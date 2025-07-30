La similitud del coseno es una métrica de similitud ampliamente empleada que determina qué tan similares son dos puntos de datos en función de la dirección a la que apuntan en lugar de su longitud o tamaño. Es especialmente eficaz en espacios de alta dimensión donde las métricas tradicionales basadas en la distancia pueden tener problemas.

Calcular la similitud del coseno requiere medir el coseno del ángulo (theta) entre dos vectores distintos de cero en un espacio de producto interno. Esta medida produce una puntuación de similitud de coseno. Los valores de similitud de coseno oscilan entre -1 y 1:

Una puntuación de similitud de coseno de 1 indica que los vectores apuntan exactamente en la misma dirección.

Un puntaje de similitud de coseno de 0 indica que los vectores son ortogonales, lo que significa que no tienen similitud direccional.

Una puntuación de similitud de coseno de -1 indica que los vectores apuntan en direcciones exactamente opuestas.

Piense en ello como comparar flechas: si apuntan en la misma dirección, son muy similares. Los que están en ángulo recto no están relacionados, y las flechas que apuntan en direcciones opuestas son diferentes.

Este enfoque angular es fundamental para muchos sistemas de machine learning (ML), procesamiento de lenguaje natural (PLN) e inteligencia artificial (IA). Estas tecnologías se basan en representaciones de datos basadas en vectores, lo que significa que los datos se han convertido a una forma numérica para capturar su significado y similitud con otros datos.

Por ejemplo, un chatbot puede utilizar técnicas de incorporación de palabras para convertir texto en forma vectorial, modelos de aprendizaje profundo para comprender la intención y algoritmos de búsqueda de similitud para recuperar la respuesta más relevante de una base de datos. La similitud del coseno permite cada uno de estos pasos.