Cree una taxonomía empresarial en cuatro pasos

Incluya clasificaciones en las condiciones de las normas de protección de datos. Por ejemplo, puede crear una regla para denegar el acceso a determinados usuarios si el activo está clasificado como PII o confidencial.

2. Concéntrese en el significado de las definiciones de negocio

Utilice el lenguaje de su industria en forma de modelos lógicos o de business intelligence para potenciar los términos y estándares existentes ya establecidos.

Los términos empresariales ayudan a definir los términos en toda la organización para lograr una comprensión unificada, lo que permite a los usuarios encontrar rápidamente lo que necesitan y comprender el contexto empresarial de las tablas y columnas. Por ejemplo, las organizaciones también pueden usar términos de negocio para simplificar la escritura de reglas de políticas de datos, utilizando un término de negocio en lugar de varios nombres de columnas.

Las organizaciones también pueden utilizar términos empresariales para vincular columnas, activos, políticas y reglas con el mismo tipo de datos. Por ejemplo, los datos de referencia permiten a los clientes definir un conjunto estándar de valores válidos para búsquedas generales o definir clases de datos. Las organizaciones también pueden gestionar jerarquías y relaciones en los datos de referencia y, a continuación, relacionar un conjunto de datos de referencia con una ontología empresarial.

3. Establezca beneficios y gane interés

Comuníquese con su organización para ayudarles a entender las ventajas de tener una única fuente de verdad donde se almacena toda la información.

Dentro de IBM Watson Knowledge Catalog se encuentra un catálogo de conocimientos central que sirve como fuente única de información para ingenieros de datos, administradores de datos, científicos de datos y analistas de negocios para obtener acceso de autoservicio a datos empresariales en los que pueden confiar y utilizar con confianza. Las organizaciones pueden impulsar el descubrimiento de autoservicio y automatizar la toma de decisiones para evolucionar el negocio al proporcionar y permitir el acceso a una vista de toda la información para aquellos que la necesitan.

La búsqueda global dentro de IBM Watson Knowledge Catalog permite a los stakeholders buscar en muchos catálogos, proyectos, activos y otros artefactos de gobierno creados dentro de la organización a la que están autorizados a acceder. Las capacidades de colaboración permiten a las unidades de negocio, usuarios y propietarios de datos dejar comentarios, asignar una calificación a un activo o asignar una tarea a otros usuarios.

Además, las capacidades de creación de perfiles de datos generan metadatos y estadísticas sobre su contenido y puntajes de datos de calidad de cómputo para los activos y columnas de datos, lo que ayuda a los stakeholders a identificar y comprender qué acciones tomar para mejorar la calidad de los datos.

4. Elabore hitos y comprométase con ellos

Establezca hitos oficiales con los que su organización se comprometerá para implementar categorías, términos comerciales y la asignación correcta de roles de usuario, y el proceso de catálogo de datos.

Cada organización tiene necesidades únicas en las que los stakeholders dentro y fuera de TI necesitan agregar valor para impulsar el éxito. Los flujos de proceso para una organización pueden parecerse al siguiente marco: