¿Qué es InstructLab?

Instruct Lab fue desarrollado por IBM Investigación y RedHat, y es un proyecto de código abierto, lo que significa que depende de una comunidad global de desarrolladores (conocida como la comunidad InstructLab) para construirlo y mantenerlo.

El proyecto InstructLab se creó para abordar los problemas que limitan el desarrollo de modelos de lenguaje grandes (LLM), sobre todo el costo y la complejidad del entrenamiento y la recopilación de datos, y la dificultad de aportar habilidades y conocimientos.

Según Forbes, InstructLab ha mejorado el rendimiento de los LLM y ha resuelto varios retos de escalabilidad del entrenamiento tradicional de LLM, eliminando la necesidad de que las empresas creen y mantengan múltiples LLM. Esto es posible en gran medida gracias a un método de entrenamiento de LLM conocido como Alineación a gran escala para chatBots, o LAB, desarrollado por IBM.