IBM y Red Hat ayudan a las empresas a acelerar su recorrido hacia la IA

Ilustración de capas de datos

Soluciones de IA de Red Hat en IBM® Cloud

Red Hat AI en IBM Cloud es una suite completa de productos y servicios diseñados para acelerar el desarrollo y despliegue de soluciones de IA en entornos de nube híbrida. Ayuda a las organizaciones a reducir los costos operativos y el tiempo de comercialización mediante el uso de modelos de IA personalizados altamente eficientes que se alinean con sus propios datos relevantes para la empresa, de forma privada y segura.

Red Hat AI en IBM Cloud dota a las organizaciones de lo necesario para gestionar y monitorear todo el ciclo de vida de los modelos de IA predictivos y de IA generativa, ya sea desplegados en servidores únicos o sistemas distribuidos a gran escala. Está desarrollado en tecnologías de código abierto, y aprovecha un ecosistema de socios enfocado en optimizar el rendimiento, la estabilidad y el soporte para GPU y aceleradores de IA.

Noticias destacadas

Ilustración de varios sistemas que trabajan juntos
Personalice la evolución de su negocio y aproveche el poder de la IA en la nube híbrida

Obtenga insights valiosos de nuestros expertos en IA sobre cómo crear su infraestructura de nube híbrida de IA, independientemente del punto en el que se encuentre en su trayectoria.

Ilustración de gráficas y tablas coloridas
Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud

Lea el blog sobre Red Hat AI InstructLab disponible en IBM Cloud

Un icono de nube que representa documentos, ilustración integrada de procesos
¿Qué es InstructLab?

Acceda al documento explicativo para contenido creado por expertos de IBM sobre temas tecnológicos populares

Ilustración de la aplicación que muestra una variedad de colores en diferentes secciones y características
Red Hat OpenShift AI en IBM Cloud

Lea el blog sobre Red Hat OpenShift AI disponible en IBM Cloud

Ofertas de Red Hat AI en IBM Cloud

La cartera de Red Hat AI on IBM Cloud incluye Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud como servicio (SaaS) para crear modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) adaptados a sus necesidades, Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud para crear, desplegar y gestionar aplicaciones habilitadas para IA a escala, y Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI para entornos de servidores Linux individuales.

Aproveche el poder de los modelos de IA de código abierto para abordar sus desafíos comerciales únicos, de forma privada y segura.

El servicio Red Hat AI InstructLab en IBM Cloud está diseñado para simplificar, escalar y proteger la alineación completa, el entrenamiento y el despliegue de los modelos de IA. Al simplificar la creación de LLM personalizados con el proceso de instructLAB, las organizaciones pueden crear modelos altamente precisos y eficientes mientras conservan la propiedad de sus datos. Los beneficios clave incluyen:

  • Portabilidad, con conservación de la propiedad de sus datos y del modelo.
  •  Minimice los riesgos de olvido catastrófico.
  • Como servicio, con infraestructura siempre disponible.
OpenShift IA está disponible como complemento gestionado que se ejecuta en Red Hat OpenShift on IBM Cloud.

Red Hat OpenShift AI es una plataforma de desarrollo de IA y ML flexible y escalable que permite a las empresas crear y entregar aplicaciones habilitadas para IA a escala.

Los usuarios existentes de OpenShift on IBM Cloud pueden ir a la página de descripción general del clúster y navegar a la sección de complementos para instalar el complemento OpenShift AI. Si aún no tiene un clúster OpenShift en IBM Cloud, puede crear un clúster o utilizar la arquitectura desplegable para obtener un clúster OpenShift recién creado del tamaño mínimo requerido con OpenShift AI instalado.

Logotipo de Red Hat
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI es una plataforma de modelo fundacional

Desarrolle, pruebe y despliegue de forma coherente modelos de lenguaje grandes (LLM) basados en Granite y alojamiento LLM integrado con vLLM para potenciar las aplicaciones empresariales. Puede crear y alojar modelos desde la misma imagen de arranque. Además de la familia de LLM de código abierto Granite, Red Hat Enterprise Linux AI proporciona herramientas de alineación de modelos InstructLab basadas en la metodología LAB y un enfoque impulsado por la comunidad para el desarrollo de modelos a través del proyecto InstructLab. Toda la solución está empaquetada como una imagen de RHEL AI optimizada y de arranque para su despliegue en IBM Cloud.

Lleve sus cargas de trabajo de IA de la fase piloto a la producción

IA confiable y precisa

Ofrecemos datos confiables y seleccionados de alta calidad, así como modelos de IA de confianza para reforzar la toma de decisiones en una pila de IA totalmente híbrida, lo que permite un despliegue perfecto en todas las aplicaciones e infraestructuras.
Rentabilidad estratégica de la inversión en IA

Acelere la adopción de la IA responsable con una IA escalable, mediante un despliegue rápido a través de casos de uso de cargas de trabajo seleccionados, junto con una infraestructura flexible para cargas de trabajo intensivas.
Protección de datos de IA

Privacidad de datos simplificada, seguridad y cumplimiento normativo reforzados en materia de IA, diseñados para infraestructuras altamente reguladas.
Plataforma de IA integral

Vaya más allá de la nube. IBM ofrece una pila completa de servicios de IA para servidores, almacenamiento y redes que le ayudarán a superar los costos ocultos y los obstáculos técnicos de esta tecnología.

Historias de clientes

Un grupo de personas trabaja de manera conjunta en un moderno espacio de trabajo en Tokio
HAPPIEST MINDS
Plataformas de IA nacidas en el ámbito digital para generar flujos de ingresos exponenciales
Estadio abarrotado con un tenista de blanco que lanza la pelota a través de la red
WIMBLEDON
La IA generativa mejora aún más una experiencia digital de clase mundial
Equipo de personas en clase con un capacitador empresarial
IBM Account 360
Transformación de la colaboración entre los equipos de cara al cliente en IBM
Estadio abarrotado por la noche
Abierto de Estados Unidos
Cómo aprovechar la experiencia digital del US Open

Soluciones relacionadas

Componentes básicos de Red Hat OpenShift
Red Hat OpenShift en IBM Cloud
Lleve al mercado aplicaciones de misión crítica e iniciativas de IA con una oferta OpenShift segura y gestionada.
Corredor para servidores de almacenamiento de datos de alta tecnología
GPU y aceleradores de IA en IBM Cloud
El poder de elección para sus despliegues de IA
Representación 3D de un cubo azul incompleto hecho de formas planas
IBM Granite
Obtenga ahorros en costos con los modelos más pequeños y abiertos de Granite, diseñados para la eficiencia de los desarrolladores
Vista de una conferencia con el logotipo de watsonx
Haga realidad la promesa de AI con watsonx
Las compañías que priorizan la IA pueden ahorrar costos empleando modelos pequeños y personalizados para impulsar el crecimiento
