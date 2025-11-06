Migre y modernice su infraestructura virtual con confianza
Las recientes alteraciones en la concesión de licencias y los costos del mercado de la virtualización han llevado a muchas organizaciones a reevaluar la viabilidad a largo plazo de sus inversiones en este ámbito. Para muchos, este momento representa un punto de inflexión estratégico para modernizarse, reducir la dependencia en pilas patentadas y adoptar arquitecturas abiertas y escalables.
IBM está en una posición única para ayudar a las empresas a convertir esta transformación en una oportunidad de modernización a través de vías complementarias.
Una base colaborativa para la innovación
Contenerización de aplicaciones con miras al futuro
Una infraestructura lista para la IA para generar mayor productividad
Valor ideal de costo y funcionalidad
Red Hat OpenShift, basado en KVM y KubeVirt, unifica máquinas virtuales y contenedores en una plataforma escalable en on-prem, en la nube y en el borde. Conserva las inversiones en virtualización existentes al tiempo que permite la modernización gradual, la flexibilidad de nube híbrida, la IA integrada y DevOps unificado, lo que simplifica las operaciones y acelera el paso a cargas de trabajo nativas de la nube impulsados por IA.
Acelere su virtualización y modernización con IBM® Cloud VPC: infraestructura segura y de alto rendimiento para instancias de servidores virtuales (VSI) y bare metal. Migre perfectamente de VMware, modernice las cargas de trabajo con Red Hat OpenShift Virtualization o ejecute aplicaciones de misión crítica en hardware dedicado, todo con eficiencia impulsada por IA, escalabilidad ilimitada y flexibilidad de nube híbrida, sin concesiones.
Póngase en contacto con IBM para evaluar su entorno actual y obtener recomendaciones para su futura zona de destino.
Experimente soporte de primer nivel mientras prueba y valida desde la demostración hasta la prueba de concepto.
Migre con confianza aprovechando nuestra red de expertos de IBM, Red Hat o nuestro rico ecosistema de asociados.
Comuníquese con IBM para obtener información sobre precios especiales, promociones y ofertas de capacitación o certificación que pueden ayudarle a ejecutar su nuevo entorno con facilidad.