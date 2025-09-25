Red Hat AI en IBM Cloud es una suite completa de productos y servicios diseñados para acelerar el desarrollo y despliegue de soluciones de IA en entornos de nube híbrida. Ayuda a las organizaciones a reducir los costos operativos y el tiempo de comercialización mediante el uso de modelos de IA personalizados altamente eficientes que se alinean con sus propios datos relevantes para la empresa, de forma privada y segura.

Red Hat AI en IBM Cloud dota a las organizaciones de lo necesario para gestionar y monitorear todo el ciclo de vida de los modelos de IA predictivos y de IA generativa, ya sea desplegados en servidores únicos o sistemas distribuidos a gran escala. Está desarrollado en tecnologías de código abierto, y aprovecha un ecosistema de socios enfocado en optimizar el rendimiento, la estabilidad y el soporte para GPU y aceleradores de IA.