Centros de datos IBM

Desbloquee la próxima generación de virtualización

Las recientes alteraciones en la concesión de licencias y los costos del mercado de la virtualización han llevado a muchas organizaciones a reevaluar la viabilidad a largo plazo de sus inversiones en este ámbito. Para muchos, este momento representa un punto de inflexión estratégico para modernizarse, reducir la dependencia en pilas patentadas y adoptar arquitecturas abiertas y escalables.

IBM está en una posición única para ayudar a las empresas a convertir esta transformación en una oportunidad de modernización a través de vías complementarias.
Solución abierta y escalable

Una base colaborativa para la innovación
Moderno

Contenerización de aplicaciones con miras al futuro
Lista para la IA

Una infraestructura lista para la IA para generar mayor productividad
Costo optimizado

Valor ideal de costo y funcionalidad

Red Hat OpenShift en IBM Cloud

Red Hat OpenShift, basado en KVM y KubeVirt, unifica máquinas virtuales y contenedores en una plataforma escalable en on-prem, en la nube y en el borde. Conserva las inversiones en virtualización existentes al tiempo que permite la modernización gradual, la flexibilidad de nube híbrida, la IA integrada y DevOps unificado, lo que simplifica las operaciones y acelera el paso a cargas de trabajo nativas de la nube impulsados por IA.

Servidores virtuales en nube privada virtual

Acelere su virtualización y modernización con IBM® Cloud VPC: infraestructura segura y de alto rendimiento para instancias de servidores virtuales (VSI) y bare metal. Migre perfectamente de VMware, modernice las cargas de trabajo con Red Hat OpenShift Virtualization o ejecute aplicaciones de misión crítica en hardware dedicado, todo con eficiencia impulsada por IA, escalabilidad ilimitada y flexibilidad de nube híbrida, sin concesiones.

Casos de uso

Gráfico de una persona trabajando en una computadora portátil con un escudo y un candado en el fondo.
Migre las cargas de trabajo existentes de VMware con Red Hat OpenShift Virtualization o Virtual Servers for VPC

Comience con una evaluación exhaustiva del su conjunto de VM para trabajar en un plan de migración personalizado que facilite y priorice una transición de las máquinas virtuales tradicionales sin riesgo. Simplifique el proceso de migración y la posterior gestión de las máquinas virtuales existentes con kits de herramientas para la migración integrados y herramientas para la gestión del ciclo de vida de las VM que ofrezcan contenido de automatización curado para lograr migraciones a gran escala sin problemas.
Gráfico de dos manos manipulando una forma geométrica sobre un fondo azul claro.
Modernice con Red Hat OpenShift Virtualization

Para las empresas que están haciendo la transición hacia arquitecturas nativas de la nube, Red Hat OpenShift on IBM Cloud les permite ejecutar máquinas virtuales y contenedores paralelamente. Este enfoque permite a los equipos modernizar las cargas de trabajo de máquinas virtuales existentes a su propio ritmo, aprovechando la orquestación de Kubernetes, la automatización de DevOps y la integración de IA, sin interrumpir las operaciones en curso.
Ilustración isométrica de una mujer que trabaja en una computadora portátil conectada a un banco.
Cree, despliegue y ejecute cargas de trabajo con una consola de gestión centralizada

Con Red Hat OpenShift, cree, despliegue y ejecute cargas de trabajo en cualquier lugar, desde on premises hasta la nube y el borde, todo a través de una consola de gestión unificada. Obtenga una sola visión congruente de las máquinas virtuales tradicionales, los contenedores y las aplicaciones sin servidor, garantizando así una portabilidad y operaciones fluidas sin la complejidad que supone una visibilidad fragmentada.
Una mano que sostiene una tarjeta de crédito frente a una pantalla de computadora con una calculadora e íconos relacionados con transacciones en línea.
Virtualización con costos optimizados con IBM Cloud Virtual Servers (VSI)

Las organizaciones que buscan reducir los costos de la concesión de licencias de VMware pueden migrar las cargas de trabajo a IBM® Cloud Virtual Servers for VPC que ofrecen computación segura y escalable con redes y almacenamiento integrados. Este enfoque proporciona una flexibilidad similar a la de VMware, sin la pesada carga de la concesión de licencias, al tiempo que mantiene el rendimiento de nivel empresarial, la automatización y la optimización de la carga de trabajo habilitada por IA.
Persona trabajando con servidores clásicos bare metal en la nube
Infraestructura de alto rendimiento en bare metal for VPC

Las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo sensibles al rendimiento o reguladas pueden confiar en IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC para lograr control, aislamiento y cumplimiento cabales. Con opciones de despliegue flexibles, entre ellas, los principales hipervisores o plataformas de contenedores como Red Hat OpenShift, las empresas pueden crear una infraestructura personalizada y preparada para entornos híbridos que ofrece un rendimiento y una escalabilidad constantes en un entorno seguro.
Gráfico de una persona trabajando en una computadora portátil con un escudo y un candado en el fondo.
La ventaja de IBM

Evalúe y asesore

Póngase en contacto con IBM para evaluar su entorno actual y obtener recomendaciones para su futura zona de destino.

 Evalúe y valide

Experimente soporte de primer nivel mientras prueba y valida desde la demostración hasta la prueba de concepto.

 Migración

Migre con confianza aprovechando nuestra red de expertos de IBM, Red Hat o nuestro rico ecosistema de asociados.

 Ejecute y crezca

Comuníquese con IBM para obtener información sobre precios especiales, promociones y ofertas de capacitación o certificación que pueden ayudarle a ejecutar su nuevo entorno con facilidad.
