¿Qué es la gestión de redes?

La administración de red es donde los administradores de red administran una red mediante habilidades, procesos y herramientas para garantizar que los recursos de red, como el hardware, el almacenamiento, la memoria, el ancho de banda, los datos y la potencia de procesamiento disponibles en la red, sean fácilmente accesibles para los usuarios y servicios de la manera más eficiente y segura posible.
La gestión de la red ayuda a aprovisionar, supervisar, proteger, operar y mantener los canales de transferencia de datos de una organización. Por ejemplo, el personal de TI de una organización puede priorizar el acceso a la potencia de procesamiento y a la memoria en la red para aplicaciones de misión crítica en comparación con aplicaciones menos esenciales o no esenciales.
Una organización puede externalizar algunos o todos los aspectos de la gestión de la red a un proveedor de servicios gestionados (MSP) para liberar al personal interno de TI o cuando las capacidades y la experiencia de la red interna son limitadas. Un MSP puede administrar el acceso básico a la red y los servicios de transporte, como la red de área local (LAN) y las líneas de red de área amplia (WAN), así como administrar conexiones más complejas como las que se encuentran en una red WAN definida por software (SD-WAN).
También puede oír o ver el término "gestión de red" utilizado para referirse a los administradores de sistemas de TI y centros de operaciones de red (NOC) utilizan para realizar el aprovisionamiento, gestión de la configuración, gestión de fallos, gestión del rendimiento, gestión de la seguridad y otras tareas de gestión de red.
Si bien la administración de redes se refiere a las tareas que realizan los administradores para mantener y proteger una red, el sistema de administración de redes, también conocido como software de administración de redes, es una herramienta que los administradores utilizan para realizar esas tareas. Más específicamente, un sistema de administración de red recopila datos en tiempo real de los dispositivos de red y brinda a los administradores un punto central de control donde pueden gobernar las políticas de seguridad de la red, asignar recursos de red y más. Por ejemplo, un administrador de red puede establecer una política de failover para que las aplicaciones de misión crítica cambien automáticamente a la memoria desde una ubicación de backup en caso de que una interrupción de la red amenace el acceso al servicio primario.
Los sistemas de gestión de red permiten:
En la administración de redes, las tareas incluyen:
Un protocolo de gestión de red define los procesos, procedimientos y políticas para gestionar, supervisar y mantener la red. Es la forma en que los administradores de red adquieren y ven información de un dispositivo de red con respecto a la disponibilidad, la latencia de la red, la pérdida de paquetes/datos y los errores a través de un sistema de administración de red.
Un sistema de gestión de red también puede recopilar información de los dispositivos automáticamente a través de un protocolo de administración de red para tareas automatizadas, como la actualización del software o la supervisión del rendimiento. Algunos ejemplos de protocolos de gestión de red incluyen:
Los beneficios de la administración de la red incluyen:
Optimice las operaciones de TI con información inteligente de una solución integral y escalable de supervisión y gestión del rendimiento de la red.
IBM Hybrid Cloud Mesh ofrece conectividad centrada en aplicaciones multinube híbrida que es simple, segura y predecible.
Acorte los silos operativos, conceda un control de red granular a CloudOps y proporcione interfaces fáciles de consumir a los equipos de DevOps con IBM Hybrid Cloud Mesh, una solución de red multinube. Se trata de un producto SaaS diseñado para que las organizaciones puedan establecer una conectividad sencilla y segura centrada en las aplicaciones a través de una amplia variedad de nubes públicas y privadas, edge y on-premises.