Las recientes alteraciones en la concesión de licencias y los costos del mercado de la virtualización han llevado a muchas organizaciones a reevaluar la viabilidad a largo plazo de sus inversiones en este ámbito. Para muchos, este momento representa un punto de inflexión estratégico para modernizarse, reducir la dependencia en pilas patentadas y adoptar arquitecturas abiertas y escalables.

IBM está en una posición única para ayudar a las empresas a convertir esta transformación en una oportunidad de modernización a través de vías complementarias.