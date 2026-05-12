Avance su futuro de virtualización con IBM Cloud y Red Hat

Hoy, IBM anuncia Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud, Red Hat OpenShift Virtualization Service gestionado disponible en IBM Cloud.
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud se entrega en servidores IBM Cloud VPC Bare Metal de nivel empresarial. El servicio proporciona un entorno de virtualización seguro, estable y predecible diseñado para organizaciones de máquinas virtuales que desean coherencia operativa hoy y una ruta clara y flexible hacia capacidades de contenedores y nativas de la nube alineadas con la IA en el futuro. El servicio está disponible de forma general el 26 de junio de 2026 con versiones beta cerradas disponibles el 1 de junio de 2026.
El panorama de la virtualización está evolucionando rápidamente. El aumento de los costos de las licencias, los cambios abruptos de proveedor y la consolidación dentro de las plataformas heredadas han llevado a muchas empresas a reevaluar las bases que utilizan para ejecutar máquinas virtuales de misión crítica. Los equipos de virtualización enfrentan más presión que nunca para garantizar estabilidad, cumplimiento de normas y operaciones predecibles, mientras navegan por presupuestos cada vez más reducidos y entornos cada vez más complejos.
En todas las industrias, los líderes de tecnología enfrentan desafíos similares:
Las máquinas virtuales siguen siendo esenciales para aplicaciones como ERP, EHR, banca central, analytics y sistemas de línea de negocio que no se pueden reescribir rápidamente. Lo que las organizaciones necesitan es un entorno de hipervisor estable que les permita ejecutar las cargas de trabajo actuales mientras habilitan opciones futuras como el desarrollo nativo en la nube, la adopción de Kubernetes, la automatización de DevOps con cargas de IA en su calendario.
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud ofrece exactamente esto: una plataforma de virtualización segura, preparada para la empresa y gestionada con una hoja de ruta a largo plazo basada en tecnologías abiertas y capacidades opcionales de futuro.
La plataforma funciona con Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM) y se despliega en un perfil de clúster dedicado solo para máquinas virtuales, optimizado específicamente para cargas de trabajo de virtualización. Este diseño admite:
IBM aprovisiona el entorno como un servicio gestionado, lo que permite a los clientes desplegar máquinas virtuales inmediatamente sin configuración adicional. Se trata, ante todo, de una plataforma de VM, con opciones para la adopción de contenedores o herramientas nativas de la nube cuando los equipos decidan explorarlas.
Esto lo convierte en una opción ideal para las organizaciones que buscan una alternativa confiable a los hipervisores heredados sin comprometerse con un rediseño completo de las aplicaciones.
El servicio incorpora varias capas técnicas que trabajan juntas para proporcionar confiabilidad, congruencia y rendimiento predecible.
1. Perfil dedicado de clúster para virtualización
Este perfil elimina la sobrecarga centrada en el contenedor y ajusta el entorno para la densidad de VM, la programación de CPU y la coherencia de la red. Se asemeja al comportamiento operativo de los hipervisores tradicionales mientras se beneficia de la orquestación de Kubernetes.
2. Red Hat OpenShift Virtualization (KubeVirt + KVM)
KubeVirt integra las VM tradicionales en Kubernetes tratándolas como recursos personalizados. El resultado es una capa de abstracción unificada en la que tanto las VM como los contenedores se pueden gestionar de forma coherente a través de Kubernetes RBAC, redes OpenShift y CRD estándar para las operaciones del ciclo de vida de las máquinas virtuales. Esto proporciona a los equipos de máquinas virtuales un mayor control, al tiempo que se mantiene la compatibilidad con los flujos de trabajo ya establecidos.
3. Red Hat OpenShift Data Foundation (ODF)
Red Hat OpenShift Data Foundation proporciona almacenamiento de bloques y archivos altamente disponible y gestiona datos persistentes para máquinas virtuales. Admite cargas de trabajo con estado, instantáneas y clonación, así como ciclos de actualización de bajo impacto. Esto garantiza una experiencia de almacenamiento coherente a lo largo de todo el ciclo de vida.
4. Integración nativa con los servicios de IBM Cloud
El servicio se conecta directamente con los sistemas de gobernanza y seguridad de IBM Cloud: IAM para identidad y acceso, Key Protect para la gestión de claves de cifrado, IBM Cloud Monitoring and Logs para visibilidad de extremo a extremo y aislamiento de red VPC para mayor seguridad. Estas integraciones se gestionan de forma automatizada, lo que evita que los equipos tengan que encargarse de coordinar estos componentes.
1. Las operaciones gestionadas simplifican las operaciones del día 2
Un aspecto desafiante de las plataformas de virtualización son las operaciones del día 2: aplicación de parches, actualizaciones, corrección y mantenimiento del cumplimiento. El modelo de servicio gestionado de IBM elimina gran parte de esta sobrecarga al manejar:
Esto proporciona a las empresas una capa de virtualización estable y predecible y reduce el “ruido” operacional que a menudo consume equipos de infraestructura. La plataforma IBM Cloud está respaldada por un SLA1 garantizado financieramente en un 99.99 %, lo que la hace viable para cargas de trabajo sensibles y siempre activas. Leer más aquí.
2. Una ruta de transición de VM a VM de bajo riesgo
Para muchas organizaciones, el mayor obstáculo para adoptar una nueva plataforma es el miedo a la complejidad de la migración. El servicio proporciona un flujo de trabajo estructurado de VM a VM diseñado para reducir las interrupciones y admitir transiciones predecibles. Con las herramientas de migración de Red Hat y la asistencia de expertos de IBM y Red Hat, las organizaciones pueden:
Esto permite a los equipos salir de los hipervisores heredados sin rediseñar las cargas de trabajo, reestructurar equipos o reescribir los procesos de operaciones. El objetivo es la continuidad y la estabilidad durante la transición, no la transformación forzada.
3. Automatización y coherencia a nivel de flota
A medida que crecen los patrimonios de VM, la necesidad de gestión centralizada y automatización se vuelve crítica. El servicio admite la escala impulsada por la automatización mediante dos herramientas clave.
Ansible Automation Platform agiliza la gestión del ciclo de vida mediante la automatización de tareas como el aprovisionamiento de VM, la aplicación de políticas y de la configuración, y los flujos de trabajo de mantenimiento repetibles. Al permitir que los equipos reutilicen playbooks existentes, se preservan las inversiones actuales en automatización y se acelera la coherencia operativa. Como complemento, Red Hat Advanced Cluster Management for Virtualization proporciona gobernanza en toda la flota, visibilidad unificada, cumplimiento basado en políticas y optimización de recursos en múltiples clústeres. En conjunto, estas capacidades permiten a las empresas gestionar entornos de VM a gran escala con mayor coherencia, eficiencia y control.
4. Sólida seguridad para cargas de trabajo empresariales y reguladas
La seguridad y la gobernanza están integradas directamente en la plataforma, comenzando con un endurecimiento a nivel de plataforma que incluye estándares de seguridad de pod restringidos, VM que funcionan sin privilegios root, separación forzada de tareas y comunicación cifrada a través del clúster. El ecosistema de gobernanza de IBM Cloud fortalece aún más esta base a través de la identidad unificada con IAM, la gestión de claves con Key Protect, el registro y la observabilidad para las pistas de auditoría, y el aislamiento de VPC para mantener los límites de red estrictos. Además, las regiones multizona de IBM Cloud proporcionan alta disponibilidad, separación de dominios de fallas y capas de infraestructura redundantes, brindando la resiliencia requerida por industrias con estrictas necesidades de cumplimiento, como servicios financieros, atención médica, gobierno y telecomunicaciones.
5. Evolucionar a su propio ritmo
Si bien el servicio se centra en las cargas de trabajo de VM, también proporciona una ruta flexible para introducir contenedores, prácticas de DevOps, herramientas nativas de Kubernetes o cargas de trabajo de IA. Las organizaciones pueden ejecutar máquinas virtuales hoy mismo y extenderse a Red Hat OpenShift on IBM Cloud cuando estén listas. Los equipos pueden:
No hay tiempos forzados: solo una ruta clara y respaldada cuando la empresa lo desee.
Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud ofrece a las organizaciones una base segura, predecible y gestionada para sus entornos de máquinas virtuales. Proporciona un camino práctico para alejarse de las plataformas de virtualización heredadas al permitir transiciones de VM a VM de bajo riesgo, estabilizar los costos y reducir la carga operativa a través de las operaciones de ciclo de vida gestionadas por IBM y el soporte de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE). Con seguridad de nivel empresarial, controles de cumplimiento y un SLA con respaldo financiero del 99.99 %, la plataforma está diseñada para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica con confianza.
Igualmente importante, ofrece la flexibilidad para que los equipos evolucionen su entorno con el tiempo. Ya sea que las organizaciones elijan introducir contenedores, adoptar prácticas de DevOps o explorar capacidades listas para la IA, la plataforma proporciona una ruta clara y opcional, sin forzar cambios antes de que el negocio esté listo.
Para las empresas que buscan estabilidad a largo plazo, opciones de tecnología abierta y una estrategia de virtualización confiable preparada para el futuro, Red Hat OpenShift Virtualization Service on IBM Cloud ofrece una base sólida y resiliente para respaldar las prioridades actuales y las ambiciones futuras.
Las organizaciones pueden comenzar con un piloto, validar la interoperabilidad o trabajar con expertos de IBM y Red Hat en la planificación de la migración.