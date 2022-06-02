El hecho de que los datos incorrectos cuesten millones de dólares a las compañías cada año ya es bastante grave—y que muchas compañías ni siquiera se den cuenta porque no miden el impacto es potencialmente aún peor. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede arreglar algo de lo que no eres completamente consciente?

Adelantarse a los problemas de datos incorrectos requiere observabilidad de los datos, que abarca la capacidad de comprender el estado de los datos en sus sistemas. La observabilidad de los datos es la única forma en que las organizaciones pueden comprender realmente no solo el impacto de los datos incorrectos, sino también sus causas, las cuales son imprescindibles para arreglar la situación y detener el impacto.

También es importante integrar la observabilidad de los datos en cada punto posible con el objetivo de encontrar problemas lo antes posible en la canalización, ya que cuanto más avanzan esos problemas, más difíciles (y más costosos) se vuelven para arreglarlos.

Críticamente, esta observabilidad debe ser un imperativo para los altos ejecutivos, ya que los datos malos nos pueden impactar y tener un efecto serio en los ingresos de la empresa (solo pregúntele a Unity y X). Hacer que la observabilidad de los datos sea una prioridad para los altos ejecutivos ayudará a toda la organización, no solo a los equipos de datos, a participar en esta iniciativa tan importante y asegurarse de que se convierta en responsabilidad de todos.

Este enfoque en la observabilidad de los datos puede, en última instancia, ayudar a:

Identifique los problemas de datos con anterioridad en el pipeline de datos para frenar su impacto en otras áreas de la plataforma o del negocio





Localiza los problemas de datos más rápido luego de la ventana emergente para ayudar a llegar a soluciones más rápido





Comprenda el alcance de los problemas de datos que existen para obtener una imagen completa del impacto en el negocio

A su vez, esta visibilidad puede ayudar a las empresas a recuperar más ingresos más rápido al tomar las medidas necesarias para mitigar los datos incorrectos. Con suerte, el resultado final es un arreglo antes de que los problemas terminen costando millones de dólares. Y la única manera de hacer que eso suceda es si todos, comenzando con los altos ejecutivos, priorizan la observabilidad de los datos.

