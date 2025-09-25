IBM y Red Hat ayudan a las empresas a acelerar su recorrido hacia la IA
Red Hat AI en IBM Cloud es una suite completa de productos y servicios diseñados para acelerar el desarrollo y despliegue de soluciones de IA en entornos de nube híbrida. Ayuda a las organizaciones a reducir los costos operativos y el tiempo de comercialización mediante el uso de modelos de IA personalizados altamente eficientes que se alinean con sus propios datos relevantes para la empresa, de forma privada y segura.
Red Hat AI en IBM Cloud dota a las organizaciones de lo necesario para gestionar y monitorear todo el ciclo de vida de los modelos de IA predictivos y de IA generativa, ya sea desplegados en servidores únicos o sistemas distribuidos a gran escala. Está desarrollado en tecnologías de código abierto, y aprovecha un ecosistema de socios enfocado en optimizar el rendimiento, la estabilidad y el soporte para GPU y aceleradores de IA.
Obtenga insights valiosos de nuestros expertos en IA sobre cómo crear su infraestructura de nube híbrida de IA, independientemente del punto en el que se encuentre en su trayectoria.
Lea el blog sobre Red Hat AI InstructLab disponible en IBM Cloud
Acceda al documento explicativo para contenido creado por expertos de IBM sobre temas tecnológicos populares
Lea el blog sobre Red Hat OpenShift AI disponible en IBM Cloud
La cartera de Red Hat AI on IBM Cloud incluye Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud como servicio (SaaS) para crear modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) adaptados a sus necesidades, Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud para crear, desplegar y gestionar aplicaciones habilitadas para IA a escala, y Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI para entornos de servidores Linux individuales.
Ofrecemos datos confiables y seleccionados de alta calidad, así como modelos de IA de confianza para reforzar la toma de decisiones en una pila de IA totalmente híbrida, lo que permite un despliegue perfecto en todas las aplicaciones e infraestructuras.
Acelere la adopción de la IA responsable con una IA escalable, mediante un despliegue rápido a través de casos de uso de cargas de trabajo seleccionados, junto con una infraestructura flexible para cargas de trabajo intensivas.
Privacidad de datos simplificada, seguridad y cumplimiento normativo reforzados en materia de IA, diseñados para infraestructuras altamente reguladas.
Vaya más allá de la nube. IBM ofrece una pila completa de servicios de IA para servidores, almacenamiento y redes que le ayudarán a superar los costos ocultos y los obstáculos técnicos de esta tecnología.