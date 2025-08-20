¿Qué es la gestión de redes?

También puede oír o ver el término "gestión de red" utilizado para referirse a los administradores de sistemas de TI y centros de operaciones de red (NOC) utilizan para realizar el aprovisionamiento, gestión de la configuración, gestión de fallos, gestión del rendimiento, gestión de la seguridad y otras tareas de gestión de red.

Si bien la administración de redes se refiere a las tareas que realizan los administradores para mantener y proteger una red, el sistema de administración de redes, también conocido como software de administración de redes, es una herramienta que los administradores utilizan para realizar esas tareas. Más específicamente, un sistema de administración de red recopila datos en tiempo real de los dispositivos de red y brinda a los administradores un punto central de control donde pueden gobernar las políticas de seguridad de la red, asignar recursos de red y más. Por ejemplo, un administrador de red puede establecer una política de failover para que las aplicaciones de misión crítica cambien automáticamente a la memoria desde una ubicación de backup en caso de que una interrupción de la red amenace el acceso al servicio primario.

Los sistemas de gestión de red permiten: