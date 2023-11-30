¿Qué es la mitigación de riesgos?

Prevención de riesgos

La estrategia de prevención de riesgos es un método para mitigar el riesgo tomando medidas para evitar que se produzca. Este enfoque puede requerir que la organización comprometa otros recursos o estrategias. No hacer una inversión o no iniciar una línea de productos son ejemplos de este tipo de actividades, ya que evitan el riesgo de pérdida.

Reducción de riesgos

Este enfoque ocurriría después de que una organización complete su análisis de mitigación de riesgos y decida tomar medidas para reducir las posibilidades de que ocurra un riesgo o el impacto. No elimina el riesgo; más bien, acepta el riesgo y se enfoca en contener las pérdidas y hacer lo que pueda para evitar que se propague. Un ejemplo de esto en la industria de la salud es el seguro médico que cubre la asistencia preventiva.

Transferencia de riesgos

La transferencia de riesgos implica pasar el riesgo a un tercero, como obtener una póliza de seguro que cubra ciertos riesgos, como daños a la propiedad o lesiones. Esto traslada el riesgo de la organización a otra persona, a menudo, una compañía de seguros.

Aceptación del riesgo

Esta estrategia implica aceptar la posibilidad de que una recompensa supere el riesgo. No necesita ser permanente, pero, para un período determinado, puede ser la mejor estrategia para priorizar otros riesgos y amenazas. Es imposible eliminar todos los riesgos y se denomina riesgo residual o sobrante.