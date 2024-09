Con la introducción de estas innovadoras soluciones de IBM, los aficionados pueden interactuar en los deportes de formas nuevas y atractivas. Ya no se trata solo de ver deportes. Se trata de participar, estén donde estén.

Por ejemplo, esta nueva tecnología marca la primera vez en el golf profesional que los aficionados pueden crear feeds personalizados de los golfistas en la aplicación y acceder al video de cada tiro realizado por esos jugadores. My Group ofrece un feed de video personalizado para cada aficionado, lo cual da a millones, a nivel mundial, acceso a las rondas de cada jugador casi en tiempo real, casi como un canal personalizado de "Grupo destacado". My Group también presenta aspectos destacados y actualizaciones periódicas de los líderes del torneo y tiros imperdibles de otros golfistas, a medida que suceden. Como parte de las experiencias de visualización personalizadas de My Group, IBM Watson AI cura lo más destacado de las emocionantes jugadas.

La tecnología utilizada en el Masters se basa en las soluciones de IBM Watson utilizadas en anteriores torneos del Masters, que analizaban datos, como las estadísticas tradicionales de golf, datos de seguimiento de la pelota, ruido del público, etc. Durante el Masters 2019, por ejemplo, la tecnología IBM Watson capturó y analizó casi 20 000 videoclips individuales de tiros de jugadores. Durante el torneo de 2020, los nuevos modelos de IA clasificaron las tomas en función de la emoción de la multitud y analizaron puntos de datos, como ID de jugador, rondas, hoyos y puntajes mientras rastreaban estadísticas, como la duración de la toma. En total, se entrenaron 16 modelos distintos para ofrecer contenidos personalizados e importantes sobre jugadores populares y de alto rendimiento a los usuarios de My Group.

El Masters es un desafío único, sin duda. Pero prácticamente cualquier organización puede aprovechar la oportunidad de capturar, analizar y gestionar datos distribuidos en entornos de nube híbrida, y aplicarlos dentro de una variedad de industrias y casos de uso.