¿Qué es Milvus?

Milvus soporta búsquedas de similitud vectorial de alto rendimiento, un tipo de búsqueda vectorial que devuelve resultados semánticamente similares a una consulta. El beneficio de la búsqueda de similitud es que no se limita a coincidencias exactas, como sería una búsqueda de palabras clave tradicional.

Por ejemplo, una búsqueda por palabra clave de "best pizza restaurant" solo arrojaría resultados que contuvieran las palabras "best", "pizza" y "restaurant". Una búsqueda de similitud para la misma palabra clave encontraría resultados para pizzerías muy recomendadas, incluso si las palabras exactas "best pizza restaurant" no se utilizan en el contenido.

Milvus admite varios tipos de búsqueda de similitud, incluido el vecino más cercano aproximado (ANN) top-k y el ANN de rango.

Milvus también admite búsquedas híbridas, que combinan búsquedas de vectores semánticos con otros criterios, como el filtrado de metadatos o la búsqueda de palabras clave.

Las búsquedas híbridas pueden hacer que las búsquedas sean más eficientes y relevantes. Considere una búsqueda que combine palabras clave y búsqueda vectorial. La búsqueda puede usar primero palabras clave específicas para filtrar los resultados en función de las coincidencias exactas y luego usar la búsqueda por similitud vectorial para buscar en esos resultados filtrados el contenido más relevante desde el punto de vista semántico.