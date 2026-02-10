Virtualización de Red Hat OpenShift en IBM Cloud

Migre y modernice máquinas virtuales con
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud ofrece a las organizaciones un camino claro y altamente seguro para modernizar las cargas de trabajo virtualizadas. En lugar de ejecutar plataformas separadas para máquinas virtuales y contenedores, los equipos pueden migrar y operar aplicaciones basadas en VM directamente dentro de Red Hat OpenShift mediante KubeVirt y KVM. Esta tecnología es de confianza en toda la industria por su madurez, rendimiento y seguridad.
Entregado en IBM Cloud, una plataforma diseñada para cargas de trabajo exigentes y reguladas, Red Hat OpenShift Virtualization proporciona las herramientas coherentes, las interfaces de programación de aplicaciones (API), la automatización y la flexibilidad de nube híbrida necesarias para unificar las operaciones heredadas y nativas de la nube. Ya sea que su objetivo sea consolidar una infraestructura antigua, avanzar hacia una modernización basada en contenedores o introducir IA en aplicaciones existentes, Red Hat OpenShift Virtualization en IBM Cloud proporciona una base segura y escalable para la transformación sin forzar una reescritura disruptiva.
Elimine la necesidad de mantener un entorno para las máquinas virtuales y otro para los contenedores. Red Hat OpenShift Virtualization los reúne en un único modelo operativo, con herramientas coherentes, pipelines de CI/CD, observabilidad y controles de seguridad en la nube híbrida y el perímetro.
Mueva las máquinas virtuales tradicionales a Red Hat OpenShift utilizando la Migration Toolkit for Virtualization integrada. Con el apoyo de IBM Technology Expert Labs, las organizaciones pueden agilizar migraciones a gran escala mediante automatización, evaluaciones y asesoramiento práctico de expertos, reduciendo el riesgo de inactividad y acelerando el tiempo de creación de valor.
Evite el aumento de las tarifas de licencias y la demanda operacional de las plataformas de virtualización heredadas. Al consolidar las cargas de trabajo en Red Hat OpenShift, puede aprovechar los derechos de invitado de Red Hat Enterprise Linux incluidos, optimizar el consumo de recursos y reducir la proliferación de herramientas.
Ejecute VM tal como están mientras adopta prácticas nativas de la nube (contenedores, sin servidor, GitOps e IA) siempre que la empresa esté lista. Con una gestión coherente en entornos on-prem, de nube pública y perimetrales, puede evolucionar su cartera de aplicaciones gradualmente sin interrumpir los sistemas de misión crítica.
Las organizaciones con aplicaciones basadas en VM profundamente integradas (sistemas bancarios centrales, ERP, plataformas de facturación) pueden migrar a Red Hat OpenShift Virtualization para estabilizar los costos, mejorar la integración con servicios modernos y prepararse para la modernización a largo plazo.
Las empresas que buscan alternativas a las plataformas de virtualización tradicionales pueden realojar las cargas de trabajo en Red Hat OpenShift para obtener un modelo operativo y de licencias más predecible, manteniendo la confiabilidad y el rendimiento.
Los sistemas basados en VM, como los motores de analytics, los sistemas EHR o las cargas de trabajo de imágenes, pueden ejecutarse en paralelo con microservicios en contenedores, lo que mejora el flujo de datos en tiempo real y permite obtener insights más rápido sin reorganizar la arquitectura.
Las organizaciones de venta minorista, telecomunicaciones e industrias pueden usar Red Hat OpenShift Virtualization para ejecutar máquinas virtuales donde las necesiten (centros de datos, nube pública o ubicaciones perimetrales) con gestión unificada del ciclo de vida y controles de políticas.
El despliegue de la organización del director de sistemas de información (CIO) de IBM de Red Hat OpenShift on IBM Cloud permitió a IBM reemplazar entornos de VM costosos y lentos con una plataforma de contenedores unificada que redujo los costos de alojamiento en un 90 %. También redujo el trabajo de operaciones en un 55 % y permitió actualizaciones de aplicaciones rápidas y seguras de forma predeterminada.
Descubra cómo puede migrar y modernizar máquinas virtuales con Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud.