Cree una taxonomía empresarial en cuatro pasos

Cuando se trata de emplear datos en toda una compañía, uno de los errores más comunes es no proporcionar un contexto significativo a todos los usuarios de datos. Gestionar la taxonomía empresarial dentro de una empresa es crítico para apoyar las operaciones diarias de la organización, ya que garantiza datos precisos y organizados que serán comprendidos por todos los que los necesiten.
Cuando se implementa con éxito, una taxonomía empresarial se convertirá en la base para la categorización de contenidos y las relaciones de datos, y en una directriz que mejora la velocidad de localización de datos al tiempo que establece políticas sobre cómo se puede acceder a ellos o reutilizarlos. Realizar actualizaciones rápidamente es clave para permitir que una empresa responda de inmediato a las solicitudes emergentes de cumplimiento o críticas para el negocio.
Con nuestras actualizaciones mejoradas de artefactos de gobierno del negocio, las organizaciones tienen más formas de establecer una taxonomía de negocios en toda la empresa a través de IBM Watson Knowledge Catalog para IBM Cloud Pak for Data. La solución también está disponible como un servicio totalmente gestionado a través de IBM Cloud Pak® for Data as a Service.
Saber por dónde empezar puede parecer desalentador. Sin embargo, mantenerse enfocado en cuatro actividades principales y prácticas comprobadas puede ayudar a establecer un camino exitoso hacia la implementación.
Concéntrese en un segmento particular del negocio que generará el impacto más significativo. Por ejemplo, si el cumplimiento del RGPD y la CCPA es una alta prioridad para su organización, comience por establecer términos y clasificar los activos relacionados con la información de identificación personal (PII).
Para abordar esta situación, la característica de gestión de políticas de IBM Watson Knowledge Catalog puede habilitar la privacidad de datos y definir políticas de datos para describir cómo una organización debe manejar los datos confidenciales. Después de crear políticas, las organizaciones pueden crear reglas de protección de datos que se aplicarán automáticamente y evitarán que usuarios no autorizados accedan a datos confidenciales dentro de un catálogo. Las organizaciones también pueden crear reglas de gobernanza para proporcionar descripciones comerciales del comportamiento o las acciones requeridas para implementar una política de gobernanza determinada. Los stakeholders del negocio pueden desarrollar políticas y reglas de gobernanza basadas en áreas temáticas de gobernanza que son importantes para la organización, como la seguridad de la información, la privacidad de la información o el cumplimiento normativo.
Las clasificaciones, como las etiquetas, pueden clasificar y agrupar los activos en función del nivel de sensibilidad o confidencialidad de su organización. Algunos ejemplos podrían ser la información de identificación personal, la información personal sensible o los activos considerados confidenciales. Las organizaciones también pueden crear una regla de protección de datos en IBM Watson Knowledge Catalog para impedir que los usuarios accedan a los activos de datos en función de su clasificación.
Además, los stakeholders de la empresa pueden utilizar categorías para organizar los artefactos de gobernanza y los usuarios que pueden ver y gestionar dichos artefactos. Los usuarios pueden agrupar los artefactos de gobernanza en categorías para facilitar su búsqueda, controlar su visibilidad y gestionarlos. Las categorías también pueden tener subcategorías y pueden organizarse en una jerarquía basada en su significado y relaciones:
Incluya clasificaciones en las condiciones de las normas de protección de datos. Por ejemplo, puede crear una regla para denegar el acceso a determinados usuarios si el activo está clasificado como PII o confidencial.
Utilice el lenguaje de su industria en forma de modelos lógicos o de business intelligence para potenciar los términos y estándares existentes ya establecidos.
Los términos empresariales ayudan a definir los términos en toda la organización para lograr una comprensión unificada, lo que permite a los usuarios encontrar rápidamente lo que necesitan y comprender el contexto empresarial de las tablas y columnas. Por ejemplo, las organizaciones también pueden usar términos de negocio para simplificar la escritura de reglas de políticas de datos, utilizando un término de negocio en lugar de varios nombres de columnas.
Las organizaciones también pueden utilizar términos empresariales para vincular columnas, activos, políticas y reglas con el mismo tipo de datos. Por ejemplo, los datos de referencia permiten a los clientes definir un conjunto estándar de valores válidos para búsquedas generales o definir clases de datos. Las organizaciones también pueden gestionar jerarquías y relaciones en los datos de referencia y, a continuación, relacionar un conjunto de datos de referencia con una ontología empresarial.
Comuníquese con su organización para ayudarles a entender las ventajas de tener una única fuente de verdad donde se almacena toda la información.
Dentro de IBM Watson Knowledge Catalog se encuentra un catálogo de conocimientos central que sirve como fuente única de información para ingenieros de datos, administradores de datos, científicos de datos y analistas de negocios para obtener acceso de autoservicio a datos empresariales en los que pueden confiar y utilizar con confianza. Las organizaciones pueden impulsar el descubrimiento de autoservicio y automatizar la toma de decisiones para evolucionar el negocio al proporcionar y permitir el acceso a una vista de toda la información para aquellos que la necesitan.
La búsqueda global dentro de IBM Watson Knowledge Catalog permite a los stakeholders buscar en muchos catálogos, proyectos, activos y otros artefactos de gobierno creados dentro de la organización a la que están autorizados a acceder. Las capacidades de colaboración permiten a las unidades de negocio, usuarios y propietarios de datos dejar comentarios, asignar una calificación a un activo o asignar una tarea a otros usuarios.
Además, las capacidades de creación de perfiles de datos generan metadatos y estadísticas sobre su contenido y puntajes de datos de calidad de cómputo para los activos y columnas de datos, lo que ayuda a los stakeholders a identificar y comprender qué acciones tomar para mejorar la calidad de los datos.
Establezca hitos oficiales con los que su organización se comprometerá para implementar categorías, términos comerciales y la asignación correcta de roles de usuario, y el proceso de catálogo de datos.
Cada organización tiene necesidades únicas en las que los stakeholders dentro y fuera de TI necesitan agregar valor para impulsar el éxito. Los flujos de proceso para una organización pueden parecerse al siguiente marco:
