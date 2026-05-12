Avance su futuro de virtualización con IBM Cloud y Red Hat

1. Las operaciones gestionadas simplifican las operaciones del día 2

Un aspecto desafiante de las plataformas de virtualización son las operaciones del día 2: aplicación de parches, actualizaciones, corrección y mantenimiento del cumplimiento. El modelo de servicio gestionado de IBM elimina gran parte de esta sobrecarga al manejar:

Ciclo de vida completo de los operadores de virtualización de OpenShift

Actualizaciones del plano de control y de los nodos de trabajo

Actualización continua de parches de seguridad

Recuperación automatizada de fallas

Corrección de nodos de trabajo

Monitoreo y soporte SRE 24/7

Esto proporciona a las empresas una capa de virtualización estable y predecible y reduce el “ruido” operacional que a menudo consume equipos de infraestructura. La plataforma IBM Cloud está respaldada por un SLA1 garantizado financieramente en un 99.99 %, lo que la hace viable para cargas de trabajo sensibles y siempre activas. Leer más aquí.

2. Una ruta de transición de VM a VM de bajo riesgo

Para muchas organizaciones, el mayor obstáculo para adoptar una nueva plataforma es el miedo a la complejidad de la migración. El servicio proporciona un flujo de trabajo estructurado de VM a VM diseñado para reducir las interrupciones y admitir transiciones predecibles. Con las herramientas de migración de Red Hat y la asistencia de expertos de IBM y Red Hat, las organizaciones pueden:

Descubrir y evaluar las cargas de trabajo

Convertir imágenes de VM de plataformas heredadas

Migrar VM por etapas o todas a la vez

Validar las aplicaciones antes de la puesta en marcha

Mantener patrones de red y almacenamiento

Esto permite a los equipos salir de los hipervisores heredados sin rediseñar las cargas de trabajo, reestructurar equipos o reescribir los procesos de operaciones. El objetivo es la continuidad y la estabilidad durante la transición, no la transformación forzada.

3. Automatización y coherencia a nivel de flota

A medida que crecen los patrimonios de VM, la necesidad de gestión centralizada y automatización se vuelve crítica. El servicio admite la escala impulsada por la automatización mediante dos herramientas clave.

Ansible Automation Platform agiliza la gestión del ciclo de vida mediante la automatización de tareas como el aprovisionamiento de VM, la aplicación de políticas y de la configuración, y los flujos de trabajo de mantenimiento repetibles. Al permitir que los equipos reutilicen playbooks existentes, se preservan las inversiones actuales en automatización y se acelera la coherencia operativa. Como complemento, Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization proporciona gobernanza en toda la flota, visibilidad unificada, cumplimiento basado en políticas y optimización de recursos en múltiples clústeres. En conjunto, estas capacidades permiten a las empresas gestionar entornos de VM a gran escala con mayor coherencia, eficiencia y control.

4. Sólida seguridad para cargas de trabajo empresariales y reguladas

La seguridad y la gobernanza están integradas directamente en la plataforma, comenzando con un endurecimiento a nivel de plataforma que incluye estándares de seguridad de pod restringidos, VM que funcionan sin privilegios root, separación forzada de tareas y comunicación cifrada a través del clúster. El ecosistema de gobernanza de IBM Cloud fortalece aún más esta base a través de la identidad unificada con IAM, la gestión de claves con Key Protect, el registro y la observabilidad para las pistas de auditoría, y el aislamiento de VPC para mantener los límites de red estrictos. Además, las regiones multizona de IBM Cloud proporcionan alta disponibilidad, separación de dominios de fallas y capas de infraestructura redundantes, brindando la resiliencia requerida por industrias con estrictas necesidades de cumplimiento, como servicios financieros, atención médica, gobierno y telecomunicaciones.

5. Evolucionar a su propio ritmo

Si bien el servicio se centra en las cargas de trabajo de VM, también proporciona una ruta flexible para introducir contenedores, prácticas de DevOps, herramientas nativas de Kubernetes o cargas de trabajo de IA. Las organizaciones pueden ejecutar máquinas virtuales hoy mismo y extenderse a Red Hat OpenShift on IBM Cloud cuando estén listas. Los equipos pueden:

Ejecutar VM y contenedores simultáneamente

Adoptar GitOps y CI/CD de forma incremental

Aprovechar la infraestructura impulsada por IA

Introducir capacidades nativas de la nube sin interrupciones

No hay tiempos forzados: solo una ruta clara y respaldada cuando la empresa lo desee.