpir las operaciones y las cadenas de suministro y provocar la pérdida de vidas humanas. El aumento del nivel del mar provoca la pérdida de tierras y el desplazamiento de la población. Y los cambios en los patrones de precipitación pueden provocar escasez de agua en algunas áreas e inundaciones en otras.
Esto puede afectar a la agricultura y al suministro de agua, y aumentar el riesgo de incendios forestales en las regiones secas. Estos cambios también tienen un impacto significativo en los ecosistemas, provocando cambios en la distribución de las especies y amenazando la biodiversidad. Los arrecifes de coral, por ejemplo, son muy sensibles a la temperatura del agua y se ven gravemente afectados por el calentamiento y la acidificación de los océanos.
El cambio climático tiene profundas implicaciones sociales, ya que afecta a diversos aspectos de la vida humana, desde el estado y el nivel de vida hasta la cultura y las estructuras sociales. Puede exacerbar problemas médicos, desde enfermedades relacionadas con el calor hasta impulsar la propagación de enfermedades como la malaria y el dengue. Los cambios en los patrones climáticos pueden complicar el acceso al agua limpia y segura, que es esencial para el estado humano, la agricultura y la producción de energía.
Los riesgos climáticos suelen afectar de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, como las de los países de bajos ingresos, las comunidades indígenas, las personas mayores y los niños. Esto puede exacerbar las desigualdades sociales existentes y conducir a una mayor pobreza y marginación, así como al desplazamiento, la inestabilidad y los conflictos. Según el Banco Mundial, sin acción climática, más de 100 millones de personas adicionales podrían vivir en la pobreza para 2030.2
Para las empresas, el riesgo climático puede manifestarse de varias maneras. Los riesgos físicos derivados de fenómenos meteorológicos extremos y patrones climáticos cambiantes pueden dañar los activos, incluidos edificios, equipamiento e infraestructura. También pueden interrumpir las cadenas de suministro y los procesos de producción, y dificultar la búsqueda de mano de obra y el mantenimiento de condiciones de trabajo seguras.
El riesgo climático puede generar mayores gastos para las empresas, incluyendo el aumento de las primas de seguros o elevados costos de cumplimiento para adaptarse a las nuevas normas reguladoras. Desde el punto de vista financiero, los riesgos de transición pueden dar lugar a activos bloqueados, lo que significa que pierden valor o se convierten en pasivos antes del final de su vida útil. Las empresas y regiones que dependen en gran medida de los combustibles fósiles, por ejemplo, pueden enfrentarse a importantes riesgos financieros a medida que el mundo se mueve hacia las fuentes de energía renovables.
A nivel macroeconómico, los riesgos climáticos pueden suponer amenazas sistémicas para la estabilidad financiera. Por ejemplo, una revaluación repentina de los activos debido a los riesgos climáticos podría desencadenar una crisis financiera más amplia. Y a medida que los stakeholders se vuelven más sensibles al riesgo climático, tomar medidas para evaluarlo y mitigarlo puede convertirse en una parte esencial del enfoque de toma de decisiones de una empresa.
La evaluación del riesgo climático implica identificar y cuantificar los posibles impactos del cambio climático en una organización o una región. Esto incluye encontrar posibles peligros climáticos físicos, como fenómenos meteorológicos extremos y patrones climáticos cambiantes, así como riesgos de transición asociados con el cambio a una economía baja en carbono.
Las organizaciones deben evaluar su susceptibilidad a estos peligros en función de una variedad de factores y medir sus posibles impactos en el futuro. Por ejemplo, una empresa podría evaluar cuántas de sus instalaciones están ubicadas en áreas propensas a inundaciones. Para cuantificar esos impactos, las organizaciones deben estimar el daño en términos financieros. Esto podría implicar calcular los posibles costos de reparación por daños físicos, la pérdida de ingresos por interrupciones operativas o los costos de cumplimiento de las nuevas regulaciones.
El análisis de escenarios también es parte integral de la evaluación de riesgos climáticos. Utiliza la ciencia del clima para proyectar escenarios climáticos futuros y sus posibles impactos. Los datos utilizados en las evaluaciones de riesgos climáticos pueden provenir de diversas fuentes. Estos incluyen modelos climáticos, datos climáticos históricos, proyecciones socioeconómicas y métricas específicas de la empresa. Las metodologías utilizadas pueden variar ampliamente según el alcance de la evaluación y las necesidades específicas de la organización.
A medida que más países y organizaciones buscan establecer objetivos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) eficaces, las evaluaciones de riesgos climáticos pueden servir de guía. Por ejemplo, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó la primera Evaluación Europea de Riesgos Climáticos (EUCRA) en 2024 para ayudar a identificar las prioridades políticas para la adaptación al cambio climático y para ayudar en la toma de decisiones ESG.3
Desarrollar resiliencia climática requiere un enfoque holístico que incluya tanto la mitigación (como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero) como la adaptación al cambio climático, es decir, realizar cambios de sustentabilidad para que las regiones y organizaciones puedan continuar funcionando a largo plazo.
Pasar de los combustibles fósiles a fuentes de energía renovables, como la energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, puede reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero y, a su vez, disminuir la tasa general de calentamiento global.
Proteger y restaurar los bosques, promover la agricultura sostenible y preservar los humedales puede secuestrar carbono, proteger la biodiversidad y amortiguar los fenómenos meteorológicos extremos.
Reducir la necesidad general de energía e implementar una infraestructura que sea más resiliente al clima puede ayudar a reducir el impacto ambiental de producir y suministrar energía. Esto podría implicar la construcción de edificios “verdes” que incorporen características como aislamiento eficiente e iluminación natural o el desarrollo de sistemas de drenaje urbano resistentes a las inundaciones.
Algunos instrumentos financieros pueden ayudar a compensar los riesgos potenciales del cambio climático y movilizar recursos para la acción climática. Los bonos verdes, por ejemplo, se emiten para financiar proyectos que tienen beneficios medioambientales, como proyectos de energía renovable, edificios energéticamente eficientes o sistemas de transporte público. Y los seguros climáticos pueden proteger a las empresas y comunidades de las repercusiones financieras de los fenómenos meteorológicos extremos.
Los gobiernos y los responsables políticos pueden aplicar una serie de medidas para ayudar a fomentar la resiliencia. Por ejemplo, la fijación de precios del carbono implica poner un precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea mediante un impuesto sobre el carbono o un sistema de límites máximos y comercio de derechos de emisión, con el fin de incentivar a las empresas a adoptar medidas de reducción.
Otras medidas pueden fomentar la inversión o la transición a las energías renovables, compensar el costo de las mejoras de eficiencia energética y establecer reglas para el desarrollo sostenible y financiar nuevas investigaciones y desarrollos. Muchos gobiernos y organizaciones están aumentando los requerimientos de divulgación climática para ayudar a los inversionistas, clientes y stakeholders a tomar decisiones informadas.
Trabajar junto con otras empresas, gobiernos, ONG, instituciones de investigación y otros responsables de la toma de decisiones puede ayudar a los países y empresas a compartir conocimientos, dar forma a políticas y desarrollar soluciones innovadoras para gestionar el riesgo climático. La concientización y la promoción de la educación climática pueden empoderar a las personas y las comunidades para que actúen.
