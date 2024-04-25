Contenedores frente a máquinas virtuales (VM): ¿cuál es la diferencia?

Los contenedores son una forma más ligera y ágil de gestionar la virtualización, ya que no utilizan un hipervisor, lo que permite disfrutar de un aprovisionamiento de recursos más rápido y una disponibilidad más rápida de nuevas aplicaciones.

En lugar de poner en marcha una máquina virtual completa, la contenedorización agrupa todo lo necesario para ejecutar una sola aplicación o microservicio (junto con las bibliotecas de tiempo de ejecución que necesitan para funcionar). El contenedor incluye todo el código, sus dependencias e incluso el propio sistema operativo. Esto permite que las aplicaciones se ejecuten prácticamente en cualquier lugar: una computadora de escritorio, una infraestructura de TI tradicional o la nube.

Los contenedores utilizan una forma de virtualización del sistema operativo (SO). En pocas palabras, aprovechan las características del sistema operativo anfitrión para aislar los procesos y controlar su acceso a las CPU, la memoria y el espacio de escritorio.

Los contenedores existen desde hace décadas. Sin embargo, el consenso general es que la era moderna de los contenedores comenzó en 2013 con la introducción de Docker, una plataforma de código abierto para crear, desplegar y gestionar aplicaciones contenedorizadas. Obtenga más información sobre Docker, los contenedores Docker, los Dockerfiles (el archivo de compilación de la imagen del contenedor) y cómo ha evolucionado el ecosistema con la tecnología de contenedores durante la última década.