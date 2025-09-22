Para abordar estos desafíos, el proveedor de servicios de salud recurrió a C-Metric, un IBM® Silver Business Partner, para aplicar su solución de asistente virtual de IA, Aivio.

Creado con el asistente virtual IBM® watsonx Assistant, Aivio ofrece capacidades avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para permitir una interacción fluida y respuestas contextualmente relevantes. La gerencia operativa y los ejecutivos pueden interactuar fácilmente con el asistente virtual para recuperar datos específicos, incluso en grandes repositorios de documentos, eliminando la necesidad de búsquedas manuales. La solución se integra con los sistemas existentes a través de API seguras y acceso basado en roles. Este método ayuda a garantizar la privacidad de datos en industrias que requieren cumplir con los marcos de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y los Controles de Sistemas y Organizaciones 2 (SOC2). Además, el analizador de Aivio para Microsoft Excel agiliza el análisis de grandes conjuntos de datos, identificando elementos de acción para los equipos responsables.

La escalabilidad y la preparación para la nube de Aivio proporciona un despliegue flexible en IBM® Cloud, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure o en entornos on premises. Además de usar watsonx Assistant, el cliente utiliza IBM® watsonx.ai, un estudio de IA de nivel empresarial, que despliega modelos fundacionales de IBM® Granite para generar respuestas detalladas y contextuales. La solución también incluye la plataforma de comprensión de documentos IBM® Watson Discovery, que aplica la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) para mejorar la comprensión y la relevancia. En conjunto, estas tecnologías proporcionan la base para la búsqueda impulsada por IA, las capacidades conversacionales y la seguridad de nivel empresarial de Aivio.

En general, Aivio demostró ser una solución exitosa para la transformación digital del proveedor de servicios de atención médica, posicionándolo para escalabilidad a largo plazo, cumplimiento normativo y mayor rentabilidad.