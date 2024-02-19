¿Qué es el 5G?

1. Velocidad y latencia

Aunque 5G utiliza las mismas radiofrecuencias que las redes 4G y 3G, hay algunas diferencias importantes que la hacen superior, especialmente para las empresas que buscan utilizar la tecnología como parte de un proyecto de transformación digital.

Las velocidades 5G son 10 veces más rápidas que las que ofrecen las redes 4G y 3G, lo que significa que actividades como descargar un archivo grande o hacer copias de seguridad de datos en la cloud tomarán menos de un segundo en lugar de minutos, o incluso horas.



Las velocidades de transferencia de datos de 5G alcanzan los 20 gigabits por segundo (Gbps) y tiene velocidades de descarga promedio de 432 megabytes por segundo (Mbps). Las velocidades de datos de 5G, con implicaciones para todo, desde los juegos móviles hasta la cirugía remota, son una de las principales razones por las que se espera que sea tan transformador.

La razón por la que la tecnología 5G puede ofrecer velocidades tan rápidas es que tiene una latenciamucho menor (la cantidad de tiempo que tardan los datos en viajar de un punto a otro) que las redes anteriores. Mientras que las redes 4G ofrecían una latencia de alrededor de 200 milisegundos, las redes 5G pueden ofrecer habitualmente una latencia de tan solo un milisegundo.

Huella física

Otro diferenciador importante de 5G es que utiliza transmisores más pequeños que las redes anteriores, lo que permite colocarlos discretamente en edificios, árboles y otros objetos comunes. Las celdas (o “celdas pequeñas”) en las redes 5G son esencialmente estaciones base que desempeñan un papel fundamental en la conexión de la red en general. En la tecnología 4G, el equivalente a una celda pequeña, conocida como macrocelda, era más grande y requería más energía.

Tasas de error

El Modulation and Coding Scheme (MCS) adaptativo de 5G, un esquema utilizado para enviar datos desde dispositivos wifi, es una mejora del MCS utilizado en las redes 4G y 3G, lo que hace que su tasa de error de bloque (BER) sea muy baja. En la tecnología 5G, cuando la tasa de error aumenta hasta un determinado nivel, el transmisor reduce automáticamente la velocidad hasta que la tasa de error disminuye. En la tecnología 4G, el equivalente a una celda pequeña, conocida como macrocelda, era más grande y requería más energía.

Ancho de banda

Las redes 5G operan en una gama más amplia de anchos de banda que las redes 4G y 3G, incluyendo banda baja, banda media y banda alta. Esto se logra expandiendo sus recursos de espectro de radio de la especificación inferior a 3 GHz utilizada en redes anteriores a 100 GHz y más.



Este ajuste permite que 5G funcione en una gama más amplia de anchos de banda, lo cual expande su capacidad y rendimiento. Básicamente, estos avances tecnológicos permiten conectar más dispositivos a la vez en una sola red o celda, y permiten que los dispositivos envíen y reciban datos al mismo tiempo.