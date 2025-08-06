¿Qué es Apache Pulsar?

Un mensaje es un paquete de datos que las aplicaciones crean para que otras aplicaciones lo utilicen. Estos paquetes se utilizan en el orden en que se transmiten, hasta que la aplicación consumidora los procesa.

Los sistemas de mensajería facilitan el intercambio de esos mensajes. Los sistemas de mensajería tradicionales son soluciones de middleware (también llamado middleware orientado a mensajes o MOM). Estas soluciones suelen admitir dos patrones de distribución de mensajes: mensajería punto a punto y mensajería de publicación/suscríbase.middleware

En la mensajería punto a punto, una aplicación (llamada remitente) envía un mensaje a lo que se conoce como cola de mensajes, que almacena el mensaje. Luego, otra aplicación (llamada receptor o consumidor) recibe el mensaje de la cola y lo procesa. Cada mensaje debe consumirse solo una vez.

En la mensajería de publicación/suscripción la aplicación que genera el mensaje se denomina editor. Las aplicaciones que lo utilizan se denominan suscriptores. Cada mensaje se publica en una categoría conocida como tema y cada aplicación que se suscribe a ese tema recibe una copia de todos los mensajes que se publican en él.

Las particiones y los temas particionados pueden acelerar el procesamiento de mensajes. Los mensajes publicados en temas particionados se distribuyen entre varios agentes.

La mensajería pub/sub está diseñada para la comunicación "de uno a muchos". La mensajería punto a punto -como su nombre indica- intercambia información entre un único emisor y un único receptor.

Entre los sistemas de mensajería tradicionales, RabbitMQ, una plataforma de código abierto , a menudo se cita como la más popular.