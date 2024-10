¿Qué es el abandono de clientes?

Hay dos tipos principales de abandono de clientes: voluntario e involuntario.

Abandono voluntario





Esto se relaciona con el cambio de preferencia de los clientes. Ejemplos de abandono voluntario incluyen clientes que eligen dejar de usar un producto en esa categoría, cambiar al producto de un competidor, reaccionar a los aumentos de precios o una mala experiencia.

Abandono involuntario

Esto se relaciona con problemas que a menudo están fuera del control de un cliente, como una empresa que ya no ofrece ese producto o servicio, problemas técnicos o de pago y desastres naturales. También puede haber una razón imprevista por la que un cliente ya no pueda usar un servicio. Por ejemplo, una empresa que ya no paga para que una persona utilice un servicio o un cambio de ocupación hace que ese producto o servicio ya no tenga valor.