En la economía digital, cada segundo importa. Las organizaciones generan y consumen volúmenes de datos sin precedentes, pero su capacidad para actuar sobre estos datos en tiempo real sigue siendo muy limitada. A medida que los entornos empresariales se vuelven cada vez más complejos y dinámicos, las ventanas de toma de decisiones se reducen. Según Gartner Reengineering the Decision Survey, el 71 % de las organizaciones reportan que las demandas de toma de decisiones son cada vez más frecuentes, rápidas y complejas. Pero sin datos en tiempo real, esas decisiones se basan en insights de ayer en lugar de en las realidades de hoy.

Las industrias sensibles al tiempo, como las finanzas, la venta minorista y la atención médica, sienten cada vez más el aguijón de la lenta integración de datos:

· Servicios financieros: las instituciones financieras dependen de datos precisos para la puntuación crediticia, la detección de fraudes y el cumplimiento normativo. Los datos lentos conducen a decisiones erróneas y a infracciones. Un caso de fraude detectado en cinco minutos es mucho menos dañino que uno detectado en cinco horas.

· Venta minorista: los datos en tiempo real son la clave para la gestión de inventario, la previsión de la demanda y la personalización. Sin ella, los minoristas corren el riesgo de desabastecimiento, exceso de existencias, pérdida de ventas y exceso de inventario. La gestión ineficiente del inventario cuesta a las empresas alrededor de 1.1 billones de dólares en todo el mundo cada año, y solo los minoristas pierden 471 000 millones de dólares al año debido al exceso de existencias.

· Atención médica: las decisiones médicas basadas en datos lentos y desactualizados conducen a errores de diagnóstico, tratamientos retrasados y mayores tasas de mortalidad. Los errores médicos debidos a información desactualizada sobre los pacientes son la tercera causa principal de muerte en los Estados Unidos y cuestan 20 000 millones de dólares al año.

· Tecnología e IA: Los datos lentos socavan los análisis predictivos y detienen la innovación, lo que afecta la optimización del producto y la retención del cliente. Las empresas que dependen de datos obsoletos para entrenar modelos de IA ven una pérdida de ingresos globales del 6 % (aproximadamente 406 millones de dólares) debido a predicciones inexactas.

El costo de no hacer nada es mucho mayor que el costo del upgrade a la integración de datos en tiempo real.