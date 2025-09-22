El proveedor de servicios de atención médica transforma sus datos y flujos de trabajo con la ayuda de la IA generativa
Un estimado proveedor de servicios a instalaciones de atención médica siempre fue reconocido por su compromiso con la atención al cliente y las operaciones eficientes. Sin embargo, se enfrentó a importantes retos debido a la fragmentación de sus datos corporativos, la ineficacia de los flujos de trabajo y la falta de insights.
Con un gran repositorio de documentos y un gran volumen de datos de cumplimiento, su administración pasó innumerables horas buscando información crítica en sistemas y repositorios dispares a los que no se podía acceder de manera coordinada. La complejidad de los flujos de trabajo también hacía casi imposible extraer insights significativos, lo que afectaba directamente la capacidad de la empresa para prestar sus servicios de manera eficiente, al tiempo que cumplía con los estándares de atención médica. Estos procesos dieron como resultado una toma de decisiones lenta y posibles riesgos de cumplimiento.
Llegó la hora de un cambio.
Para abordar estos desafíos, el proveedor de servicios de salud recurrió a C-Metric, un IBM® Silver Business Partner, para aplicar su solución de asistente virtual de IA, Aivio.
Creado con el asistente virtual IBM® watsonx Assistant, Aivio ofrece capacidades avanzadas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para permitir una interacción fluida y respuestas contextualmente relevantes. La gerencia operativa y los ejecutivos pueden interactuar fácilmente con el asistente virtual para recuperar datos específicos, incluso en grandes repositorios de documentos, eliminando la necesidad de búsquedas manuales. La solución se integra con los sistemas existentes a través de API seguras y acceso basado en roles. Este método ayuda a garantizar la privacidad de datos en industrias que requieren cumplir con los marcos de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y los Controles de Sistemas y Organizaciones 2 (SOC2). Además, el analizador de Aivio para Microsoft Excel agiliza el análisis de grandes conjuntos de datos, identificando elementos de acción para los equipos responsables.
La escalabilidad y la preparación para la nube de Aivio proporciona un despliegue flexible en IBM® Cloud, Amazon Web Services (AWS) y Microsoft Azure o en entornos on premises. Además de usar watsonx Assistant, el cliente utiliza IBM® watsonx.ai, un estudio de IA de nivel empresarial, que despliega modelos fundacionales de IBM® Granite para generar respuestas detalladas y contextuales. La solución también incluye la plataforma de comprensión de documentos IBM® Watson Discovery, que aplica la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) para mejorar la comprensión y la relevancia. En conjunto, estas tecnologías proporcionan la base para la búsqueda impulsada por IA, las capacidades conversacionales y la seguridad de nivel empresarial de Aivio.
En general, Aivio demostró ser una solución exitosa para la transformación digital del proveedor de servicios de atención médica, posicionándolo para escalabilidad a largo plazo, cumplimiento normativo y mayor rentabilidad.
El proveedor de servicios de atención médica ha experimentado un cambio transformador en sus operaciones. Aivio ha optimizado significativamente la recuperación de datos, proporcionando a los empleados acceso a información crítica en una fracción del tiempo requerido anteriormente. La integración del asistente virtual también ha llevado a una notable reducción del 99 % en los errores de datos, gracias a la validación y el procesamiento automatizados de los datos. Esta integración ha ayudado a garantizar la precisión de los informes y analytics, mejorando así la calidad de la atención al paciente.
Además, la empresa logró un retorno de la inversión (ROI) significativo, incluyendo una reducción del 40 % en costos operativos, un acceso a datos un 85 % más rápido, ahorros de costos anuales de 150 mil dólares y más de 250 mil dólares en ingresos anuales adicionales.
De cara al futuro, el proveedor de atención médica planea seguir usando las capacidades de Aivio para impulsar la innovación y mejorar la atención al paciente. La empresa está explorando la integración de Aivio con fuentes de datos y flujos de trabajo adicionales, con el objetivo de desbloquear aún más valor de su solución impulsada por IA. Con C-Metric e IBM como socios de confianza, el proveedor de atención médica está preparado para continuar su transformación digital, aprovechando el poder de la IA para redefinir la capacidad de atención médica.
C-Metric, un IBM Silver Business Partner, se fundó en 1995 y ha establecido oficinas en Estados Unidos y la India. Durante los últimos 29 años, C-Metric ha proporcionado con éxito soluciones de automatización tecnológica y back-office a diversas industrias.
