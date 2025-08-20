¿Qué es la gestión de redes?

La administración de red es donde los administradores de red administran una red mediante habilidades, procesos y herramientas para garantizar que los recursos de red, como el hardware, el almacenamiento, la memoria, el ancho de banda, los datos y la potencia de procesamiento disponibles en la red, sean fácilmente accesibles para los usuarios y servicios de la manera más eficiente y segura posible.

La gestión de la red ayuda a aprovisionar, supervisar, proteger, operar y mantener los canales de transferencia de datos de una organización. Por ejemplo, el personal de TI de una organización puede priorizar el acceso a la potencia de procesamiento y a la memoria en la red para aplicaciones de misión crítica en comparación con aplicaciones menos esenciales o no esenciales.

Una organización puede externalizar algunos o todos los aspectos de la gestión de la red a un proveedor de servicios gestionados (MSP) para liberar al personal interno de TI o cuando las capacidades y la experiencia de la red interna son limitadas. Un MSP puede administrar el acceso básico a la red y los servicios de transporte, como la red de área local (LAN) y las líneas de red de área amplia (WAN), así como administrar conexiones más complejas como las que se encuentran en una red WAN definida por software (SD-WAN).
¿Qué es un sistema de gestión de redes?

También puede oír o ver el término "gestión de red" utilizado para referirse a los administradores de sistemas de TI y centros de operaciones de red (NOC) utilizan para realizar el aprovisionamiento, gestión de la configuración, gestión de fallos, gestión del rendimiento, gestión de la seguridad y otras tareas de gestión de red.

Si bien la administración de redes se refiere a las tareas que realizan los administradores para mantener y proteger una red, el sistema de administración de redes, también conocido como software de administración de redes, es una herramienta que los administradores utilizan para realizar esas tareas. Más específicamente, un sistema de administración de red recopila datos en tiempo real de los dispositivos de red y brinda a los administradores un punto central de control donde pueden gobernar las políticas de seguridad de la red, asignar recursos de red y más. Por ejemplo, un administrador de red puede establecer una política de failover para que las aplicaciones de misión crítica cambien automáticamente a la memoria desde una ubicación de backup en caso de que una interrupción de la red amenace el acceso al servicio primario.

Los sistemas de gestión de red permiten:

  • Identificación proactiva de problemas de red, a menudo utilizando capacidades de AI/ML para detectar patrones en el comportamiento de la red, así como para detectar y responder rápidamente a los problemas de red que ocurren.
  • Supervisión de la asignación de recursos y la seguridad de la red.
  • Solución de problemas acelerada a través de un único punto de control sobre el tráfico de red y para la gestión del rendimiento.
  • Automatización de la red que elimina la necesidad de intervención humana en trabajos repetitivos, como tareas de administración de configuración de red y actualizaciones.
¿Cuáles son ejemplos de tareas de administración de redes?

En la administración de redes, las tareas incluyen:

  • Impartir actualizaciones de software a dispositivos en toda la red: Dependiendo de la capacidad de TI de la organización y del sistema de administración de red, las actualizaciones se pueden llevar a dispositivos que son parte integral del funcionamiento de una red empresarial, como enrutadores, así como a dispositivos de usuario final que incluyen impresoras y teléfonos.
  • Mantenimiento de la red: el mantenimiento de la red implica realizar las tareas necesarias para solucionar los problemas a medida que ocurren y actualizar el software y el hardware vitales para el funcionamiento continuo de la red.
  • Supervisión del rendimiento de la red: la supervisión del rendimiento de la red se realiza para garantizar un rendimiento óptimo y un rendimiento continuo de los recursos de la red.
  • Identificar amenazas a la seguridad y abordar las vulnerabilidades de la red: los administradores de red monitorean la red en busca de signos de posibles amenazas o infracciones y utilizan herramientas de inteligencia artificial que los alertan sobre ataques o posibles riesgos de seguridad, que luego pueden mitigarse o prevenirse. Los tipos de amenazas a la seguridad de la red incluyen ransomware y ataques de denegación distribuida del servicio (DDoS). Algunos ejemplos de vulnerabilidades de red incluyen hardware que no se instaló correctamente, contraseñas inseguras y fallas de diseño explotables en un sistema operativo.
  • Mejora de la seguridad de la red: la mejora de la seguridad de la red incluye tareas como la creación de firewalls que bloquean la actividad sospechosa en la red y la aplicación de la autenticación multifactor (MFA).
  • Administración de direcciones IP: los administradores de red mantienen un inventario de las direcciones IP disponibles necesarias para los dispositivos que residen en la red. Asignan y desasignan direcciones IP a medida que los dispositivos se aprovisionan o desaprovisionan de la red. A veces, las direcciones IP se asignan dinámicamente a través de un servidor de protocolo de configuración dinámica de host (DHCP), que suele encontrarse en las redes de grandes empresas.
  • Aprovisionamiento de red: los administradores de red proporcionan una infraestructura de red con recursos del sistema de TI, como ancho de banda y canales de transporte (cable, banda ancha, 5G, LTE, satélite, etc.) para permitir el acceso entre usuarios, dispositivos de usuario final, dispositivos IoT, aplicaciones y datos a los niveles de rendimiento deseados.
  • Configuración de controles de acceso a la red: esto se hace para regular cómo los dispositivos en el borde y las aplicaciones en entornos de nube acceden a los datos a través de la red. Por ejemplo, puede existir un control de acceso para evitar que se transfieran datos confidenciales a través de la red a un entorno de nube pública.
¿Qué es un protocolo de gestión de redes?

Un protocolo de gestión de red define los procesos, procedimientos y políticas para gestionar, supervisar y mantener la red. Es la forma en que los administradores de red adquieren y ven información de un dispositivo de red con respecto a la disponibilidad, la latencia de la red, la pérdida de paquetes/datos y los errores a través de un sistema de administración de red.

Un sistema de gestión de red también puede recopilar información de los dispositivos automáticamente a través de un protocolo de administración de red para tareas automatizadas, como la actualización del software o la supervisión del rendimiento. Algunos ejemplos de protocolos de gestión de red incluyen:

  • Protocolo simple de gestión de red (SNMP): un protocolo estándar abierto que consulta cada elemento de la red y envía respuestas al sistema para su análisis.
  • Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP): una capa de red TCP/IP que proporciona servicios de resolución de problemas, control y mensajes de error.
  • Telemetría de streaming: un protocolo que transmite indicadores clave de rendimiento desde los dispositivos de red al sistema en tiempo real.
¿Cuáles son los beneficios de la gestión de redes?

Los beneficios de la administración de la red incluyen:

  • Visibilidad de la red: los equipos de operaciones de red e ingeniería utilizan sistemas de administración de redes para la supervisión centralizada y la visibilidad del rendimiento de sus redes y entornos de nube híbrida.
  • Detección y prevención no planificadas del tiempo de inactividad: los administradores de red pueden usar herramientas de monitoreo de IA para detectar posibles interrupciones y evitar que se produzcan interrupciones o establecer políticas de conmutación por error que redirijan el tráfico y los recursos.
  • Optimización del rendimiento: A través de la mayor visibilidad y acceso a los datos de rendimiento de la red que proporcionan los sistemas de gestión de red, los equipos de ingeniería y operaciones de red pueden tomar decisiones informadas que se traducen en una mayor eficiencia, rentabilidad, disponibilidad y seguridad de la red. Además, es probable que una red con rendimiento optimizado contribuya a una mejor experiencia del usuario debido a una menor latencia y tiempo de respuesta y una mejor disponibilidad.

 
