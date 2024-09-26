¿Qué es la arquitectura monolítica?

La arquitectura monolítica es un modelo de desarrollo de software tradicional en el que un único código base ejecuta múltiples funciones empresariales. En un sistema operativo monolítico, el kernel dirige toda la funcionalidad. La arquitectura monolítica se suele comparar con los microservicios, que realizan servicios similares, pero emplean una arquitectura diferente.
Una forma de pensar en la arquitectura monolítica es visualizar el otro significado del término. Al considerar el diseño de edificios reales, nos referimos a la arquitectura monolítica para describir estructuras que se cortan en formaciones rocosas masivas. Un significado asociado de la palabra central "monolito" se relaciona con el hecho de que su sustancia es de una sola pieza, lo que hace que su composición sea completamente uniforme. Se pueden crear varios edificios adjuntos a partir de una formación, todos los cuales comparten la misma base de roca.
Esta analogía se traduce bien en nuestro debate sobre la ingeniería de software. En este contexto, una arquitectura monolítica cumple funciones empresariales (es decir, crea diferentes edificios) que varían, pero comparten una única base de código (o base de roca).
Durante décadas, la arquitectura monolítica gobernó completamente el desarrollo de software como su modelo de software tradicional. Ahora, sin embargo, cualquier discusión relevante sobre la arquitectura monolítica debe contemplar su gran alternativa, los microservicios, que se utilizan cada vez más.
En el software monolítico, todo el código necesario para una aplicación se mantiene en una ubicación central. Esto proporciona un beneficio adicional de simplificación a los desarrolladores porque el sistema está diseñado para aceptar solo comunicaciones en un formato. El sistema no está gravado con la carga de traducir las comunicaciones de diferentes servicios. Esto hace que los procesos de desarrollo como DevOps sean más fáciles de ejecutar.
Las aplicaciones monolíticas suelen contener los siguientes componentes:
Al examinar la arquitectura monolítica con mayor detalle, podemos ver que ofrece varias ventajas significativas:
Con el uso de la arquitectura monolítica, vemos que lo que parece ser una fortaleza (su rigidez) también puede verse como una debilidad:
La arquitectura de microservicios es un estilo arquitectónico nativo de la nube en el que una aplicación se compone de numerosos componentes o servicios más pequeños, débilmente acoplados. Las aplicaciones de microservicios tienen su propia pila tecnológica (una colección de tecnologías que unen fuerzas para realizar un trabajo en particular).
Una de las principales ventajas empresariales que proporcionan los microservicios es la forma en que el sistema se puede actualizar fácilmente para reflejar nuevas partes de la aplicación sin afectar a toda la aplicación. Esto puede traducirse en grandes ahorros de tiempo y mano de obra.
Una alternativa cercana a la arquitectura de microservicios es la arquitectura basada en eventos (EDA), que a veces se utiliza junto con los microservicios. En la EDA, los cambios de estado se representan como eventos y se programan dentro del sistema. La EDA ofrece acoplamiento flexible y procesamiento en tiempo real, lo que la convierte en una opción atractiva.
Los microservicios están preparados para un crecimiento constante y aceptan el cambio tecnológico. Estos son los principales beneficios que proporcionan:
Aunque los microservicios ofrecen numerosas ventajas, su complejidad general sustenta algunos de los problemas que crea su uso:
La llegada de los microservicios ha convertido el desarrollo de software en una carrera de dos caballos entre la arquitectura de microservicios advenedizos y el enfoque monolítico tradicional de la arquitectura de software.
Un vistazo rápido a esa carrera podría sugerir que los microservicios son la arquitectura superior, ya que fueron el desarrollo posterior. Sin embargo, esa suposición resultaría cortoplacista. Todavía hay numerosas situaciones informáticas que obtienen beneficio de la simplicidad del modelo de arquitectura monolítica.
Además, ambas arquitecturas de software tienen sus ventajas y desventajas, y las organizaciones harían bien en analizar detenidamente ambos tipos y considerar sus necesidades proyectadas de desarrollo de aplicaciones antes de adoptar un sistema u otro.
En términos de áreas directas de comparación, la arquitectura monolítica y los microservicios difieren en numerosos aspectos clave:
Saber cuándo usar un estilo arquitectónico es esencial, al igual que comprender el sistema más adecuado en función de sus usos necesarios. Estos son los mejores usos de un sistema monolítico:
Los microservicios se prestan a muchos proyectos, incluidas las aplicaciones más complejas:
