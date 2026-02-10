Virtualización de Red Hat OpenShift en IBM Cloud

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud ofrece a las organizaciones un camino claro y altamente seguro para modernizar las cargas de trabajo virtualizadas. En lugar de ejecutar plataformas separadas para máquinas virtuales y contenedores, los equipos pueden migrar y operar aplicaciones basadas en VM directamente dentro de Red Hat OpenShift mediante KubeVirt y KVM. Esta tecnología es de confianza en toda la industria por su madurez, rendimiento y seguridad.

Entregado en IBM Cloud, una plataforma diseñada para cargas de trabajo exigentes y reguladas, Red Hat OpenShift Virtualization proporciona las herramientas coherentes, las interfaces de programación de aplicaciones (API), la automatización y la flexibilidad de nube híbrida necesarias para unificar las operaciones heredadas y nativas de la nube. Ya sea que su objetivo sea consolidar una infraestructura antigua, avanzar hacia una modernización basada en contenedores o introducir IA en aplicaciones existentes, Red Hat OpenShift Virtualization en IBM Cloud proporciona una base segura y escalable para la transformación sin forzar una reescritura disruptiva.