¿Qué son las pruebas de integración?

Otra forma clave de realizar integration testing es a través de integration testing big bang. Aquí, todas las unidades, componentes y módulos individuales presentes dentro de un sistema se integran y prueban juntos a la vez, como si fuera una sola unidad. Las pruebas de big bang pueden proporcionar una respuesta rápida cuando el sistema funciona con todas sus partes.

Sin embargo, esta forma de prueba es limitada. Si el proceso revela que el sistema no funciona como se esperaba, las pruebas del big bang no pueden revelar qué partes individuales no funcionan al unísono.