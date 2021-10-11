¿Qué es el middleware?

Introducido por primera vez a finales de la década de 1960, el término middleware se acuñó porque la primera versión solía actuar como mediador entre el frontend de una aplicación (cliente) y un recurso de backend (por ejemplo, una base de datos, una aplicación de mainframe o un dispositivo de hardware especializado) desde la que el cliente podría aplicar datos. En respuesta al aumento de la computación distribuida en la década de 1980, el uso de middleware aumentó como una forma de vincular las aplicaciones más nuevas a los sistemas heredados tradicionales.

Pero el middleware actual opera mucho más allá de este alcance. El middleware del portal, por ejemplo, abarca el frontend de la aplicación, así como herramientas para la conectividad del backend. El middleware de base de datos suele incluir su propio almacén de datos.

El middleware evolucionó para desempeñar un papel esencial en el desarrollo de aplicaciones modernas nativas de la nube. Emplea tecnología de contenedores, que permite a DevOps y otros equipos conectarse a recursos distribuidos en entornos multinube. Esto soporta la integración continua (CI) y la entrega continua (CD)—CI/CD—, lo que agiliza la programación, las pruebas y el despliegue de aplicaciones para un rápido escalamiento y crecimiento del negocio.

Las empresas aprovechan cada vez más el middleware como una oferta de servicio basada en la nube para la comunicación entre sistemas y como herramienta de gestión de datos. Un estudio de Technavio proyectó que el mercado global de middleware como servicio (MWaaS) aumentaría en 45.440 millones de dólares, a una CAGR del 17.73 % entre 2023 y 2028. El estudio atribuye este crecimiento a la adopción generalizada de la computación en la nube y al aumento de la computación sin servidor y los microservicios.1